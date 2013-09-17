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Истории из жизни

Опыт Сатанизма

Эта история произошла со мной около пяти лет назад. Листая ленту «Ютуба», я наткнулся на видео про сатанизм. Ради интереса решил его посмотреть, и после просмотра тема сатанизма меня очень заинтересовала. Я начал искать информацию на разных сайтах, форумах и в статьях, чтобы узнать об этом как можно больше. Я читал о различных культах, их историях, падениях и взлётах, а также об их нынешнем состоянии. В период юношеского максимализма и желания самоидентификации я увлёкся темой сатанизма с определённым фанатизмом. Причём интересовал меня не сатанизм ЛаВея как философское течение, а конкретное дьяволопоклонничество, связанное с авраамическим Дьяволом.

Я начал рисовать пентаграммы на теле, прося о чём-либо, и, на удивление, большинство просьб во время этих «ритуалов» сбывались — от самых простых, вроде прогула школы и дополнительных занятий, до более сложных, например, получения дорогих подарков. Схема была простой и банальной: просто нарисовать пентаграмму на руке или ноге и попросить о чём-то.

Спустя около месяца такого увлечения я решил перейти на новый уровень. Я начал читать о вызове Сатаны, о том, что может произойти в этом случае, при каких условиях и с какими целями его вызывают. Конечно, у меня не было ничего из реального списка необходимых атрибутов для его вызова, я ограничился лишь текстом на латыни, который нашёл на каком-то сайте, судя по всему, давно заброшенном. Это был простой белый фон с длинным текстом на латыни.

Как это часто бывает в подобных историях, я читал текст в два часа ночи. Прочитав около половины, по какой-то причине я остановился и отправился спать. На следующий день я уже об этом забыл. Однако ночью того же дня, по пути на кухню из своей комнаты, я начал слышать отчётливый около женский шёпот, который назвал моё имя. У меня, будучи маленьким, не было чёткой реакции на это, поэтому я повернулся на звук, как в дешёвых хоррор-фильмах, но, конечно, за спиной никого не увидел. Спустя пару секунд, когда я снова решился пойти на кухню, я вновь услышал этот отчётливый шёпот, назвавший моё имя.

После этого я часто начал ощущать чьё-то присутствие в своей комнате в течение нескольких недель, но со временем это чувство пропало. Очевидно, что это было просто самовнушение, но тем не менее. Вспомнил эту историю на днях и решил написать её здесь. Думаю, она вполне в тематике этого сайта. P. S. Ни на какие оценки этой истории я не претендую, просто вспомнил о ней и решил разместить на этом сайте, а также заранее извиняюсь за возможные грамматические ошибки.


Новость отредактировал Летяга - 28-08-2024, 08:55
Причина: Стилистика автора сохранена
28-08-2024, 08:55 by БревисПросмотров: 793Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Сатанизм дьявол пентаграмма ритуал голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: K_K_K
29 августа 2024 06:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 131
Не стоит всматриваться в бездну.
Зарегистрирован: 17.09.2013
#2 написал: Eifersucht
29 августа 2024 06:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 423
Интересно-интересно..., поклонничество ради самоиндентификации.... .
Фанатизм - это абсолютизация веры.
Эта кутерьма влечений от глупости и заканчивается глупостью в сопровождении беды.
Понимаете, из-за вашей серьёзности по отношению к себе, можете слететь с катушек на всю оставшуюся жизнь.
Нельзя предавать своё детство.
И я не въеду, чего вам не хватает.
Когда-то был Денница - самый светлый Ангел. Хотя, я тоже не въеду, почему ангел, раз было многобожие. Ладно, не суть.
Ведь грамотность можно натренировать. Интересоваться пошире, чем просто сатанизмом. Есть целая теология для этого, история религии - всё интересно. Накой фиг кланяться кому-то? Мне кажется максимализм выражается несколько в ином ключе, чем трепетное служение с ходьбой слегка согнувшись с целью усердного поклонения.
Наверное, вам уже поперёк горла нравоучения от тупых взрослых?
Пораскиньте своими мозгами, желания ведь исполняются не кем-то, а вами лично. Потому поклонение кому-то - это крайне ошибочная вещь.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Talisha
Вчера, 07:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 393
Голос такой: "Сааашааа...дочитай до конца...дьявол застрял на полпути!" laughing
Дьявола, как и Бога, не нужно вызывать, он нас всегда слышит и всегда в нас. Приходят бесы, а с ними лучше не связываться никому, прямой путь к деградации и смерти.
Помнится тоже увлекалась сатанизмом, но как философией, о вызове сущностей не помышляла, тем более - для чего? Ну придет и что? Что с ним делать?:))))

Цитата: Eifersucht

Пораскиньте своими мозгами, желания ведь исполняются не кем-то, а вами лично. Потому поклонение кому-то - это крайне ошибочная вещь.

