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Истории из жизни

Пушистик

Закончив школу, как и многие другие выпускники с горящими глазами, жаждой к знаниям, поступила я учиться в колледж. Далеко родители побоялись отпускать, 15 лет - маленькая ещё! Не отпустим и всё! Девчонка хуторская, простая - обидят! Отучишься в колледже, подрастешь, тогда в областной центр поедешь учиться. А вот в районный центр - пожалуйста, на квартиру к двоюродной бабушке, под зоркий присмотр. Ну и хорошо...

С бабушкой жили дружно, весёлый она человек, и советы хорошие давала. За здоровьем следила, зарядку по утрам делала. Ну а я то, что - молодая, а не спортивная. Решила спортом в домашних условиях позаниматься, в то время фитнес клубов не было. А всякие секции по баскетболу, волейболу - не моё, быстрота реакции подводила и меткость с выносливостью тоже. Жили мы в двухэтажке на первом этаже, окна во внутренний двор выходили, и соседи по вечерам восседали на лавочках, перемывали косточки всём кого увидят. Окна большие, с включённым светом даже через закрытые шторы было видно, что происходит в комнате. А тут я такая - спортивная, решила по вечерам пресс покачать и разные упражнения повыполнять. Чтобы не смущать себя и кумушек на лавочке, я свет в комнате выключала (бабушка в это время семечки на продажу жарила, свет из кухни слегка мою комнату освещал) и махала конечностями.

В один из таких вечеров, всё так же выключив свет, выполняю свою незатейливую тренировку. Размахиваю ногами босыми и тут, наступаю на мягкий пушистый комок, приятный, тепленький. Этот пушистик метнулся ко мне под кровать и забился в дальний, тёмный угол. Всё, думаю, на Стëпу наступила ( кот бабушкин), а он даже не мяукнул. Кинулась Степана из-под кровати доставать, пожалеть же нужно, обидела. Свет включила, а кота нет. Всю комнату на коленках исползала - нет пушистика! Ничего не понимая, к бабушке побежала: "Ба, я на Степу наступила, а он обиделся найти его не могу!" А бабушка улыбнулась и отвечает: "Внученька, я кота гулять выпустила минут пять назад, он не пришёл ещё. Ты на моего домового наступила, иди у него прощения проси".

Мне хоть и странно это слышать было, но прощения попросила. До этого в домовых не сильно верила, а тут прямо неловко стало, хоть и дух, а растоптанным неприятно наверное быть...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:54 by ЯлилПросмотров: 259Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Домовой бабушка кот тренировка вечер авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:37
+2
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Комментариев: 1 099
Я в домовых верю, поэтому бедный домовой smile есть у меня предположение, что они как кошки - очень интересуются, чем хозяин дома занимается. А потому всегда где-то рядом. Особенно когда готовишь. А тут автор в принципе чём-то непонятным для него занималась… вот он и попал под ногу.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Шерри
Сегодня, 02:46
0
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Публикаций: 38
Комментариев: 638
Прощение ещё у него просить)) А нечего под ногами мотаться было)
Самое интересное и не написали. Как прощение просили? Хотелось бы узнать, что опытная бабушка, по общению с домовыми, посоветовала.
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Зарегистрирован: 3.06.2019
   
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