С призраками не шутят

Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Поттероманка Просмотров: 1 119 Комментарии: 9 0 9-05-2022, 19:39 by

Я каждый год была в санаториях, начиная 2017 годом и заканчивая 2020, когда я переехала из Беларуси в Польшу. У нас было много мистических историй, и вот одна из них:Со мной в комнате жили ещё две девочки. С одной мы очень дружили, а вторая была своего рода стервой. Возле меня была ещё одна свободная кровать, но за всю смену к нам никого не подселили. Через день у нас были дискотеки в соседнем корпусе, идти от нашего было недолго, минуты 3. Ну, мы и пошли с Лизой и Василисой, моими соседками. Ну, идём мы, решили путь сократить. Шли через кусты, и послышался шорох из тех самых кустов. Ну, может кто-то тоже хочет быстрее попасть на дискотеку. Выходит источник шороха, и я подумала: слишком знакомое лицо. Тут я осмелела на всю катушку, так сказать, и спросила:- Полина, это ты? - ответа не пришлось ждать.- Да, Софа, ты где пропадала?Ну, здесь я испугалась. Полина погибла год назад (в 2019) в аварии. Я побежала в сторону своего корпуса, не оборачиваясь, попутно потянув Лизу за собой. Хорошо, что она тоже побежала. Мы решили преобразовать этот случай в страшилку, и с тех пор она бродит по санаторию "Богатырь", который переименовали после этого случая. А в тех кустах нашли бездыханное тело Василисы, которая, судя по всему, решила "поболтать" с призраком. У девочки отсутствовал левый глаз и средний палец на левой руке, но это я узнала уже от свидетелей происшествия. Вот так мы подарили санаторию дурную славу.

Ключевые слова: Санаторий мистика призрак авторская история

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