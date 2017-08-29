Дело, изменившее мою жизнь... Финал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

MrBugi Просмотров: 1 205 Комментарии: 19 +19 Вчера, 08:14 by

Часть четвёртаяУслышав слова про свет, рука по привычке потянулась за пистолетом. Освободив свой ПМ из цепких объятий кобуры и передернув затвор, я обхватил его двумя руками.Участковый, заметив мои движения, кинул папку на сгнившую лавочку, стоявшую или, лучше сказать, уже лежавшую возле забора, и тоже достал оружие.- Ой... - закрыла рот двумя руками в удивлении старушка.- Спокойно, Марья Сергеевна. Всё хорошо будет. Идите домой и ложитесь спать. Дверь заприт, - сказал я, проходя вперёд участкового ко входу в калитку.- Валер, действуем осторожно. Я иду спереди, ты сразу за мной. Огонь открываем по обстоятельствам…- Добро.Две вооружённые темные фигуры под покровом ночи двинулись в сторону покосившегося и прогнившего в некоторых местах дома.Холод бежал по спине. Сердце бешено билось, будто хотело вырваться. Сами по себе подобного рода мероприятия не являлись частыми, а тут мы идём на задержание преступника, убившего двух человек и похитившего ребёнка. А может, и тоже убившего… Кто его знает.Мы медленно подкрались к входной двери и остановились, прислушиваясь к звукам. Тишина... Ни единого звука вокруг. Только сверчки все так же продолжали свое хоровое пение. Бесшумному входу в сам дом препятствовало крыльцо, которое, естественно, заиграло бы симфонию в момент, когда два здоровых мужчины ступили бы на него. Поэтому нужно было решать... Либо мы сейчас быстро врываемся в дом и застаем предположительного преступника врасплох, либо позволяем себе поскрипеть крыльцом и потом резко затихаем, прислушиваясь к звукам внутри. Я выбрал второй вариант. Кто его знает, может, оно и скрипеть то не будет.Я осторожно ступил ногой на крыльцо. И действительно. Оно было настолько в плачевном состоянии, что рассыревшие доски не способны были воспроизвести какие-либо громкие звуки. Я поднялся по ступенькам и прислонил ухо прямо к двери, прислушался. Снова тишина... Но это не та тишина, которая была на улице, когда мы подъехали.. Это была зловещая тишина. Тишина загадочная, необычная. От этой тишины бежали мурашки по коже, волосы вставали дыбом.Я взглянул на участкового, тот кивнул головой в сторону двери.Я попытался открыть дверь. Заперто... Но как же тогда там мог гореть свет? Стуки, свет? Может, Марье Сергеевне почудилось, накрутила?Я почувствовал резкое движение сзади себя. Обернувшись к Валере, я обнаружил, что он смотрит на меня каким-то странным, испуганным взглядом.Я вопросительно кивнул головой. Он осторожно приблизился ко мне и с дрожью в голосе шепнул:- Я видел его…Я смотрел на него, как на сумасшедшего.- Кого ты видел?- Силуэт мужской в окне. Он знает, что мы здесь..- Где?- Вон там, - указал Валера на одно из окон, в котором было пусто.- Нет там никого.- Он исчез сразу, как я к тебе повернулся.- Ну так сейчас задержим, если он ещё там. Только дверь закрыта почему-то. У него ключ, что ли, есть?- Нет, Сань… Ты не сможешь его задержать. Это не человек, - как отрезал сказал Валера.- Почему ты так решил?- Да потому что это не тело человека было, а силуэт. Чёрный силуэт. Только очень чёткий. Не размыленный, а чёткий. Если бы это был человек, то видно было бы одежду. А так, на нём вообще ничего будто бы не было.- Валер, возьми себя в руки. Значит так, ты быстро открываешь дверь, я забегаю и ты следом за мной. Сразу включай свет, где найдешь выключатель.В такой ситуации сложно сохранять спокойствие, но больше этого некому было сделать. Я помнил рассказ Епифанцевой, и становилось очень жутко. У меня уже не было никаких сомнений, что в этом доме творится какая-то необъяснимая чертовщина. Но что мне оставалось делать? Звонить Горбунову и сообщать, что я не выполнил приказ, потому что испугался призрака? Я лично ничего не видел, а Валера и Епифанцева просто очень впечатлительны. Все. Найдено логическое объяснение.