Кто на даче живет

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 11:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Скептик 2012 Просмотров: 617 Комментарии: 0 +12 14-06-2024, 11:34 by

Произошла эта история лет 15–20 назад. В то время у моих родителей была дача. И вот однажды мама осталась одна на даче, отец уехал в командировку. А надо сказать, на нашей даче ни мне, ни моим родственникам никогда не было страшно. Вокруг соседи, со всеми хорошие отношения, через пару аллей от нас много родни. В доме 2 собаки. В общем, бояться особо нечего, даже дверь на замок закрывали только на ночь, чтоб собаки в доме ночевали. А то утром проснемся, а грядки потоптаны, дрова по огороду разбросаны, всё, что можно вырыть, по-вырыто, наверное, мышей ловят по ночам наши охотники, а днем это вполне прилично воспитанные собаки.Так вот, ночью мама проснулась от того, что кто-то её с силой толкнул. Глаза открыла и увидела, вроде как красное сияние. Подскочила, в зал вылетела, к окошку прильнула. Пожар в доме напротив уже пылает весь соседский дом. И народу на улице, будто все, кто на дачах был в этот момент, собрались. Мама тут же куртку на ночнушку накинула и вышла к людям.Ну постояли, посмотрели, спасать уже нечего было, да и разошлись по домам. Пожарные приехали только утром. Вот народ к пожарникам-то и потянулся узнать, что да как. Те же про труп спросили, что у двери лежал. Причем спрашивали: «А точно ли соседка дома была? А может, у неё собака большая была, или коза?» В общем, не сразу поняли, что это человеческий труп был.Ну здесь мистики нет, а мистика вот в чем. Пока люди с пожарниками говорили, наша возрастная родственница отвела маму в сторонку и давай её «пытать»: «Чего, мол, сразу не вышла? Мы полчаса стояли, видели, как ты то в одно окно смотришь, то в другое. И не выходишь. Мы и звали уже, и махали, мол, выходи. А ты назад в темень отступишь и в другое окно поглядываешь. Думала, не видим тебя, что ли? Вон Сашка мой зайти к тебе хотел, да у калитки собака на него зарычала. А в темноте не видно, откуда рычит, вдруг кинется. Так и не решился. А ты всё метаешься от окна к окну. Через полчаса только вышла».Мама попыталась оправдаться, что вышла сразу, как проснулась. Но пожилую родственницу не переубедить. Да еще и не одна она это видела, а всей толпой — три бабки с двумя дедами (один из дедов ночью на улицу вышел, хотя раньше так не делал, увидел зарево, решил, что наш дом горит, побежал по родственникам, живущим на его аллее, и вот всем «табуном» пришли старики посмотреть на пожар.)С тех пор вспоминаю эту историю, пытаемся придумать вразумительные ответы на вопросы.1. Кто толкнул маму, что она проснулась? Говорит, даже утром спина в одном месте побаливала, будто её ударили.2. Кто выглядывал в окна нашей дачи, пока мама еще спала? Ведь кто-то выглядывал. Несколько человек видело, хоть и возрастных. А мама лунатизмом не страдает.3. Кто рычал у калитки на д. Сашу? Ведь собак на ночь всегда, без исключения, запирали в доме.Да и д. Саша с собаками вообще ладил, даже с чужими, цепными псами общий язык находил легко. Никогда их не боялся, а тут струсил, может, потому что не видел того, кто рычал.

Ключевые слова: Домовой пожар Соседи авторская история

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