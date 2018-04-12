Неожиданный друг

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:29

Orlando Просмотров: 924 Комментарии: 5 +21 Вчера, 12:29 by

Человеческая дружба - это очень сильное понятие. Если человек дружит искренне, сопереживая своему товарищу, уважая его и поддерживая, что называется, и в беде и в радости, тогда люди несут это доброе чувство через всю жизнь, и лишь смерть может разорвать этот союз. Животный мир ощущает это не менее глубоко, а порою случается и так, что животные становятся более преданными друзьями, нежели люди.История, которую я хочу рассказать для вас, произошла со мной в 1995 году в городе Любань. Я в одной из публикаций уже описывал этот небольшой городок Ленинградской области с его типичной для подобных городов инфраструктурой. Мне на тот момент исполнилось одиннадцать лет, было время летних каникул и я приехал отдыхать с родителями к своим бабушке и дедушке. С самого раннего детства я любил лес и природу. В моём родном Подмосковье мне этого хватало с избытком, однако леса Ленинградской области со своими болотами, окопами, оставшимися после войны и порой непролазными чащобами были для меня настоящей экзотикой. В сравнениями с этими лесами, мои подмосковные казались парком культуры и отдыха. Целые мириады комаров, топи и кочки, колючки и непролазные заросли малины, для меня в то время это было целым событием.В один из погожих дней, что в тех краях уже маленький праздник, так как дожди иногда могут лить и неделю, а солнышко упорно не хочет появляться из-за свинцовых облаков, мы отправились в лес за грибами. Я с двоюродной сестрой и мой папа. Лес для отца был знаком, однако заблудиться было парой пустяков и блуждать до самой Новгородской области, настоящий лес, а не посадки. Именно поэтому мы старались придерживаться просеки, по этому участку проходили высоковольтные линии. Поэтому мы ходили зигзагами, то углубляясь в лес, то снова выходя к высоковольтке.Вдруг на опушке леса я заметил непонятное красное пятно, оно резко контрастировало с окружающей листвой и хвоей. Папа так же это заметил и решил посмотреть в чём дело. Подойдя поближе, мы увидели что в траве лежит аист. Не сидит, а именно лежит. Собственно его красный клюв и привлёк наше внимание. Завидев наше приближение, аист не шелохнулся, хотя был жив. Папа аккуратно перевернул его на другой бок и нашим глазам предстала печальная картина. Одно из крыльев было сломано, более того, под сломанным крылом копошился изрядный пучок опарышей. Папа констатировал, что птице уже не помочь, у меня в глазах стояли слёзы и увидев это папа сдался. Папа снял куртку и аккуратно завернул в неё раненную птицу. О грибах мы позабыли в момент. Когда добрались до дома, принесли аиста в гараж. Стоит отметить, что птица совершенно не сопротивлялась, видимо серьёзно обессилев. Папа топором отрубил больное крыло, которое было переломлено пополам и обработал рану обычной зелёнкой. Я же аккуратно замотал рану бинтом. Затем мы перенесли птицу в старый курятник, кур на тот момент бабушка уже не держала, поэтому небольшой сарайчик с площадкой, устланной песком и обнесённой стальной сеткой, пустовал. Первые дни были самыми тяжёлыми, аист понемногу пил воду, а вот с едой мы не знали что и делать. Это сейчас гугл в помощь, и люди держат дома всякую экзотику, а тогда за книжками ходили в библиотеку, что уж тут говорить. И вдруг я вспомнил, что читал в книгах про природу, что аисты ловят лягушек. Весело вспоминать как мы с сестрой вылавливали ему этот французский деликатес, но аист с удовольствием принял эту еду. Подбрасывал квакушек и ловил клювом. Через неделю он пошёл на поправку. Дикая птица, но он совершенно меня не боялся. Я даже мог обнять его и он замирал. Каждый день начинался у меня с похода за живой пищей для своего питомца. Я даже стал выпускать его из курятника и ходил рядом, пока он вышагивал по траве. А затем снова отводил его назад. Я просто заходил внутрь, а он шёл за мной. Я настолько привязался к аисту, что возился с ним как с ребёнком. Он запрокидывал голову и трещал клювом, а я всё норовил обнять эту красивую и гордую птицу.Однако папин отпуск подошёл к концу, нам нужно было ехать домой. Бабушка в силу своего здоровья не могла ухаживать за птицей. Согласилась сестра. Она жила недалеко от бабушки и готова была посодействовать в этом вопросе. Прощались мы тяжело. Аист всё чувствовал, как только я пришёл он тут же вышел мне навстречу, я обнял его, погладил по остатку крыла, от которого осталась одна короткая культя. Ночной поезд до Москвы, спящий вагон, лишь нечастые огни за окном. Я задремал. Вдруг я чётко увидел своего аиста, наверное переживал, поэтому и увидел именно его. Я знаю, что птицы не плачут. Слёзы у птиц возможны, но у тех, что пьют солёную воду, да и это не эмоции. Птицы на это не способны. Но мой аист плакал, я это чётко видел, хоть и во сне.Затем чей-то спокойный голос сказал мне: "Обними его в последний раз, он прощается".Я обнял и проснулся. В глазах стояли слёзы. Тогда я ещё не знал, узнал только следующим утром, когда мы вернулись домой и папа звонил бабушке, чтобы сообщить что доехали мы хорошо (мобильные телефоны тогда были диковинкой), той ночью аист умер, утром сестра, придя покормить, обнаружила его уже остывшим. Похоронила так же сестра, рядом с лужайкой, где я с ним гулял. Вот так и приходил со мной проститься мой неожиданный, но крепкий друг, который не прожил без меня и дня.

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