Если это было логическое объяснение, то я, видимо, логическим мышлением не обладаю. Да, наверное, в тот момент так и было. Я пытался себя успокоить хоть как то. Потому что волнение накатывало всё сильнее с каждой минутой.- Валера, вперёд, - очень тихим шёпотом произнёс я, указав на дверь.Участковый достал из кармана ключ и дрожащими руками быстро (насколько это было возможно в его состоянии) открыл дверь.Я тут же потянул за ручку и, держа перед собой ПМ, вошёл в помещение с криком "Всем оставаться на месте, полиция!".Заметив выключатель глазами, уже привыкшими к темноте, я нажал на него. Лампочка в прихожей ударила по глазам ярким светом. Я на пару секунд замолчал, прислушиваясь к звукам. Участковый в этот момент стоял сзади, оглядываясь по сторонам и держа наготове ПМ.В ответ на наши действия не прозвучало ни единого звука. Я указал участковому жестом, чтобы тот шёл на кухню, сам осторожно направился в спальню. В доме и правда была идеальная чистота. Будто бы ничего здесь и не произошло прошлой ночью.В спальне я никого не обнаружил. Уже порядком успокоившись и опустив ПМ, я направился к последней комнате - гостиной. Там тоже никого не было.Дом был чист. Следы присутствия здесь людей вообще отсутствовали. Всё было поправлено, убрано, расставлено по своим местам.- Валера, у меня чисто, - возвращая ПМ, в кобуру сказал я.- У меня тоже, - произнёс из другой части дома Валера.Я взглянул на большие часы, находящиеся в гостиной. Время было уже около полуночи.Мы встретились с Валерой в коридоре.- Нужно проверить двор. Именно там соседка мужика какого-то видела. Может, он выбежал как-то туда, пока мы в дом пытались попасть?Видно было, что участковый уже успел немного отойти от той ситуации с силуэтом. Меня это радовало.- Ну пойдём.Осмотр двора не принёс никаких результатов. Кроме покорёженных строений, в которых вряд ли уже мог кто-то спрятаться, мы ничего не увидели. Двор был совсем небольшой. Где-то 10 квадратных метров, поэтому закончили мы с ним довольно быстро.За время осмотра двора мы с Валерой окончательно успокоились. Дом как дом... А хрень эта под влиянием историй об этом месте и померещиться могла.. Мы уже здесь 30-40 минут находимся и не единого звука. Просто всё дело в восприятии.- Так, ладно. Выключай везде свет, Валер, будем ждать этого шустрика. Собираемся в гостиной. И дверь запри на ключ, она закрыта была.- Добро.Выполнив все поставленные перед нами задачи, мы пришли в гостиную и сели на просторный диван, занимающий значительную часть комнаты. В окно холодным оттенком вливалось тусклое сияние полумесяца. Мы с Валерой разговаривали обо всём.. О жизни, о службе, о будущей семье, которой ещё ни один из нас не успел обзавестись в силу службы. Так, за разговорами прошло часа полтора. Никаких странностей мы не заметили.Через некоторое время мы услышали негромкий стук, доносящийся из кухни. Будто кто-то соблюдая чёткий ритм стучит по дереву костяшками кулака.Мы с Валерой переглянулись друг с другом и резко замолчали, прислушиваясь к звуку. Я посмотрел на часы.. Меня бросило в жар.. На часах было ровно 2 ночи. Я помнил, что мне сказали свидетельницы. Ровно в 2 ночи здесь начиналась какая-то чертовщина.Стук прекратился.- Что это было? - спросил Валера.- Может вода из крана капала? - предположил я.- Возможно, - расслабившись, сказал участковый.Минут 15-20 снова ни звука. Но потом начались странности.