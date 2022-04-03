Лесное наказание

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:07

Юлия Рысь Просмотров: 1 101 Комментарии: 5 +14 Вчера, 20:07 by

Знакомый не является любителем вылазок в лес. Так получилось, что в этом году они с женой продали квартиру и переехали в другую область. Обычным способом его уединения были копания в гараже. Т.к. гаражом на новом месте он ещё не обзавёлся, решил скоротать время изучением новой территории. От нового соседа, заядлого рыбака, слышал, что неподалёку в лесу есть озеро. Решил прогуляться до него. Сосед вызвался было показать, но он был настолько болтлив, что было проще и спокойнее сходить одному.Преодолев пару улиц и железнодорожный мост, мужчина вошёл в лесочек. Не порадовал тот факт, что все лесные тропинки были изрядно завалены мусором. Побродив по лесу часок другой и не найдя никакого озера, путник присел на поваленное дерево, чтобы отдохнуть. Закурив сигарету, которая, как назло, была последняя, он, выругавшись, швырнул пустую пачку себе под ноги, оправдывая себя тем, что здесь итак весь лес завален мусором, одной пачкой больше, одной меньше…Докурив, отправился обратно. Выйдя из леса и поднявшись на мост, машинально сунул руку в карман в поисках пачки сигарет, с досадой вспомнил, что выкурил последнюю, а пачку выбросил, но тут в голову ударила мысль о том, что в том же кармане находились ключи от дома и телефон. Благо кошелёк лежал в другом кармане. Было решено вернуться обратно.Уже темнело, когда мужчина пробрался по лесным тропинка в поисках места перекура. Поваленное дерево нашёл без труда, тут же валялась пачка из-под сигарет, но ценных личных вещей видно не было. Обшарил все кругом, распорол руку о битое стекло. Ругаясь и обматывая руку платком, вспоминал, когда видел телефон последний раз. Потерю ключей пережить ещё можно, а телефон дорогой, жалко. С полной уверенностью, что во время перекура смотрел время, принялся заново обыскивать пространство вокруг дерева. Раз за разом натыкался только на свою же пачку из-под сигарет, которою на 3 раз уже просто машинально сунул в карман. После часа поисков, в полной темноте и под начинающимся дождём, побрел домой. У самого выхода из леса напоролся ногой на ржавый гвоздь. Мокрый, хромой, злой, с порезанной рукой, без ключей и телефона, явился домой с чёткой позицией - в лес больше ни ногой. Сосед потом уверял, что зайдя в лес с жд моста, пройти мимо озера было невозможно, а через 2 дня на номер жены позвонили люди, которые, отдыхая на берегу озера, нашли телефон и ключи. Знакомый уверен, что столько несчастий на его голову свалилось из-за брошенного мусора. Пачка из-под сигарет, которую он таки принёс домой, была тому доказательством.

Ключевые слова: Лес мусор потеря совпадение

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