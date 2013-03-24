Жуткая ночёвка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 633 Комментарии: 4 +14 Вчера, 18:07 by

Раньше мы жили в другом городе. Там осталась так и непроданной родительская квартира. Брежневка, мы, наша семья, 4е жильцы в ней, и самые долго там прожившие.Живём в Пензе с мамой и моими детьми. И нужно было некоторые документы маме моей в том городе на эту квартиру продлить у нотариуса, в регистрационной палате, но не суть. Короче, уехала она в тот город. Далее с её слов.Набегалась за день, доки собрала, ночевать пошла в квартиру. Пельмени сварила, собралась спать. Уже часа 2 ночи было. А мебели-то нет давно, увезли. Матрас взяла, постелила. Жутко мне так было, не пойму от чего. Котик какой-то сидел в подъезде, я его покормила пельменями, прямо на улице и цап под мышку! - в квартиру нести, чтоб живой кто рядом был. А он орёт, царапается, ни в какую. Час кота "уговаривала", так и не затащила. В общем, легла. Свет везде включила. Страшно и все, хотя прожила здесь много лет. Лежу, в полудреме. Слышу, вдруг в спальне звук, похоже на то, как если рулон обоев уронить на пол. Обои, обои... Стоп! Какие обои. Нет в спальне обоев и взяться неоткуда, тем более в рулонах. Вот тут меня мороз по позвоночнику продрал. Лежу дальше. Какой тут сон.Не зря, думаю, котяра идти сюда не хотел. Через некоторое время в коридоре шаги. Настоящие тяжёлые чётко слышимые шаги. Топ-топ-топ. И к двери в зал, а дверь просто закрыта. Не на замок никакой, естественно. Я молиться, вслух практически, слезы текут, слова путаю, понимаю, что этот бардак с шагами уже долго продолжается, и понимаю так же, что никто во входную дверь из подъезда не заходил. Уже светлеет, я ещё полежала, потом, не дыша, практически, оделась и вышла в коридор. Никого. Утро уже, я бегом, не запирая квартиру, на улицу, села на скамейку. А этаж первый, скамейка стоит так, что окна квартиры как раз за спиной, если на скамейку сесть. Сижу вполоборота к окнам, смотрю. А окна закрыты простынями, на гвоздики к рамам прибитыми. И вижу как край простыни отогнулся совсем чуть-чуть, на пару секунд, и обратно расправился. Я вообще обмерла. Больше на окна не смотрела. Потом люди уже потихоньку из домов на работу потянулись, соседка вышла, тётя Рая, квартира у неё на втором этаже, прямо над нашей, поздоровалась с ней, обнялись. Рассказала ей, в порыве откровенности, про свою ночёвку, а она мне: "Я просыпалась ночью, обои в рулонах у меня в спальне падали, я утром зашла туда, а там обоев никаких нет. И не было".В той квартире мне лично сны такие снились, страшные, длинные. Например, что я захожу в квартиру, там никого, Свет только в коридоре. Мне страшно, очень, я по коридору в зал иду, и тут ветер вдруг, листья почему-то, ветер в сторону входной двери, я начинаю бежать, во сне медленно, и дверь захлопывается прямо перед носом.Спасибо за чтение.

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