Со стороны коридора послышалось чёткое человеческое дыхание. Только это дыхание было таким, будто человек на кого-то очень сильно разозлен. Мурашки покрыли всё моё тело, по спине прошёлся холод, сердце в который раз за сегодня пыталось вырваться из груди, но это были ещё цветочки по сравнению с тем, что нас ждало дальше.. Участковый смотрел то на меня, то в дверной проём выпученными от страха глазами и не шевелился. Я медленно, стараясь не издать ни единого звука, потянулся к кобуре и резко выхватив пистолет бросился в коридор к источнику звука, Валера буквально прыгнул за мной, т.к сидел ближе к выходу из комнаты.Ничего…Абсолютная пустота. Я целился пистолетом во тьму и прислушивался к звукам. Снова наступила тишина. Я повернулся и посмотрел испуганными глазами наВалеру.- Ты тоже это слышал? - спросил я.- Если ты про это долбаное дыхание, то да.- Да уж.. Ну и дерьмо, - сказал я, только сейчас опустив табельное и положив его в кобуру.Проверив ещё раз дом, мы снова вернулись в гостиную. Чем больше мы убеждались в отсутствии здесь кого-то, тем больше приходило осознание, о наличии "чего-то". Именно чего-то, а не кого-то живого.- Да уж, Валер.. Зато будет что детям рассказать. - пошутил я и улыбнулся.- Ага. Если выживем. Ты не забывай, что здесь сутки назад произошло... - уже как-то более спокойно, будто начал привыкать, произнёс ВалераЧерез минут 5 странности снова повторились… На верхней полке шкафа, где стоял чайный сервиз, мы услышали кажущееся таким громким в тишине дома шарканье, будто кто-то двигал один из бокалов. Я привстал, чтобы посмотреть, что там творится. Звук прекратился.- Валер, фонарик дай свой. Попросил я.Вооружившись фонариком, я сделал пучок света минимальным и направил его на полку, где стоял сервиз. Несмотря на общий порядок в доме, пыль на полке все-таки была. И по ней я определил, что самый крайний стакан из сервиза был сдвинут.- Ну, Валер, поздравляю. Только что прямо перед нами сдвинули стак...Не успел я договорить, как на кухне раздался оглушающий звук падения чего-то очень большого, будто шкаф с посудой рухнул на пол. Мы с Валерой переглянулись и медленно направились на кухню. Мне казалось, что после этой ночи я поседею. Если, как правильно выразился Валера, выживу, конечно..Медленно, сквозь мрак этого паранормального дома мы пробирались к комнате, где сейчас нас могло встретить всё, что угодно. Адреналин увеличивал общее напряжение в теле. В гробовой тишине слышалось только наше дыхание и очень тихие, но слышимые в совокупности с общей обстановкой, шаги. Я шёл первым и достиг дверного проёма раньше Валеры. Медленно, осторожно выглянув из-за проёма в комнату, я не увидел там абсолютно ничего, что могло бы нарушать наше спокойствие.На кухне всё было по-прежнему спокойно. Предметы оставались на своих местах. Шкафы, посуда - ничего не свидетельствовало о грохоте, который раздался из этой комнаты минутой ранее.- Да что это за чертовщина? - произнёс я, уже начиная даже злиться на то, что с нами будто играют в кошки-мышки.Валера направился с фонариком осматривать кухню.- Всё так, как и было, - заключил он, выключив фонарик и вернув его на пояс.- Ладно. Пойдём в гостиную, - произнёс я.Мы не успели развернуться, как из гостиной раздался тихий детский плач и частый топот маленьких детских ножек, который из темноты направлялся прямо на нас. От испуга мы одновременно прижались к кухонному гарнитуру, находящемуся вдали от дверного проёма и наблюдали за темнотой, из которой прямо на нас двигалось нечто. Топот приближался, плач становился всё громче и громче и уже практически достиг нашей комнаты, но прямо перед дверным проёмом звуки прекратились. Снова наступила тишина.Около 5 минут мы с Валерой стояли, не двигаясь и не издавая ни единого шума. Переглянувшись, мы осторожно направились к дверному проему, и я медленно выглянул из-за него... Снова было пусто..Валера матерился, но по понятным причинам я не буду цитировать здесь его слова.- Валер, если выживем, то книгу напишу, ей Богу… Ладно. Пошли обратно в гостиную. Нечего тут стоять.