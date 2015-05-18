Необъяснимое

vivitroyan Просмотров: 447 Комментарии: 6 +10 Вчера, 19:09 by

Сегодня мистики начиталась в инете. Искала историю, похожую на то, что со мной порой случается🙄Приезжаем на смену с мужем (12ночи на часах). Он на склад топает за доками, я поднимаюсь в кабинет на третий этаж сама. Со второго этажа отчётливо слышу гул из нашего кабинета, и в голове - может ещё дневные операторы не разошлись 🤔 Хотя какой там?! Какой дурак будет до ночи сидеть? Вот остался один пролет и слышу радио отчётливо, потом смех сотрудницы. Захожу в холл, включаю свет - ни души🤦Ребята, я адекватный оператор 1С и абсолютно непьющий человек)) за рулём 6 дней в неделю.Это что такое может быть?Муж с меня ржёт )) мол, глюки. Но раз показалось, ну второй - это уже настораживает. А постоянно? Это что, блин?Единственное, что сказал охранник - у нас на первом этаже в здании поминальное кафе. Почти каждый день кого-то поминают. Он иногда со странностями сталкивался, но рассказывать подробнее мне не хочет. А то совсем, говорит, с ума сойдешь!

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