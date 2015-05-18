Явление Смерти

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:21

Причина: Стилистика автора сохранена

Серый Лис Просмотров: 41 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:21 by

Приветствую всех на этом сайте. Данная история является моим дебютом здесь, поэтому прошу дать максимальную обратную связь и поделиться своим мнением.Итак, было это ориентировочно в 2020-м году, где-то так. Я тогда работал в больнице. Не буду рассказывать долго и обозначать то, что не несет никакой смысловой нагрузки.Был в той больнице один пациент, пожилой дедушка, которого весь персонал отделения всячески старался вытянуть, но было понятно, что он, к сожалению, умрет.И вот рабочий день закончился, наступила ночь, я сплю. И далее снится мне сон. Наверное, всем хотя бы раз в жизни снились такие сны, во время которых ты думаешь, что это всё происходит в реальности.В общем, сам сон. Ночь, какой-то лес или похожая на лес местность, деревья, кусты. Стою я, значит, рядом с большим кустом, чуть дальше от меня, может, метрах в 10-ти или 15-ти, большое дерево. Ну вот запомнилось так. И еще один нюанс. Светит Луна, и её свет как бы пронизывает темноту светлой пеленой.Надеюсь, объяснил понятно.А мне страшно, сам не пойму, что происходит. Холодно, тишина, по земле листья ветром разносит. И вижу, что вдруг под этим светом Луны стоит силуэт. Потом вижу его намного более отчетливо, типа подошел ближе. Мужчина, сколько лет — непонятно, потому что весь в ранах, что интересно, из его тела по всей площади торчат какие-то железные прутья, крюки, гвозди, что-то еще. Он просто стоит. И тут, как бы во сне, я понимаю сам для себя, что это покойник и это тот мужчина, которому вот-вот отходить в мир иной.Мне стало очень страшно, я помню, что весь задрожал так, что проснулся, а ведь ночь, я один, и просто понимаю, что он умер. На следующий день с утра передали, что да, этой ночью, и, как я понял позднее, примерно во время моего сна, он и умер...Еще некоторое время жуть брала, особенно ночью...

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