Не успели мы ступить и шагу, как во входную дверь раздался стук. Осторожный, несильный. Мы снова застыли, уже поняв, как надо реагировать на всё, происходящее в доме. Однако стук не прекращался.- Ребятки, откройте... - раздался по ту сторону мужской старческий голос.Мы выдохнули. Это наконец-то был человек, а не что-то паранормальное… Подойдя к двери, я отворил её. На пороге передо мной стоял дедушка лет 65-70 с бородой, большими бровями и очень добрыми глазами.- Ну здорова, хлопцы. Впустите? – улыбаясь, произнёс он.- А вы кто? - с недоверием спросил я.- Валерий Палыч Жернов. Тут, в конце улицы живу. Мне Марья Сергеевна вечером рассказала, что тут происходит и что сегодня вам звонить будет. Ну я ирешил помочь следствию, так сказать. Сам раньше в милиции работал. Помочь вам могу.- Может быть, мы к вам с утра завтра зайдем, и вы всё расскажете?- Нет, ребятушки, завтра то я не смогу, - так же улыбаясь, добрым тоном проговорил дедушка.- Ладно, проходите на кухню. Свет не включайте. Разговаривать будем вполголоса.- Конспирация… Понима-а-а-ю, - протянул дедушка, заходя в дом.Мы уселись за стол и Валерий Павлович начал рассказ.- Вы же знаете, что в этом доме ведьма раньше жила?- Да, знаем, - почти одновременно ответили мы.- Ну, соответственно, и что здесь происходит, тоже знаете.- Тоже знаем.- Тогда без вступления, - продолжал дед. - В общем, тот, кого вы ищете, здесь больше не появится. Никогда. Уехал он отседова. В раз после того, как вы в этом дом зашли. Сразу и уехал.- Куда уехал?- Ох... Не знаю я, ребятки, куда. Но точно знаю, что уехал и больше ни здесь, ни где-либо ещё никогда не появится.- А кто это был то?- Не знаю, ребятушки. Один сатана знает, кто это..- Откуда информация, что он уехал?- Тк я сам видал. Вот часа 2-3 назад взял и уехал.- В какую сторону?- Направление его неизвестно.- А как вы поняли, что именно этот человек совершил преступление?- Человек… - усмехнулся дед. - Интуиция, ребятки. - загадочно улыбался он.- Слышь, дед, мы тут и так на нервах, ты что за ерунду нам втираешь? Если есть что говорить, то говори по делу, а не загадками разговаривай, - не выдержал и так находящийся на взводе Валера.- Валер, тихо, - спокойно проговорил я. - Не нервничай.Дед с какой-то даже родственной любовью смотрел на Валеру в этот момент. Будто бы на внука, который совершил что-то нехорошее, но наказывать его и осуждать не мог, так как очень сильно любит.- Валерий Палыч, то есть вы нам пришли сказать, что этот кто-то, кого вы не знаете, но интуиция вам подсказала, что именно он совершил преступление, уехал в неизвестном направлении 2-3 часа назад и больше здесь не появится?- Всё верно. Однако не появится он не только здесь. Он вообще больше нигде никогда не появится.- Хм... Интересно... - в моей голове пронеслась мысль, что это, возможно, какой-то сумасшедший местный. Какой нормальный человек будет говорить такой бред и являться для этого среди ночи в проклятый дом, которого все местные боятся?- И ещё. Я гарантирую, ребятушки, что этот дом больше никого и никогда, начиная с этого момента, не побеспокоит и ни одной смерти отныне здесь не произойдёт.- Как же вы это можете гарантировать? - произнёс я улыбнувшись.- Парнишки, вы мне просто поверьте, родные вы мои, - улыбнулся дедуля.- Ну хорошо. Это всё, что вы хотели сказать?- Да, господа полицейские. Ну... Пора мне, - взглянув на командирские часы на руке, сказал дедушка, не переставая смотреть то на меня, то на Валеру добрыми глазами, будто смотрел на внуков.От его взгляда становилось как-то спокойнее на душе.- Подождите. Ещё один вопрос, - мне было интересно, что он скажет на это. – Ребёнок-то где?- Не найти вам его. Нет больше ребёнка. Не успели... - лицо деда сделалось грустноватым. - Но лучше поздно, чем никогда, милочки. Так ведь? Зато вы живы и здоровеньки остались. И на том - слава Богу, - снова немного улыбнувшись сказал он, однако видно было, что вопрос про ребёнка его озадачил.