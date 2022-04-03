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Истории из жизни

Лесное наказание

Знакомый не является любителем вылазок в лес. Так получилось, что в этом году они с женой продали квартиру и переехали в другую область. Обычным способом его уединения были копания в гараже. Т.к. гаражом на новом месте он ещё не обзавёлся, решил скоротать время изучением новой территории. От нового соседа, заядлого рыбака, слышал, что неподалёку в лесу есть озеро. Решил прогуляться до него. Сосед вызвался было показать, но он был настолько болтлив, что было проще и спокойнее сходить одному.

Преодолев пару улиц и железнодорожный мост, мужчина вошёл в лесочек. Не порадовал тот факт, что все лесные тропинки были изрядно завалены мусором. Побродив по лесу часок другой и не найдя никакого озера, путник присел на поваленное дерево, чтобы отдохнуть. Закурив сигарету, которая, как назло, была последняя, он, выругавшись, швырнул пустую пачку себе под ноги, оправдывая себя тем, что здесь итак весь лес завален мусором, одной пачкой больше, одной меньше…
Докурив, отправился обратно. Выйдя из леса и поднявшись на мост, машинально сунул руку в карман в поисках пачки сигарет, с досадой вспомнил, что выкурил последнюю, а пачку выбросил, но тут в голову ударила мысль о том, что в том же кармане находились ключи от дома и телефон. Благо кошелёк лежал в другом кармане. Было решено вернуться обратно.

Уже темнело, когда мужчина пробрался по лесным тропинка в поисках места перекура. Поваленное дерево нашёл без труда, тут же валялась пачка из-под сигарет, но ценных личных вещей видно не было. Обшарил все кругом, распорол руку о битое стекло. Ругаясь и обматывая руку платком, вспоминал, когда видел телефон последний раз. Потерю ключей пережить ещё можно, а телефон дорогой, жалко. С полной уверенностью, что во время перекура смотрел время, принялся заново обыскивать пространство вокруг дерева. Раз за разом натыкался только на свою же пачку из-под сигарет, которою на 3 раз уже просто машинально сунул в карман. После часа поисков, в полной темноте и под начинающимся дождём, побрел домой. У самого выхода из леса напоролся ногой на ржавый гвоздь. Мокрый, хромой, злой, с порезанной рукой, без ключей и телефона, явился домой с чёткой позицией - в лес больше ни ногой. Сосед потом уверял, что зайдя в лес с жд моста, пройти мимо озера было невозможно, а через 2 дня на номер жены позвонили люди, которые, отдыхая на берегу озера, нашли телефон и ключи. Знакомый уверен, что столько несчастий на его голову свалилось из-за брошенного мусора. Пачка из-под сигарет, которую он таки принёс домой, была тому доказательством.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:07
Вчера, 20:07 by Юлия РысьПросмотров: 1 101Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Лес мусор потеря совпадение

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Комментарии

#1 написал: Orlando
Вчера, 23:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 40
История очень хорошая. Так и есть, лес и правда наказывает если мусорить или вредить природе иным способом. Сам много раз это замечал. Твёрдый плюсик. Лес живой организм, со своей душой.
Зарегистрирован: 3.04.2022
#2 написал: Jako tako
Вчера, 23:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 093
Отличная поучительная история. Всех бы так наказывал лес.
Как так можно мусорить где угодно и чем угодно, я в принципе не понимаю…
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 969
Надеюсь, тех, кто там так жутко намусорил, тоже лес наказал. Всегда стараемся после посещения леса и нашего озера убирать за собой, берем пакетики и все отлично. И душа чиста! Спасибо за стори,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 09:42
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (264|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 254
Вот и познакомился с лесом, заодно хорошим манерам научился) Неважно участвовали в этом потусторонние силы или нет +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (763|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 181
Практически мнгновенная карма!)
У меня было нечто подобное.... примерно конец восьмидесятых- начало девяностых, точнее не скажу. Дело было в южной тайге.
Я буквально только что приехал на место на побывку, на десять дней. Встретился с давним другом и отправился с ним на лесное озеро на рыбалку. Но в тот вечер клёва не было, От безделья я достал нож и решил применить свои навыки метания ножа в близлежащее дерево. После броска, который по всем законам физики должен был окончится точнейшим попаданием в цель, случился форс-мажор. Нож отскочил от дерева и упал на землю. Я подошёл его поднять, но ножа не увидел. Начал искать. Бесполезно. Начали поиски вдвоем. Результат нулевой. Облазили всё вокруг, но всё тщетно. Нож буквально исчез!
На протяжении всего отпуска, я периодически появлялся в том месте и естественно автоматически осматривал территорию в надежде найти свой нож - память об отце. Но..... он пропал без следа.
В день отъезда, я встал рано, всё было собрано, время до завтрака ещё было предостаточно и я намеревался просто прогуляться по улице, но.... услышал четкие слова в сознании: - Иди и забери свой нож!
Не знаю, что бы сделали вы на моем месте, но я.... побежал в сторону озера! Прибежал к тому дереву, посмотрел под ноги, нагнулся и..... поднял с земли свой нож! Нож, который не могли найти всё это время, лежал на земле ничем не скрытый и был очень хорошо заметен!
Мой вывод - мне просто неразрешили заниматься плохим, опасным занятием. Забрали на время "игрушку" дабы я не натворил дел и отдали её с отъездом....
Кто, что? Я не знаю. Может леший, может Бог?! Но это, да и многое другое, было в моей жизни не просто так! Выводы я сделал.
Автору мой плюс. Верю)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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