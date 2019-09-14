Таинственная связь

Летяга Просмотров: 221 Комментарии: 3 +5 Вчера, 16:53 by

Сосед наш очень тяжело болел, онкология.Накануне его смерти дочери его друга снится сон, будто попала она в какой-то удивительный сад — всё зелено, птички поют, накрыт большой стол, ходят люди, и среди них узнала много знакомых из нашего села умерших, в том числе отца своего увидела (он тоже покойный).Спросила: «Чего это тут у вас?» Отец ответил: «Ивана ждём». А на следующий день сосед умер.Папа мой при жизни (не во сне) перед смертью видел много покойников, говорил маме: «Да как ты их не видишь? Они вон везде».Много чего говорил, с ним страшно было оставаться один на один.Однажды спросил: «Илюха приходил?» А это наш сосед, умерший много лет назад. Мама плечами пожала: «Никто не приходил». Через несколько дней озвучил: «Илюха приходил, сказал, в понедельник теперь придет». И в понедельник сам умер.Я верю во взаимосвязь с тем миром, которая так таинственна для нас.В молодости девчонка знакомая отравилась таблетками, вроде как откачали, рассказывала, что видела бабушку, та ее звала к себе, других умерших родственников, а через день всё-таки умерла, тромб оторвался.Автор анонимен.

Ключевые слова: Смерть связь умершие видения

Другие, подобные истории: