Слух подвёл?

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:56

Aksia Просмотров: 974 Комментарии: 8 +19 Вчера, 14:56 by

Сейчас читала на Дзене публикации "паранормального" канала, там автор и читатели в одном посте вспоминали случаи, когда происходило некое дублирование, когда, к примеру, дама видела, что сын ушел в ванную, потом заглянул к ней пожелать спокойной ночи, а через пару минут зашёл опять и произнес ту же фразу. Выяснилось, что всё это время он был в ванной, к маме зашёл в первый раз.Здесь на сайте таких историй предостаточно. Но вдруг вспомнился прошлогодний случай со мной. Даже не случай, а короткий эпизод, настолько короткий, что отдельной публикации он может быть и не заслуживает, но хочется поделиться и послушать, случалось ли с вами что-то подобное.В общем, прошлым летом мы дружно выехали на дачу. Сын по вечерам на велосипеде регулярно уезжал кататься с друзьями (мне он уже давно отказывается составлять компанию в этом деле😏, вырос мой мальчик), а возвращался обычно в сумерках. "Велопарковка" у нас за домом, и по пути к ней приходится дом обогнуть. Лето было жарким и душным, окна в комнатах вечерами держали открытыми. Когда сын приезжал, было замечательно слышно, как он проходит под окнами, ведя велосипед, у которого очень характерно в такт шагам постукивает пластиковое крыло над задним колесом.И вот один из вечеров...Уже темнеет, одиннадцатый час. Сидим с мужем в комнате на втором этаже и что-то обсуждаем. Он задумчиво произносит: "Сына долго нет..." Тут в окно отчётливо слышен звук шагов и хлопанье заднего крыла велосипеда. Приехал.Через несколько минут спускаюсь вниз на кухню и замечаю, что в комнате сына никого нет. Наверное, поставил железного коня в стойло и решил ещё немного побыть на улице?Спустя ещё минут 15-20 ухожу в спальню проверить, как дела у спящего младшего сына. Его кроватка стоит сбоку от окна, я подхожу к ней и снова слышу на улице шаги и характерный звук, издаваемый крылом велосипеда...Вскоре сын заходит в дом. Спрашиваю, куда он ездил ещё раз после первого возвращения. Сын недоумевает и вполне искренне говорит, что только что вернулся в первый и единственный раз. Задержался, поскольку уже на подъезде к дачам встретил старого знакомого и с полчаса они проговорили.Я на досуге поразмышляла, что же могла слышать в первый раз, но так ничего убедительного и не придумала.Скорее всего, паранормального ничего тут не было, это всего лишь обман слуха. Я ждала сына и поэтому просто приняла какой-то неизвестный звук за привычные шумы, сопровождающие его вечерние приезды. Мозг постарался!!!Хотя, как знать, как знать..

Ключевые слова: Звук сын велосипед обман слуха авторская история

Другие, подобные истории: