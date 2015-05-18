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Истории из жизни

Необъяснимое

Сегодня мистики начиталась в инете. Искала историю, похожую на то, что со мной порой случается🙄
Приезжаем на смену с мужем (12ночи на часах). Он на склад топает за доками, я поднимаюсь в кабинет на третий этаж сама. Со второго этажа отчётливо слышу гул из нашего кабинета, и в голове - может ещё дневные операторы не разошлись 🤔 Хотя какой там?! Какой дурак будет до ночи сидеть? Вот остался один пролет и слышу радио отчётливо, потом смех сотрудницы. Захожу в холл, включаю свет - ни души🤦
Ребята, я адекватный оператор 1С и абсолютно непьющий человек)) за рулём 6 дней в неделю.
Это что такое может быть?
Муж с меня ржёт )) мол, глюки. Но раз показалось, ну второй - это уже настораживает. А постоянно? Это что, блин?
Единственное, что сказал охранник - у нас на первом этаже в здании поминальное кафе. Почти каждый день кого-то поминают. Он иногда со странностями сталкивался, но рассказывать подробнее мне не хочет. А то совсем, говорит, с ума сойдешь!

Вчера, 19:09 by vivitroyanПросмотров: 447Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Что можно слышать ночью в пустом здании голоса ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 20:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 391
В зданиях, где бывает много людей, когда все стихает - оживают фантомы. Это не страшно, но иногда неприятно.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 421
Цитата: Talisha
В зданиях, где бывает много людей, когда все стихает - оживают фантомы.

На этом, пожалуйста, поподробнее.
За историю плюсанул. Думаю, что всё в категории причины-следствия. Время активности пробивает время покоя.

У меня ситуация была недавно, на историю не тянет, но для комментов в самый раз, особенно к этой истории. Что-то делал на даче, вдруг начался дождь. Заскочив в баню, я завис у окна, просто так глазея в дождь. И... услышал оркестровую музыку. Целый оркестр играл только одному слушателю - мне. Чётко были слышны скрипки, виолончель, контрабас, фагот. Я крутил своим кумполом туда-сюда, ходил по бане. Оркестр был слышен только у окна. Страха я не ощущал, было любопытно и интересно. Понятно, что какие-то звуки создавал дождь у открытого окна, многократно отражённый где-то с опозданием, а где-то с опережением от стен и дверей, звук фокусировался на месте вблизи окна. Очень гармоничная музыка и без фальши. Единственный недостаток - это то, что музыка повторялась каждые двадцать секунд, словно заезженная пластинка.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Anastasia_Lindemann
Сегодня, 07:25
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
У меня тоже такое происходило. Слышно, будто людей немало в помещении находится, а заходишь - никого. За историю +.
Зарегистрирован: 25.08.2024
#4 написал: lukery
Сегодня, 15:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 35
Я иногда задерживаюсь на работе до темна. Мой кабинет самый дальний на этаже, перед ним ещё приемная, поэтому со своего рабочего места коридора не вижу. И соответственно не видно, есть ли в общем коридоре свет.
Охранник, завершая обход здания, заходит ко мне. Он всегда оставляет освещение на этаже и лестнице, чтобы я не шорохалась по темноте. И просит, чтобы уходя, сама погасила.
Так несколько раз после того как он уходил к себе на пост, я слышала шаги по коридору. Женские - цоканье каблуков. Хлопала дверь кабинета, потом туалета, щелчок кабинки. И тишина.
Я бы не обратила на это внимание, мало ли кто вернулся? Но закончив работу, и выходя из приемной столкнулась с тем, что свет в коридоре погашен. Окон нет. Темень.
Это было странно и немного неприятно.
Двери приемной и моего кабинета открыты. И понятно, что если горит свет, то я ещё на работе. И обычно девочки заходят, если видят, что я на месте. А тут вот так. Погасили свет везде молча и всё.
Так продолжалось несколько раз. Я смирилась и светила себе фонариком на телефоне. Спрашивала у охраны:
-Кто-то возвращался? Слышала шаги.
Они только пожимали плечами. Никого.
Последний раз, услышав цокот каблуков по коридору и щелчок кабинки туалета, решила выйти.
Шла расслаблено, было любопытно, кто же ходит?
Вышла в коридор - темно. Дошла до туалета, открыла дверь. А там темно. Кабинки пустые.
Меня так пробрало тогда. До самых костей)).

Я бы списала это на память зданий. Уже сталкивалась с таким в квартире (входя в коридор слышала как на кухне играет старое радио, которого нет давным давно).
Если бы свет на этаже не выключался. А так стараюсь не прислушиваться больше к коридору.

За историю плюсую.
Зашла почитать другую историю автора.
Тоже плюсанула.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 21:28
+1
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Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 391
Цитата: Eifersucht

На этом, пожалуйста, поподробнее.

Как у телевизоров старых, кинескопных долго еще пощелкивает статический разряд после выключения, пока остывают. Остаточные явления. Отпечатки, только в пространстве. Звуковые, визуальные. Чем чаще и ярче днем, тем лучше сохраняются и потом воспроизводятся.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 21:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (217|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 118
Объяснения этому, у меня нет. Но почитать историю и комментарии было интересно.
Когда дедушка умер (от рака легких), потом еще долгое время все члены семьи слышали его характерное дыхание во сне из его спальни. Только как будто тише.
Наверное тоже был фантом. Потому что никакого реального присутствия его как мертвого в квартире не было.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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