Поклонение - признание чьего-то то величия и желание покровительства. Чтоб не самому, а с чьей-то помощью, поддержкой, или вовсе чтоб все за тебя делали. Иногда желание защиты.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: ebegen31
Вчера, 11:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 530
То, как живёт подавляющее большинство людей, и есть сатанизм. Дьяволу, если он существует, не нужно наше поклонение и соблюдение ритуалов. Это - сказки для тех, в ком как раз ещё не умерла душа, кто ещё тянется к высокому, к тому, что вне сугубо материального, вне рутины. Так злые силы соблазняют этих людей и переманивают на свою сторону.

Дьяволу нужно, чтобы людьми полностью овладел примитивный материализм (безо всякой веры в сатану, без философии и ритуалов), гордыня, жадность, цинизм и равнодушее к окружающему миру, в том числе - к людям. И ещё, так сказать, факультативно, - злоба на людей, нелюбовь к ним просто из-за того, что они существуют. Что тоже хотят жить, надеятся на хорошее и стремятся к относительному комфорту.

Бывает, что добрые, терпимые, мягкие и отзывчивые люди вызывают у остальных эдакое злобное раздражение: мол, что, такой хорошенький? Так мы тебя за это возьмём - и физиономией в грязь. И - наплюём в душу. В общем, элементарный садизм и отчасти зависть к тем качествам, которые им самим недоступны.

Оглядитесь вокруг и задумайтесь: а не это ли - самый настоящий сатанизм? Почитайте новости, послушайте речи политиков, осознайте тот факт, что жизнь большинства с каждым годом становится скучнее и тяжелее. Какой ещё результат нужен дьяволу? Да именно этот самый.

Автору - спасибо. История написана так, что её легко читать и, в то же время, не банально.

Цитата: Eifersucht
Нельзя предавать своё детство.


Цитата: Eifersucht
Интересоваться пошире, чем просто сатанизмом.


Согласен полностью.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: ebegen31
Вчера, 16:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 530
Писал с такой горячностью, что даже сделал пару смешных ошибок smiley
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Black Bagira
Вчера, 16:35
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 688
Цитата: ebegen31
То, как живёт подавляющее большинство людей, и есть сатанизм. Дьяволу, если он существует, не нужно наше поклонение и соблюдение ритуалов. Это - сказки для тех, в ком как раз ещё не умерла душа, кто ещё тянется к высокому, к тому, что вне сугубо материального, вне рутины. Так злые силы соблазняют этих людей и переманивают на свою сторону.

Дьяволу нужно, чтобы людьми полностью овладел примитивный материализм (безо всякой веры в сатану, без философии и ритуалов), гордыня, жадность, цинизм и равнодушее к окружающему миру, в том числе - к людям. И ещё, так сказать, факультативно, - злоба на людей, нелюбовь к ним просто из-за того, что они существуют. Что тоже хотят жить, надеятся на хорошее и стремятся к относительному комфорту.

Бывает, что добрые, терпимые, мягкие и отзывчивые люди вызывают у остальных эдакое злобное раздражение: мол, что, такой хорошенький? Так мы тебя за это возьмём - и физиономией в грязь. И - наплюём в душу. В общем, элементарный садизм и отчасти зависть к тем качествам, которые им самим недоступны.

Оглядитесь вокруг и задумайтесь: а не это ли - самый настоящий сатанизм? Почитайте новости, послушайте речи политиков, осознайте тот факт, что жизнь большинства с каждым годом становится скучнее и тяжелее. Какой ещё результат нужен дьяволу? Да именно этот самый.

Автору - спасибо. История написана так, что её легко читать и, в то же время, не банально.

Цитата: Eifersucht
Нельзя предавать своё детство.


Цитата: Eifersucht
Интересоваться пошире, чем просто сатанизмом.


Согласен полностью.

Понравился ваш комментарий и во все с вами согласна.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 17:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 423
Цитата: ebegen31
ebegen31

Ценный комментарий написали. Можно сказать, головная боль практически всей человеческой массы. Я позволю себе внести своё мнение в вашу тематику.
Цитата: ebegen31
То, как живёт подавляющее большинство людей, и есть сатанизм.