- Понятно, Валерий Палыч. Так где вы, говорите, живете?- А вот в конце улицы справа домик стоит. Вы завтра у Марьи Сергеевны спросите, она покажет, - улыбнулся снова дедуля.- Хорошо. Спасибо за помощь следствию. - пожав руки, мы попрощались.На часах было уже половина 4 утра, когда из дома загадочного дома номер 5 на улице Заречной медленной походкой, немного хромая вышел бородатый дедушка лет 65-70 лет с добрыми глазами и улыбкой.- Сань, да он сумасшедший, - произнёс Валера сразу после того, как дедушка вышел за калитку.- Не знаю, Валер, - смотря в окно и провожая того взглядом, произнёс я. - Завтра зайдем ещё к нему.Всё то время, пока мы разговаривали с дедом, в доме не было ни единой странности. Это казалось мне подозрительным.- Ладно... Пойдём в гостиную. Неплохой там диванчик. Надо бы себе такой приобрести...- Вынесем с утра, - пошутил Валера, - в этом доме он всё равно уже не нужен.Мы пришли в гостиную и сели на диван. На улице было ещё темно, но уже готовилось рассветать. Кошмар, царящий внутри меня полчаса назад, исчез после ухода этого дела. На душе было легко и спокойно. Мы снова разговорились с Валерой. На протяжении часа наших разговоров не было слышно ни одного звука. На рассвете мы уснули... Мне снился и Валерий Палыч, и Епифанцева, и даже какой-то ребёнок.. Он был совсем маленький, но почему-то уже умел махать ручкой и говорить. Из его уст детским тоненьким голоском доносилось: "Спасибо, пока!". Он улыбался и махал своей маленькой ручкой. Я проснулся от того, что моя рука дотронулась до Валеры, а тот дёрнулся в испуге.- Ты чего это? - спросонья протирая глаза, произнёс участковый.- Это неумышленно. Сквозь сон так получилось, - зевнув, ответил я.- За неумышленно наказание меньше назначают, а не освобождают от ответственности, - интерпретировал Валера известную поговорку на уголовный лад.На часах пробило 6 утра. В окно светило яркое июльское солнце, слышалось безмятежное многоголосое пение птиц, напоминающих о начале нового дня. Громко кричали деревенские петухи, село просыпалось, и жители его постепенно погружались в летние хлопоты.- Да уж.. Ну и ночка, - произнёс участковый сонным голосом, положив руку под голову.- Смотри на улицу… Я будто из ада в рай попал. После всего того, что мы пережили ночью, увидеть такую красоту - это что-то невероятное.Я любовался видом в окне и понимал, что выйду отсюда уже совсем другим человеком. Человеком, который почувствовал на себе, стал свидетелем чего-то неосязаемого, невидимого для человеческого глаза, что скрывается от нас за сотнями теорий и споров, тайн и загадок. И я, вероятно, стал одним из немногих, кто лицезрел всё это и остался живым и в здравом уме.- Да... Хорошее утро, - сказал Валера, прильнув к окну.Мы умылись и вышли из дома. Больше там находиться было незачем. Засада, организованная по приказу Горбунова, результат, конечно, принесла, но не тот, который ожидает начальство. Оно нам всё равно не поверит. Ладно... Что в отчёте написать - с Горбуновым позже обговорю.Мы стояли около машины и уже собирались ехать, когда на крыльце своего дома появилась Марья Сергеевна и стремительным шагом направилась к нам.- Доброе утречко, ребятки. Ну как у вас там всё прошло то? Поймали негодяя?- Здравствуйте, Марья Сергеевна. Да нет, ничего мы не нашли.. - я решил не рассказывать ей о сегодняшней ночи потому как мои слова о том, что люди в возрасте являются хорошими информаторами, работали и в обратную сторону. - расследование будет продолжено. - закончил я.- Эх... Жалко, милки. Я уж думала, что прям сегодня этого подлеца-то и схватите! - сказала она, изобразив руками скручивающие движения. В глазах Марьи Алексеевны блеснул азарт.- Схватим, Марья Сергеевна. Обязательно схватим, но не сегодня, - улыбаясь, ласково проговорил я.Я уже открыл дверь автомобиля, чтобы сесть и отправиться к Горбунову, но ту вспомнил, что надо бы ещё к этому Валерию Палычу Жернову заехать.