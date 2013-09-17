Опыт Сатанизма

Новость отредактировал Летяга - 28-08-2024, 08:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Бревис Просмотров: 793 Комментарии: 8 +11 28-08-2024, 08:55 by

Эта история произошла со мной около пяти лет назад. Листая ленту «Ютуба», я наткнулся на видео про сатанизм. Ради интереса решил его посмотреть, и после просмотра тема сатанизма меня очень заинтересовала. Я начал искать информацию на разных сайтах, форумах и в статьях, чтобы узнать об этом как можно больше. Я читал о различных культах, их историях, падениях и взлётах, а также об их нынешнем состоянии. В период юношеского максимализма и желания самоидентификации я увлёкся темой сатанизма с определённым фанатизмом. Причём интересовал меня не сатанизм ЛаВея как философское течение, а конкретное дьяволопоклонничество, связанное с авраамическим Дьяволом.Я начал рисовать пентаграммы на теле, прося о чём-либо, и, на удивление, большинство просьб во время этих «ритуалов» сбывались — от самых простых, вроде прогула школы и дополнительных занятий, до более сложных, например, получения дорогих подарков. Схема была простой и банальной: просто нарисовать пентаграмму на руке или ноге и попросить о чём-то.Спустя около месяца такого увлечения я решил перейти на новый уровень. Я начал читать о вызове Сатаны, о том, что может произойти в этом случае, при каких условиях и с какими целями его вызывают. Конечно, у меня не было ничего из реального списка необходимых атрибутов для его вызова, я ограничился лишь текстом на латыни, который нашёл на каком-то сайте, судя по всему, давно заброшенном. Это был простой белый фон с длинным текстом на латыни.Как это часто бывает в подобных историях, я читал текст в два часа ночи. Прочитав около половины, по какой-то причине я остановился и отправился спать. На следующий день я уже об этом забыл. Однако ночью того же дня, по пути на кухню из своей комнаты, я начал слышать отчётливый около женский шёпот, который назвал моё имя. У меня, будучи маленьким, не было чёткой реакции на это, поэтому я повернулся на звук, как в дешёвых хоррор-фильмах, но, конечно, за спиной никого не увидел. Спустя пару секунд, когда я снова решился пойти на кухню, я вновь услышал этот отчётливый шёпот, назвавший моё имя.После этого я часто начал ощущать чьё-то присутствие в своей комнате в течение нескольких недель, но со временем это чувство пропало. Очевидно, что это было просто самовнушение, но тем не менее. Вспомнил эту историю на днях и решил написать её здесь. Думаю, она вполне в тематике этого сайта. P. S. Ни на какие оценки этой истории я не претендую, просто вспомнил о ней и решил разместить на этом сайте, а также заранее извиняюсь за возможные грамматические ошибки.

Ключевые слова: Сатанизм дьявол пентаграмма ритуал голос авторская история

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