Согласен. Человек человеку враг. Мало того, что даже в семье ругаются так, что враги за стеной завидуют.
Цитата: ebegen31
Дьяволу, если он существует, не нужно наше поклонение и соблюдение ритуалов. Это - сказки для тех, в ком как раз ещё не умерла душа, кто ещё тянется к высокому, к тому, что вне сугубо материального, вне рутины. Так злые силы соблазняют этих людей и переманивают на свою сторону.

Не задумывались, а почему в среде верующих пара Бог - Сатана активна, а в атеизме нет, мало того, в атеизме не существует ни Бога, ни Сатаны? У меня чёткое впечатление, что Бог и Сатана связаны между собой родственными узами.
Всё, что было придумано с благой целью - всё используется во зло в среде людей. Почему?
Известно, что человек грешен с рождения. Как это? Ну, вот рождается заведомо грешником. Грех - это промах, ошибка. Но ошибку можно исправить, но только не ту ошибку, с которой рождён. Значит что? Значит наказание за якобы грех имеет неличную бездушную силу. А ведь именно в этом смысле врождённый грех не имеет ценности, есть просто бездушная сила, которая гасит нас вне зависимости от наших ошибок. Греха врождённого нет, его просто придумали и присобачили к естественному ходу бездушной силы (очень похоже к двойным западным стандартам). Чувствуется, поработал высокий интеллект, чтобы приручить человека быть прилежным.
Ещё, есть зло, которое раскрывает глаза. Претерпевший до конца - спасётся. И есть зло, которое последнее к жертве. Боже, Боже, зачем ты меня оставил. Здесь работают бездушные силы, у которых две стороны: для учёбы и для смерти.
Цитата: ebegen31
Дьяволу нужно, чтобы людьми полностью овладел примитивный материализм (безо всякой веры в сатану, без философии и ритуалов), гордыня, жадность, цинизм и равнодушее к окружающему миру, в том числе - к людям.

Ну, к этому толкают власти практически всех стран и народов на земле. А как вы хотели? Чтобы ваши мечты сбывались? А там зарплата с гулькин хрен. Вы вынуждены заниматься тем, что не нравится, но это приносит доход вашей семье или позволяет вам купить хлеб с маслом. Мы вынуждены заниматься тупостью и глупостью. Мы все в исключительной зависимости от бездушных сил смерти, от мала до велика - все.
Цитата: ebegen31
И ещё, так сказать, факультативно, - злоба на людей, нелюбовь к ним просто из-за того, что они существуют.

Понимаете, в чём дело, злобный человек не виноват, он инструмент бездушных сил. Значит, всё дело в нашей информированности об этом и соответствующей всего лишь внутренней защите с помощью пространного интереса или мечты. Ведь злобный человек отходит быстро, а его жертва надолго остаётся в негативе.
Цитата: ebegen31
Бывает, что добрые, терпимые, мягкие и отзывчивые люди вызывают у остальных эдакое злобное раздражение: мол, что, такой хорошенький? Так мы тебя за это возьмём - и физиономией в грязь. И - наплюём в душу. В общем, элементарный садизм и отчасти зависть к тем качествам, которые им самим недоступны.

Ещё бы, в самые что ни есть лихие годы и во все времена именно интеллигенты становились первыми жертвами. Почему? Потому что божественная система двойных стандартов заточена против индивидуальных умов в среде людей.
Цитата: ebegen31
Оглядитесь вокруг и задумайтесь: а не это ли - самый настоящий сатанизм?

Именно.
Цитата: ebegen31
Почитайте новости, послушайте речи политиков, осознайте тот факт, что жизнь большинства с каждым годом становится скучнее и тяжелее. Какой ещё результат нужен дьяволу? Да именно этот самый

Без сомнения.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 12:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (217|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 119
Не хочется комментировать в своем духе (со смешком), потому что есть ощущение, что с момента событий прошло времени еще не много (если вы понимаете, о чем я).
Просто напишу, что у каждого в детстве свои методы выживания в окружающей действительности. У кого-то все детство было отличное. Искренне завидую таким людям. Я лично считаю, что у меня не было счастливого детства. В том привычном понимании. Но даже в эти свои сложные времена у меня не возникало желания обратиться к дьяволу, наоборот, помощи всегда просила у бога. Опять же, просила по-детски, разговаривала. И еще, глуповато вроде бы звучит. Но у меня всю жизнь есть ощущение, что у бога (как и у реальных родителей/бабушек/дедушек) есть любимчики, а есть те, на кого смотрят сквозь пальцы. Вот не знаю, почему так считаю. По поводу психики и выживания в действительности потом как-нибудь опишу свой опыт и странности, которые заметила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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