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Истории из жизни

Слух подвёл?

Сейчас читала на Дзене публикации "паранормального" канала, там автор и читатели в одном посте вспоминали случаи, когда происходило некое дублирование, когда, к примеру, дама видела, что сын ушел в ванную, потом заглянул к ней пожелать спокойной ночи, а через пару минут зашёл опять и произнес ту же фразу. Выяснилось, что всё это время он был в ванной, к маме зашёл в первый раз.

Здесь на сайте таких историй предостаточно. Но вдруг вспомнился прошлогодний случай со мной. Даже не случай, а короткий эпизод, настолько короткий, что отдельной публикации он может быть и не заслуживает, но хочется поделиться и послушать, случалось ли с вами что-то подобное.

В общем, прошлым летом мы дружно выехали на дачу. Сын по вечерам на велосипеде регулярно уезжал кататься с друзьями (мне он уже давно отказывается составлять компанию в этом деле😏, вырос мой мальчик), а возвращался обычно в сумерках. "Велопарковка" у нас за домом, и по пути к ней приходится дом обогнуть. Лето было жарким и душным, окна в комнатах вечерами держали открытыми. Когда сын приезжал, было замечательно слышно, как он проходит под окнами, ведя велосипед, у которого очень характерно в такт шагам постукивает пластиковое крыло над задним колесом.

И вот один из вечеров...

Уже темнеет, одиннадцатый час. Сидим с мужем в комнате на втором этаже и что-то обсуждаем. Он задумчиво произносит: "Сына долго нет..." Тут в окно отчётливо слышен звук шагов и хлопанье заднего крыла велосипеда. Приехал.

Через несколько минут спускаюсь вниз на кухню и замечаю, что в комнате сына никого нет. Наверное, поставил железного коня в стойло и решил ещё немного побыть на улице?

Спустя ещё минут 15-20 ухожу в спальню проверить, как дела у спящего младшего сына. Его кроватка стоит сбоку от окна, я подхожу к ней и снова слышу на улице шаги и характерный звук, издаваемый крылом велосипеда...

Вскоре сын заходит в дом. Спрашиваю, куда он ездил ещё раз после первого возвращения. Сын недоумевает и вполне искренне говорит, что только что вернулся в первый и единственный раз. Задержался, поскольку уже на подъезде к дачам встретил старого знакомого и с полчаса они проговорили.

Я на досуге поразмышляла, что же могла слышать в первый раз, но так ничего убедительного и не придумала.

Скорее всего, паранормального ничего тут не было, это всего лишь обман слуха. Я ждала сына и поэтому просто приняла какой-то неизвестный звук за привычные шумы, сопровождающие его вечерние приезды. Мозг постарался!!!

Хотя, как знать, как знать..


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:56
Вчера, 14:56 by AksiaПросмотров: 974Комментарии: 8
+19

Ключевые слова: Звук сын велосипед обман слуха авторская история

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Комментарии

#1 написал: stahlratte
Вчера, 16:47
+5
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 392
ой, я как то в комментах уже рассказывала
у меня было так
ехали с мужем на дачу, едем, молчим. тут он меня спрашивает "кофе будем брать?", я угукнула, ну и дальше едем. минут через 5 он опять "за кофе будем заезжать?" я ему "я ж сказала угу, чего ты меня переспрашиваешь". ну тут у него немного глаза на лоб полезли, оказывается он все время молчал
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 17:28
+1
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Репутация: (231|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 087
У каждого подобное было.
У меня с детства воспоминание о том, как кто-то из взрослых зашёл в квартиру (как будто взять что-то) и вышел. Потом у взрослых об этом спросила. А в итоге выяснилось, что не было никого. Я сидела в комнате и не выбежала посмотреть. А надо было, видимо.
Для меня загадка, что это за явление такое. Может наложение реальностей какое-то..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 17:39
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2926|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 027
Да, иногда мозг воспроизводит ожидаемые и знакомые звуки, но вот зрительные галлюцинациито уже не шутки) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 18:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 382
Всякое может быть особенно в период формирования личности вашего мальчика. Чёрти что его в будущем ждёт, потому загодя дух даёт всякие сложности для подготовки. Не обо всём можно рассказывать родителям. К примеру, были разборки с пацанами или встреча с красивой девочкой. Приехал домой и вспомнил, что надо бы подсмотреть, вернулась ли симпатизирующая девица домой после встречи. Не заходя к себе домой, крутанул педалями обратно, проверил, всё норм - вернулся. Мама спросила, ответил в недоумении, что первый и единственный раз приехал. А зачем всё маме рассказывать? А то начнутся недомолвки, смешки, подколки, обсуждения.
Плюсанул, потому что данное мистическое явление параллельных миров имеет место быть, не факт, что именно этот случай подпадает под категорию, но всё равно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: serg-kil-inc
Вчера, 19:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 051
В первый раз реальность шла, как шла. Пока парень не нарушил её ход получасовым разговором со знакомым. Наверное.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (295|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 623
Просто Предчувствие)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#7 написал: Aksia
Сегодня, 01:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 69
Цитата: stahlratte
ой, я как то в комментах уже рассказывала
у меня было так
ехали с мужем на дачу, едем, молчим. тут он меня спрашивает "кофе будем брать?", я угукнула, ну и дальше едем. минут через 5 он опять "за кофе будем заезжать?" я ему "я ж сказала угу, чего ты меня переспрашиваешь". ну тут у него немного глаза на лоб полезли, оказывается он все время молчал

Да, помню))
Зарегистрирован: 16.08.2018
#8 написал: Talisha
Сегодня, 09:07
0
Онлайн
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Репутация: (2104|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 357
О, сплошь и рядом у меня такое - фантомные звуки. Зачастую муж с работы приходит несколько раз, по всем звукам, прежде чем реально возвращается. Уже привыкла grinning
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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