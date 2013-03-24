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Истории из жизни

Жуткая ночёвка

Раньше мы жили в другом городе. Там осталась так и непроданной родительская квартира. Брежневка, мы, наша семья, 4е жильцы в ней, и самые долго там прожившие.

Живём в Пензе с мамой и моими детьми. И нужно было некоторые документы маме моей в том городе на эту квартиру продлить у нотариуса, в регистрационной палате, но не суть. Короче, уехала она в тот город. Далее с её слов.

Набегалась за день, доки собрала, ночевать пошла в квартиру. Пельмени сварила, собралась спать. Уже часа 2 ночи было. А мебели-то нет давно, увезли. Матрас взяла, постелила. Жутко мне так было, не пойму от чего. Котик какой-то сидел в подъезде, я его покормила пельменями, прямо на улице и цап под мышку! - в квартиру нести, чтоб живой кто рядом был. А он орёт, царапается, ни в какую. Час кота "уговаривала", так и не затащила. В общем, легла. Свет везде включила. Страшно и все, хотя прожила здесь много лет. Лежу, в полудреме. Слышу, вдруг в спальне звук, похоже на то, как если рулон обоев уронить на пол. Обои, обои... Стоп! Какие обои. Нет в спальне обоев и взяться неоткуда, тем более в рулонах. Вот тут меня мороз по позвоночнику продрал. Лежу дальше. Какой тут сон.

Не зря, думаю, котяра идти сюда не хотел. Через некоторое время в коридоре шаги. Настоящие тяжёлые чётко слышимые шаги. Топ-топ-топ. И к двери в зал, а дверь просто закрыта. Не на замок никакой, естественно. Я молиться, вслух практически, слезы текут, слова путаю, понимаю, что этот бардак с шагами уже долго продолжается, и понимаю так же, что никто во входную дверь из подъезда не заходил. Уже светлеет, я ещё полежала, потом, не дыша, практически, оделась и вышла в коридор. Никого. Утро уже, я бегом, не запирая квартиру, на улицу, села на скамейку. А этаж первый, скамейка стоит так, что окна квартиры как раз за спиной, если на скамейку сесть. Сижу вполоборота к окнам, смотрю. А окна закрыты простынями, на гвоздики к рамам прибитыми. И вижу как край простыни отогнулся совсем чуть-чуть, на пару секунд, и обратно расправился. Я вообще обмерла. Больше на окна не смотрела. Потом люди уже потихоньку из домов на работу потянулись, соседка вышла, тётя Рая, квартира у неё на втором этаже, прямо над нашей, поздоровалась с ней, обнялись. Рассказала ей, в порыве откровенности, про свою ночёвку, а она мне: "Я просыпалась ночью, обои в рулонах у меня в спальне падали, я утром зашла туда, а там обоев никаких нет. И не было".

В той квартире мне лично сны такие снились, страшные, длинные. Например, что я захожу в квартиру, там никого, Свет только в коридоре. Мне страшно, очень, я по коридору в зал иду, и тут ветер вдруг, листья почему-то, ветер в сторону входной двери, я начинаю бежать, во сне медленно, и дверь захлопывается прямо перед носом.
Спасибо за чтение.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:07 by Марина ВинокуроваПросмотров: 633Комментарии: 4
+14

Ключевые слова: Дом кот ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 19:15
+2
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Репутация: (88|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 568
Видимо, аура в квартире далеко не лучшая. Животные это чуют.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 19:26
0
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Репутация: (240|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 111
Жутко, боюсь представить, что было бы со мной в такой ситуации. Вот странно так, почему именно рулон обоев? Знать бы, почему звук именно на это похож.. вроде первая мысль - домовой. Но мне кажется, что это не он всё-таки.
Странное какое-то «совпадение» с квартирой соседки. Может дух какой мигрирует по квартирам вверх-вниз? Может даже это с соседкой как-то и связано все.
Либо это такое предупреждение о каком-то будущем событии.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Афина Паллада
Вчера, 19:36
+3
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Скорее всего, виной всему - полтергейст!

Исследователь паранормальных явлений Игорь Винокуров в своей книге "Призраки и привидения" в разделе "Нежить, нечисть, нелюди" приводит аналогичные истории.

Во время ВОВ одну из эвакуированных женщин с детьми поселили в деревне в заброшенном доме, где умерли прежние хозяева. Её устроили работать сторожем на птицеферме, которая находилась рядом, но она боялась сторожить цыплят в одиночку, потому что всё время ощущала чье-то присутствие и тяжелый взгляд. Однажды она взяла с собой старшую из девочек и позвола трех деревенских женщин. Они сами не могли объяснить, почему их охватил панический ужас. Сперва стали все окошки закрывать. Девочка первой увидела в окне страшно уродливое существо с красными глазами, прильнувшее к стеклу. В конце-концов, это существо догадалось разбить стекло. Женщины бросились бежать с птицефермы прочь. Что или кто это был - осталось загадкой.

В тоже время младшей девочке пришлось ночевать в избушке одной. Она позвола ночевать других деревенских девочек, уж очень ей страшно было, а им любопытно было, ибо по деревне ходила молва, что изба "пугает". И тут начались "чудеса". Сначала сами по себе застучали ухват и кочерга за печкой. Девочки прижались друг к другу, накрылись с головой одеялом, а сверху по ним стали бегать многочисленные "кошачьи" или "собачьи" лапки. Деревенские девочки молитву читали, а эвакуированная девочка пыталась убедить себя, что это кто-то "пужает" их. Потом раздался звон разбитого стекла, треск, страшно замяукали кошки,- и вдруг всё тихо стало. В избушку вбежала мать со старшей девочкой. Зажгли коптилку - все стекла в доме были на месте, кочерга и ухват также были на своих местах, и никаких собак и кошек. Потом позвали Прокопия - он умел "лечить" (колдовать). На время всё прекратилось, но потом, когда уже с фронта вернулся отец и нашел их в этой деревушке, опять случился невыносимый случай. Потом опять позвали дядю Прокопия, он залез в подполье: в углу нашел "заговоренную" куколку и ножик, их убрали. С тех пор изба "пугать" перестала.

Игорь Винокуров отмечал, что в этом случае имели место и полтергейст и фантомные явления одновременно.
Зарегистрирован: 21.10.2021
#4 написал: Бастинда
Вчера, 21:30
+5
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 670
В квартирах и домах, в которых прежде жили люди, но на продолжительное время их оставили, часто творится чёрт знает, что. Мне самой как-то довелось снять такую квартиру. Там, по словам соседей, жила бабуся божий одуванчик. Её часто навещали дети-внуки, праздновали там всякие застолья, пока бабушка тяжело не заболела. А заболела она не только физически, но и псхически. Старушку перевезли в гериатрический центр, где она и умерла. Квартира пустовала полгода, после чего сын с невесткой решили её сдавать. И сдали мне с дочерью. Что там творилось, в этой квартире... вернее, чего там только не творилось! Об этом я даже рассказ написала здесь, на этом сайте. "Хохот из мобильника" называется.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
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