- Марья Сергеевна, забыл совсем спросить. А вы не подскажете, где Валерий Павлович Жернов живёт?- Жил... Ребятки, жил... - с досадой произнесла она. - Хороший был мужик. Тоже как вы в милиции работал. За порядком в селе следил. И словом, и делом поможет. При нём всегда спокойно было в селе.- В смысле жил? - произнёс с удивлением я.- Уж лет 30 как в земле сырой он лежит, милок. А жил вон там, в конце улицы с правой стороны. - Марья Сергеевна махнула рукой куда-то в сторону.- Подождите… А кто ж тогда к нам сегодня ночью то приходил?Меня как обухом по голове ударило. По всему телу снова пробежались мурашки. Мы с участковым переглянулись растерянными глазами.- Кудонь приходил?- А у вас нет фотографии его? - не замечая вопроса бабушки, произнёс я.- У меня общая есть. Мы на субботник как-то всей улицей выходили в раз за год до кончины его. И он тоже там был. Сейчас принесу.Через минуты три мы уже стояли и рассматривали принесённый Марьей Сергеевной старый пожелтевший от времени снимок.Глаза рыскали по людям, коих было около 30-40 на фотографии. И тут.. Он..На фотографии точь в точь был изображён тот человек, который приходил к нам этой ночью. Неужто...- В… Ва... Валер.. Ты понимаешь, что мы с призраком сегодня ночью разговаривали? - я смотрел на участкового оторопевшими глазами, а он такими же на меня. - Так вот почему он сказал, что сегодня не получится заехать то к нему... Потому что... Потому что нет его, Валер... Нет его здесь, на земле... И почему загадочный был такой тоже понятно становится.."...один сатана только знает...", "..гарантирую, что в этом доме больше ничего не случится.. ", - вспоминал я его слова…"Это объясняет тот факт, почему он ночью пришёл", - подумал я. - " Какой нормальный человек ночью припрется?"- Это, получается, он каким-то образом повлиял на этот дом. Как-то.. Победил нечисть, которая в нём была.. Потому что в 3 ночи должно было всё только начинаться, судя по показаниям свидетелей, а тут он в 3 ночи пришёл и всё наоборот затихло и, более того, больше никакой чертовщины не происходило, - произнес я больше для себя, чем для Валеры.Валера в сотый раз рассматривал лицо давно умершего Жернова на фото, не веря в то, что случилось.Марья Сергеевна, которая до этого момента не понимала, о чем мы с Валерой говорим, произнесла:- Не зря, видать, он набожный то такой был…- В каком смысле? - спросил я.- Ну он в церковь ходил, постился всегда, икон у него дома очень много было. И крест он огроменный на груди носил... Видать, до сих пор нас здесь охраняет всех. И раньше в милиции работал - охранял, и сейчас не бросает, - задумчиво покивала, смотря куда-то в сторону, Марья Сергеевна. - Надо будет свечку за него поставить.- А как умер то он?- Глупо, ребятки... Глупо... Ехал на мотоцикле своём и в него пьянь какая-то влетела. Через руль перелетел и в дерево... Смерть мгновенно наступила. Все село оплакивало. Такой мужик хороший был! - Марья Сергеевна достала из кармана платок и утерла выступившие слезы.- Ладно... Поедем мы. И так уже подзадержались... Надо начальству докладывать. Спасибо за всё, Марья Сергеевна - попрощался я с бабушкой.Запустив двигатель машины, который ответил мне приветственным урчанием, я ударил по газам и мы с Валерой понеслись прямиком к Ельниковскому участку полиции.- Да, Сань… Ну и хреновину мы с тобой пережили, честно говоря, - улыбаясь произнёс Валера.- Хреновина - это мягко сказано, Валер. Детям теперь можно рассказывать. Да что там детям.. Внукам! Ты же понимаешь, что нас сумасшедшими посчитают?- Да черт с ними. Посчитают и посчитают. Пускай чего хотят говорят, думают. Плевать я на них не хотел. Важно то, что это было, и что я жив, цел, орёл!- Это да, - смеялся я в ответ.