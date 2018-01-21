Муж помог

Летяга Просмотров: 181 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 14:18 by

Это было в 2004 году. 31 мая я осталась 26-летней вдовой с двумя детьми: старшему 2 года и 9 месяцев, дочери только исполнился год. Я надеялась, что накоплений хватит на время поисков работы, но ошибалась.Детей элементарно некуда было деть, на собеседования приходилось брать с собой. Я пыталась заверить работодателей, что, как только начну зарабатывать, найму няню, на больничные, утренники и пр. ходить не буду. Но как только я с детьми появлялась на пороге, решение сразу принималось не в мою пользу.И вот он настал — день, когда из продуктов в доме остался только кефир с молочной кухни и творожок оттуда же. Не было даже муки. Я уже без всякой надежды позвонила по очередному объявлению «требуется бухгалтер», приготовилась к отказу ещё на моменте вопроса о семейном статусе, но меня неожиданно позвали на собеседование и даже были не против, что я приду с детьми. Я понравилась, но на тот момент фирма была бы рада вообще любому бухгалтеру, настолько они завалились неразобранной документацией. Я заняла денег у родителей, наняла няню, засучила рукава и погрузилась в работу.Пыльные завесы открывались постепенно. После первой странности в документах я подумала: ну ошибка, с кем не бывает. После второй насторожилась… После месяца работы окончательно стало понятно, что данное риелторское агентство есть не что иное, как так называемые «чёрные риелторы». Алкаши, шизики, дементные бабки, просто доверчивые дурачки и дурочки... Список был внушительным.Первая мысль — уйти. Три раза ха, а куда? Куда я пойду? Кому я, нахрен, нужна со своими детьми? Кто поверит, что я действительно готова работать и не бегать по праздникам/собраниям и проч.? Опять сидеть в нищете на минимальном пособии по потере кормильца? Ради чего или кого? Кто мне дороже, в конце концов, собственные дети или сраная чужая бабка? Выбор был сделан.И вот в один прекрасный день в наш офис вломились бойцы/спецназ/ОМОН/хз кто, громилы какие-то. Приехали на военном фургоне, заблокировали единственный выезд и влетели внутрь здания. Надо сказать, что занимали мы старый особняк (мы ж не херня какая-то, а самое наикрутейшее агентство по продаже недвижимости), окружённый по периметру кирпичной стеной, т. е. других выходов с территории, кроме заблокированного выезда, не было.Это была никакая не силовая операция, просто у одной из жертв нашёлся родственник, тоже претендовавший на жилплощадь, и попытался оспорить сделку. Успеха он не достиг, документы всегда оформлялись идеально, и решил добиться «правды» вот таким способом. Договорился с друзьями (я так и не поняла в итоге, являлся хоть кто-то из них работником силовых структур или нет), нашли машину и вломились к нам. Цель также осталась неясной – силой заставить оформить недвижимость на бедного родственника или просто напугать/нагадить/наказать.Но на момент захвата мы, естественно, про это не знали, поэтому дружно решили, что пришли нас брать. Все хаотично заметались по офису, кто-то пытался спрятаться, кто-то спастись бегством, кто-то решил, что самое время уничтожить документацию… Пришельцы хватали всех, кто попадался под руку, лупили и укладывали на пол.Мне повезло, за несколько минут до сего апокалипсиса я ушла в машину к директору взять документы, которые он привёз из банка и забыл в машине. Так что весь тарарам я встретила на улице. Убежала обратно в машину, закрылась, пришипилась. Но очень быстро поняла, что убежище моё ненадёжно и рано или поздно меня обнаружат. Бежать! А как? На машине, конечно. Но вход наверняка охраняют (про то, что он наглухо перекрыт фургоном, я как-то вообще не подумала). Ну, поеду на таран, значит, не будут же они под колёса прыгать!Я разогналась, вылетела из-за здания на дорожку, ведущую к выезду, увидела заблокированный выезд и осознала весь масштаб катастрофы. Пока я выбирала между вариантами: 1) въехать в фургон и умереть, 2) попытаться затормозить и всё равно вернуться к п. 1, 3) повернуть и носиться кругами вокруг здания, пока бензин не кончится, а потом либо сдаться, либо п. 1. На самом деле это описывать намного дольше, в реале прошло 0,001 секунды, по-моему. Итак, я весело лечу в фургон, и вдруг рядом с воротами я совершенно чётко вижу... своего покойного мужа, который машет мне рукой, как бы подзывая к себе, и показывает на стену рядом с воротами. Я до сих пор не знаю, как, но я моментально и абсолютно без тени сомнения направила машину в кирпичную стену.Я не знаю, что там случилось с кладкой. Либо она изначально была бракованная, либо что-то повредило именно этот участок стены. Во всяком случае, я пролетела сквозь эту стену, как нож сквозь масло, даже не особо и тряхануло-то. Машину я бросила во дворах, предварительно убедившись, что за мной нет погони.Вечером позвонил шеф, рассказал, что это были не силовики и что сейчас все нападавшие задержаны. Посетовал, что в офисе погром и что кто-то из нападавших пытался угнать его машину. Автомобиль нашли во дворах, весь раскуроченный, видимо, местные постарались. Поинтересовался, как я смогла убежать, я сказала, что сама не знаю как, но перемахнула через забор (ну, в принципе, даже и не соврала).Шеф уверял, что такого больше не повторится, будут приняты меры безопасности, закрытые двери, охрана и пр. Я попрощалась и задумалась. Ну, очевидно, что пора валить, в следующий раз это будет реальный спецназ, и тут таран стены мне не поможет. Решение, конечно, верное, а валить-то куда? С одной стороны, у меня есть няня и накоплена подушка, небольшая, но на время поиска работы должно хватить. С другой стороны, в прошлый раз я тоже так думала... Я вспомнила про то, что у стены видела покойного мужа, и загрустила.— Молодец, спасибо, конечно, за помощь! Если бы ты ещё выход из этой ситуации подсказал, было бы вообще хорошо... — сказала я в пустоту. Резкий звонок телефона вернул меня в реальность. Я встрепенулась и взяла трубку.— Это 13 Медведей? – услышала я. – Вы сейчас рассматриваете предложения о работе? – Да, нам требуется бухгалтер. График работы пн-пт 8:30-18:30, сб 9:00-16:00, вс выходной. Возможны задержки, работы очень много. Больничные и отгулы недопустимы. Оплата достойная. Согласны? Записывайте. Три дня на оленях, ещё два пешком, потом осторожно через болото, будет землянка, пройдёте мимо, залезете в дупло и под левой веткой увидите табличку ЗАО «ФАСП», вам туда.— Хорошо, — пискнула я и, наученная горьким опытом, спросила: — А чем занимается ваша организация?— Мы коллекторское агентство.Вот и отлично, подумала я. Фирма занимается подземными коммуникациями, значит, всё серьёзно. И согласилась.Покойного мужа я видела ещё несколько раз тоже в экстремальных ситуациях. И только спустя пять лет, когда я повторно вышла замуж, исчез окончательно. А может, это я перестала вляпываться во всякое дерьмо, не знаю...Автор - 13medvedey.

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