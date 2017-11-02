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Истории из жизни

С призраками не шутят

Я каждый год была в санаториях, начиная 2017 годом и заканчивая 2020, когда я переехала из Беларуси в Польшу. У нас было много мистических историй, и вот одна из них:

Со мной в комнате жили ещё две девочки. С одной мы очень дружили, а вторая была своего рода стервой. Возле меня была ещё одна свободная кровать, но за всю смену к нам никого не подселили. Через день у нас были дискотеки в соседнем корпусе, идти от нашего было недолго, минуты 3. Ну, мы и пошли с Лизой и Василисой, моими соседками. Ну, идём мы, решили путь сократить. Шли через кусты, и послышался шорох из тех самых кустов. Ну, может кто-то тоже хочет быстрее попасть на дискотеку. Выходит источник шороха, и я подумала: слишком знакомое лицо. Тут я осмелела на всю катушку, так сказать, и спросила:
- Полина, это ты? - ответа не пришлось ждать.
- Да, Софа, ты где пропадала?

Ну, здесь я испугалась. Полина погибла год назад (в 2019) в аварии. Я побежала в сторону своего корпуса, не оборачиваясь, попутно потянув Лизу за собой. Хорошо, что она тоже побежала. Мы решили преобразовать этот случай в страшилку, и с тех пор она бродит по санаторию "Богатырь", который переименовали после этого случая. А в тех кустах нашли бездыханное тело Василисы, которая, судя по всему, решила "поболтать" с призраком. У девочки отсутствовал левый глаз и средний палец на левой руке, но это я узнала уже от свидетелей происшествия. Вот так мы подарили санаторию дурную славу.


Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-05-2022, 19:39 by ПоттероманкаПросмотров: 1 119Комментарии: 9
0

Ключевые слова: Санаторий мистика призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: lukery
9 мая 2022 20:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 11
Это очень похоже на байку из детского лагеря у костра. Вспомнилась юность, эээх.
Но можно вынести несколько уроков для молодёжи попадающей в санаторий:
1) если кусты в темноте зашуршали, не нужно налаживать с ними диалог, а нужно уносить тапки.
2) Зло в "своём роде стерва" будет побеждено и за неприличные жесты наказано.
Первое правило без шуток, тут как с шумом из подвала: выстрелить, перезарядить и снова выстрелить, а лучше, конечно, драпать.
А так, если серьёзно, то вас как соседок допрашивали бы в числе первых. Так как жили вы вместе, шли вы вместе и были свидетелями происшествия.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#2 написал: Talisha
Вчера, 07:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (2107|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 367
Мне кажется, про палец и глаз уже позже придумали "свидетели", для пущего устрашения? Грустная по сути история, если она правда, непонятно, что и зачем там делала погибшая подруга, да и она ли это была? А может она и не причем, а это был момент напугать и заставить убежать от опасности, которая грозила им из кустов. Василиса не испугалась, осталась и получила. Как вариант.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: VENDETTA
Вчера, 09:53
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (263|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 248
Думаю раздел Лагерные байки лучше бы подошел, не верится -
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#4 написал: Tengu
Вчера, 10:22
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 291
Это нужно в раздел несерьёзных историй или лагерных баек.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#5 написал: Mideya
Вчера, 12:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 44
А какие санатории в Польше посоветуете? Кроме этого, конечно
Зарегистрирован: 28.05.2015
#6 написал: Jako tako
Вчера, 15:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (233|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 089
Ну что-то такое, да. Сказочное.
Имеет место быть в жутком детском фольклоре.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Мирная
Вчера, 17:31
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 4
Тут один логин только о многом говорит. Минус. Жирный.
Зарегистрирован: 29.12.2021
#8 написал: Orlando
Вчера, 21:43
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 37
Повествование конечно не соответствует концепции раздела "Истории из жизни",но автор начинающий и в минус ушёл, мне стало жаль. Добавил плюсик. Возможно автор изучит разделы сайта и порадует нас интересным сюжетом.
Зарегистрирован: 3.04.2022
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 07:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 565
Пионерская страшилка - детишек пугать.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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