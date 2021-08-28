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Истории из жизни

Совпадение? Или весточка от папы?

Всем привет! Опыт в писательстве, да и в мистике у меня совсем небольшой, а историей уж очень хочется поделиться. Буду кратка и лаконична.

Случилось это буквально около года назад. Сентябрь. Дальневосточная ранняя осень совсем слабо отличается от лета, но в воздухе витает этот аромат, который, аналогично весеннему, ни с чем не спутать. Обожаю это время года, что греха таить. Утро наступило так же резко и спонтанно, как и мои 25 годков. Свежий утренний воздух настойчиво пробивался через окно нашей маленькой квартиры и ласково щекотал мне ноздри, под боком лежит мой любимый, а в ногах сладко сопит кот. Утро было очень добрым. Из сонного состояния меня быстро привела в чувство мысль о работе и о грядущей поездке на курсы повышения квалификации, что должна состояться через 2 дня (к слову это длительный перелет, а я одна никогда не летала, страшновато). Тут-то настроение немного и омрачилось, но ненадолго. День бурно закрутился, телефон атакуют поздравления и звонки от родственников. В один прекрасный момент прилетает сообщение от мамы, при опущении верхней шторки экрана, в строке с уведомлениями я вижу значок фото. "Как странно, ведь она меня уже поздравила, может открытку решила дослать вдогонку", - подумала я. Но это оказалось лучше, чем открытка. Мама видать залезла в шкаф за фотоальбом и нашла небольшой клочок бумаги в клеточку, если конкретно, записку от папы...

Папы не стало, когда мне было 14 лет. Рак поглотил его буквально за полгода. Что тут говорить, мне очень не хватает папы и по сей день, я знаю, что мама порой плачет из-за утраты и одиночества, а тут такая записка нашлась, которой лет, как мне. Цитирую (имена изменены): "Машенька! Поздравляю тебя с рождения нашей доченьки! Больше слов нет... Я тебя очень люблю! Крепко целую, твой Коля".

Записка была утеряна, вернее, так считалось, потому что с момента моего рождения мама ее больше и не видела. Сколько лет я ежегодно пересматривала свои альбомы в кругу семьи в теплые и домашние вечера в честь-кого-нибудь праздника или мероприятия, но кроме фото там ничего не было. Такая находка меня выбила из колеи, а тело обдал лёгкий холодок с чередой мурашек в придачу. Вскоре, как только наступило осознание, на лице невольно расползлась лёгкая улыбка, а в груди стало тепло и спокойно.
Крупновато это для простых совпадений, как я думаю, или же мне просто хочется думать, что так папа поздравил маму, да и меня заочно.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:01 by CosmocosmosПросмотров: 273Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Папа записка с того света авторская история

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Комментарии

#1 написал: Владимир Коун
Вчера, 20:52
+3
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 41
Обалдеть, конечно. Двадцать пять лет пролежала... Мистика или нет, получить весточку от дорого человека, которого давно уже с вами нет, это в любом случае круто. Думаю, испытанные вами в тот момент эмоции получше любого подарка были. Спасибо за трогательную историю.
Зарегистрирован: 28.08.2021
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