Настроение было прекрасным. Я чувствовал, что всё вдруг стало ясно. Если вчера моя голова была забита расследованием, фактами, вопросами, то сегодня она была кристально чиста. Будто кто-то залез в мой мозг и разложил там всё по полочкам. Это было прекрасное чувство.- Ну, Валер, давай. Удачи. На следующей неделе в баньку махнем. Отметим наше с тобой второе рождение, - подъехав к участку, попрощался я с другом.- А ты куда сейчас?- К Горбунову поеду... Не знаю пока, что говорить. Наверное, скажу правду, А там пусть сам думает, верить или нет. В общем, по обстоятельствам буду действовать, - улыбнулся я.- Ну давай, лейтенант Орлов. Счастливо, - улыбнулся мне Валера и направился в сторону участка, поправляя полицейскую фуражку.На улице так же, как и вчера, светило яркое, обжигающее солнце, которое щедро одаряло выходящих на улицу людей летним теплом. Ласточки кроили лазурное небесное полотно, издавая характерный писк. Синицы, будто подыгрывая в такт, щебетали, перелетая с одного дерева на другое. Взрослые спешили на работу, дети катались на велосипедах, играли, веселились..Около 8 часов утра мой ваз 2110 был уже около отдела в Краснослободске. Я зашёл в такой уже родной участок, в котором очень чтили советское прошлое, потому как ремонт здесь не делали, видимо, именно чтобы сохранить культурное наследие предков.Донести до потомков быт советской милиции у наших властей получается идеально. Да и не только милиции. Больницы, МЧС, заводы - везде музеи, передающие этот советских дух…На входе в застеклённом окошке с полукруглым вырезом всё так же сидел дежурный, постоянно разговаривающий по телефону.- Горбунов у себя?- Да, Сань. Заждался тебя уже, - зажимая рукой микрофон телефона, произнёс мне дежурный.Я прошёл на второй этаж и постучался в дверь, на которой чёрными буквами на золотистом фоне было написано "Начальник уголовного розыска Горбунов Виктор Михайлович"…- т. Майор, разрешите? - чуть приоткрыв дверь, спросил я.- Заходи, Сань. - послышался басовитый голос Горбунова.- Ну, докладывай. - пригласив меня присесть на стул, произнёс Горбунов.Он был навеселе. Сегодня, видимо, произошло какое-то очень радостное событие в жизни Виктора Михайловича, и мой доклад по поводу проведённых разыскных мероприятий никак не вписывался в повестку дня, потому как сказать мне по большей части было нечего.- т. Майор... - медленно начал я. - тут… Такое дело…- Ну чего ты стесняешься, как девка на выданье? Говори как есть.- В общем… Действительно чертовщина там какая-то...Я пересказал майору все, что со мной произошло. Про трупы в морге, про показания свидетелей, про ночёвку в доме, про деда этого... Майор всё это время слушал с серьёзным лицом, не меняя выражения и не выказывая абсолютно никаких эмоций. Я закончил своё повествование и мучительно ожидал ответа Горбунова, опустив глаза.Около 5 секунд он молчал. Не знаю, какое в этот момент у него было выражение лица... Однако эти 5 секунд показались мне вечностью.- Ну чего ты глаза то опустил, лейтенант? Точно прям как девка на выданье, - засмеялся Горбунов.Я поднял глаза и нервно заулыбался.- Я, конечно, скептик… Но не идиот, Сань. А ещё - немножко начальник уголовного розыска. Поэтому верю фактам. И если факты в виде множественных показаний свидетелей, а так же слова моего сотрудника говорят о том, что в деле наличествует что-то паранормальное, то хочу я или нет - но мне придётся в это поверить.В этот момент меня переполняло чувство уважения к Виктору Михайловичу. Я не знал, как бы отреагировал на такое, находясь на его месте и не ожидал, что он меня поймёт. Но Горбунов выслушал меня и воспринял всё более чем адекватно.