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Истории из жизни

Как тетка чертика ловила

Знакомая этим летом купила дом, а на прошлой неделе произошла эта история.

Дальше от её лица.

Когда ложилась спать, ничего не предвещало беды. Уснула быстро. Но посреди ночи проснулась. Жарко и душно. Зря столько угля вечером в котёл сыпанула. Приоткрыла окно, подышала. Легла опять на кровать. Вертелась, крутилась, уснуть не могла. Только начала дремать, тут стук по батарее, как в городской квартире, но там-то соседи, а тут некому стучать.

Повернулась сбоку на бок и слышу, пробежал кто-то из угла в угол, потом назад. Окончательно проснулась и стала прислушиваться и всматриваться.

Фонарь с улицы освещает комнату почти как днем. В комнате из мебели только кровать и шкаф у противоположной стены. И никого, кто мог бы бегать, не видно. А топот, тем временем, начал раздаваться в другом углу комнаты. А потом и где-то рядом с кроватью. В какой-то момент кто-то начал мимо кровати бегать туда-сюда. Мелкий и, кажется, двуногий. Тут уже стало понятно, что бегает не одно существо, а несколько, так как звуки шажков раздавались с разных сторон одновременно. К топоту прибавилось еще какое-то шуршание. Будто не без цели гонки устраиваются, а чего-то делают.

Но в комнате светло, и всё хорошо видно. А точнее, никого не видно. Были бы мыши, было бы не так страшно. Но нет никого. Невидимки-карлики уже и шушукаться начали, не боясь, что я их услышу.

Я сначала решила, что они думают, что я сплю. Но когда кто-то запрыгнул на подушку, что рядом с моей головой лежит, я поняла, что они в курсе, что я не сплю. Подушка промялась под его весом незначительно, значит, он был небольшой. Но на подушке никого не было видно, только вмятину под кем-то.

Этот некто, видимо, посмотрев на меня, спрыгнул на пол, вмятина разгладилась, и был слышен звук приземления кого-то небольшого на пол. И... схватил подушку и потянул её на пол. Я же решила не расставаться с подушкой и тоже со своей стороны схватила её и начала тянуть на себя. Подушка поддалась не сразу. Резким рывком я притянула подушку к себе. А этот кто-то не отпустил и взлетел с подушкой на кровать. Я почувствовала, куда он шлепнулся, накинула на него подушку сверху и прижала всем весом, чтоб не сбежал. Стало понятно, что под подушкой сейчас кто-то размером с кошку. И в этот момент я осознала, что все затихли, не бегают, не копошатся и не шушукаются.

Я не знаю, почему вспомнила про долги за дом, который купила этим летом и в котором, как оказалось, водится эта чертовщина, а кредит мне платить еще долгие годы, и съехать не могу, и спать с такими соседями страшно. В общем, высказала всё это и потребовала с существа денег на погашение кредита, если хочет, чтоб я его отпустила. Существо же всё это время вошкалось под подушкой и пыталось выкоробкаться. Но я держала крепко.

В итоге оно затихло. Я побоялась, что убила бедолагу. Да еще и мозг упорно твердил мне, что такого не бывает, и заставлял придумывать правдоподобные и наиглупейшие объяснения. Я опять решила, что это либо кошка, либо крыса. И слезла с подушки, приподняла её край, чтоб увидеть хвост или мордочку, или хотя бы шерсть зверя.

Зря я это сделала, существо, почувствовав, что я ослабила хватку, сигануло в мою сторону. И да, мне не показалось, оно было невидимым. Я рефлекторно вскочила на ноги и отпрыгнула в сторону. Существо развернулось и, промчавшись все по той же подушке, спрыгнуло с кровати. (Опять же невидимку я видеть не могла, а видела перемещения на одеяле и подушке и слышала звук, когда оно спрыгнуло на пол.) И тишина...

Ну хотя бы бегать и шушукаться перестали. Еще долго провалялась я без сна и лишь под утро подремала.

Больше такое не повторялось, либо же я не слышала. А подушка иногда на утро оказывается под кроватью, куда она сама упасть не может. (Кровать деревянная, современная, расстояние между боковиной кровати и полом 15 см.) Значит, кто-то подушку туда заталкивает или затягивает. Матрас поднимаю регулярно при уборке, следов пребывания мышей или других животных под кроватью нет.

Да и не только подушка меняет свое место положение утром относительно предыдущего вечера. Расческа, спичечный коробок, даже зубная щетка и другие некрупные вещи, у которых вроде есть постоянное место дислокации, на утро оказываются в неожиданных местах.


Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 11:20
Причина: Стилистика автора сохранена
14-06-2024, 11:20 by Скептик 2012Просмотров: 540Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Кто-то существо невидимка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
14 июня 2024 15:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 377
А вот эта история - выдумка. Почему? Потому что реакция на невидимого чёртика смахивает на игру актрисы по телевизору, словно всё задумано задолго до действа. Демонстрация - чистой воды. Без оценки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
14 июня 2024 21:10
0
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 141
Комментариев: 6 936
А кредит то как? Погашен?
И эту стори помню. Улыбательная
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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