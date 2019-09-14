Пушистик

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ялил Просмотров: 259 Комментарии: 2 +7 Вчера, 19:54 by

Закончив школу, как и многие другие выпускники с горящими глазами, жаждой к знаниям, поступила я учиться в колледж. Далеко родители побоялись отпускать, 15 лет - маленькая ещё! Не отпустим и всё! Девчонка хуторская, простая - обидят! Отучишься в колледже, подрастешь, тогда в областной центр поедешь учиться. А вот в районный центр - пожалуйста, на квартиру к двоюродной бабушке, под зоркий присмотр. Ну и хорошо...С бабушкой жили дружно, весёлый она человек, и советы хорошие давала. За здоровьем следила, зарядку по утрам делала. Ну а я то, что - молодая, а не спортивная. Решила спортом в домашних условиях позаниматься, в то время фитнес клубов не было. А всякие секции по баскетболу, волейболу - не моё, быстрота реакции подводила и меткость с выносливостью тоже. Жили мы в двухэтажке на первом этаже, окна во внутренний двор выходили, и соседи по вечерам восседали на лавочках, перемывали косточки всём кого увидят. Окна большие, с включённым светом даже через закрытые шторы было видно, что происходит в комнате. А тут я такая - спортивная, решила по вечерам пресс покачать и разные упражнения повыполнять. Чтобы не смущать себя и кумушек на лавочке, я свет в комнате выключала (бабушка в это время семечки на продажу жарила, свет из кухни слегка мою комнату освещал) и махала конечностями.В один из таких вечеров, всё так же выключив свет, выполняю свою незатейливую тренировку. Размахиваю ногами босыми и тут, наступаю на мягкий пушистый комок, приятный, тепленький. Этот пушистик метнулся ко мне под кровать и забился в дальний, тёмный угол. Всё, думаю, на Стëпу наступила ( кот бабушкин), а он даже не мяукнул. Кинулась Степана из-под кровати доставать, пожалеть же нужно, обидела. Свет включила, а кота нет. Всю комнату на коленках исползала - нет пушистика! Ничего не понимая, к бабушке побежала: "Ба, я на Степу наступила, а он обиделся найти его не могу!" А бабушка улыбнулась и отвечает: "Внученька, я кота гулять выпустила минут пять назад, он не пришёл ещё. Ты на моего домового наступила, иди у него прощения проси".Мне хоть и странно это слышать было, но прощения попросила. До этого в домовых не сильно верила, а тут прямо неловко стало, хоть и дух, а растоптанным неприятно наверное быть...

Ключевые слова: Домовой бабушка кот тренировка вечер авторская история

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