- Мда... Значит все эти научные исследования, которые очкарики в халатах проводили - бред собачий… Интересно, конечно... А кто его, Сань, знает, может нам просто недоговаривают? Я вот уже не один десяток лет работаю в розыске, но такую ситуацию за время работы, да и за всю свою жизнь, наблюдаю впервые. Поразительно, - удивлённо говорил Горбунов. - Так, ладно… Я-то тебе поверил, а вот начальство наше вряд ли в это оценит эту паранормальщину. Так что напишешь в документации, что операция в виде засады результатов не принесла. Следов предполагаемого преступника выявлено не было. Что-то типо этого. А касательно дела… Ты все-таки поработай ещё над ним. Завтра со следователем туда поедешь, со свидетелями снова переговорите. Ну и там уже он руководить парадом будет. Разберётесь, в общем. А сейчас можешь пока отдыхать идти. Ты и так за эту ночь настрадался. И.. Это... - понизил голос чуть ли не до шёпота начальник. - Волосы то подкрась что-ль...- В смысле?- Глянь в зеркало.Я подошёл к шкафу с зеркалом, находящемся по правую руку от стола Горбунова и ахнул... На голове был еле заметный пучок седых волос.- Во дела... - произнёс я, трогая и приглаживая новообразование на моей голове.- Ну всё, иди, работать надо.- Слушаюсь, т. Майор.Я с довольным лицом вышел на улицу. На душе было так легко и свободно. Глаза слепило жаркое июльское солнце, в лицо дул летний освежающий ветерок и, казалось, что никаких проблем у меня больше не существует. Сейчас я не понимаю, с чем это было связано. Может быть, это осознание того, что я знаю больше, чем другие, на меня так повлияло. Или тот добродушный дедушка, которого звали Валерий Палыч.. Неизвестно.Я сел в свою десяточку, запустил двигатель, который в очередной раз поприветствовал меня своим урчанием, прибавил радио с новомодной музыкой на магнитоле, и с таким же по-идиотски довольным лицом, как и вчера в это же время, поехал по раскалённому летним солнцем асфальту.. Впереди моей оперской жизни было ещё много уголовных дел, связанных и с жёсткостью, и с корыстью. Однако такого, как это - больше не было никогда…ПослесловиеСледствие по этому делу продолжалось ещё около 6 месяцев, за которые следственным органам не удалось найти никакой информации ни о ребёнке, ни об убийце. Дело о похищении ребёнка было приостановлено, отложено в "дальний угол" и пополнило ряды висяков. А уголовное дело по факту смерти двух человек прекратили за отсутствием состава преступления. Экспертиза показала, что смерть молодой пары наступила вследствие остановки сердца, вызванного сильным испугом, шоком. На основании заключения экспертизы и факта отсутствия каких-либо следов преступления на месте происшествия и было принято решение о прекращении уголовного дела.Могилку Валерия Палыча мы с Валерой отыскали примерно через неделю после всего случившегося. Вызвались помогать ухаживать за ней. Так до сих пор и ходим, кто когда сможет.Бабушка - Марья Сергеевна - таки дождалась детей и внуков с Москвы и была очень рада их приезду. Стуки и силуэты из соседского дома больше её не тревожили. Муж Марьи Сергеевны на удивление пошёл на поправку после того случая и даже начал выходить на прогулку.Касаемо судьбы самого дома - после смерти собственников дома, он попал в собственность муниципалитета, откуда его снова выкупили Епифанцевы. Это я узнал от самой Алины Владимировны, которая звонила и, чуть ли не рыдая от счастья, рассказывала, что в доме теперь можно спокойно жить. Тот ужас, который там творился, прекратил своё существование. И почему-то высказывала именно мне слова благодарности. Было неловко…Дом попал в хорошие хозяйские руки мужа Епифанцевой, который примерно за полгода изменил его до неузнаваемости. Сейчас он ничем не отличается от всех остальных, которые стоят на улице Заречной. Красивый, с пластиковыми окнами, побеленными стенами, новеньким забором и скамейкой. В общем, хозяин руку приложил.А я... Я все так же решал в большинстве рядовые дела с Маньками и Петьками, которые друг у друга воровали мешки с мукой, и радовался тому, что занимаюсь этим именно здесь, именно у себя на малой родине…

Ключевые слова: Убийство следствие привидение авторская история

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