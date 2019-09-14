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Истории из жизни

Таинственная связь

Сосед наш очень тяжело болел, онкология.
Накануне его смерти дочери его друга снится сон, будто попала она в какой-то удивительный сад — всё зелено, птички поют, накрыт большой стол, ходят люди, и среди них узнала много знакомых из нашего села умерших, в том числе отца своего увидела (он тоже покойный).
Спросила: «Чего это тут у вас?» Отец ответил: «Ивана ждём». А на следующий день сосед умер.

Папа мой при жизни (не во сне) перед смертью видел много покойников, говорил маме: «Да как ты их не видишь? Они вон везде».
Много чего говорил, с ним страшно было оставаться один на один.
Однажды спросил: «Илюха приходил?» А это наш сосед, умерший много лет назад. Мама плечами пожала: «Никто не приходил». Через несколько дней озвучил: «Илюха приходил, сказал, в понедельник теперь придет». И в понедельник сам умер.

Я верю во взаимосвязь с тем миром, которая так таинственна для нас.
В молодости девчонка знакомая отравилась таблетками, вроде как откачали, рассказывала, что видела бабушку, та ее звала к себе, других умерших родственников, а через день всё-таки умерла, тромб оторвался.


Автор анонимен.
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Вчера, 16:53 by ЛетягаПросмотров: 221Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Смерть связь умершие видения

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 18:26
0
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Репутация: (213|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 093
Просто поставила плюсик.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 20:55
+1
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Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 337
Интересно про застолье. Я тоже видел застолье во сне. Там были незнакомые люди, они были бесцветными. Я тоже был за столом, там много чего было съестного. Но из-за сидящих людей выглядывала и смотрела на меня украдкой очень хорошая моя знакомая, которая уже лет как пять умерла, в её взгляде была заинтересованность и осознание (прятаться ведь было надо зачем-то, и во взгляде сквозило знание присутствующих людей, уже умерших, и какой-то интерес ко мне). Я только ничего не понял. Она была подсвечена жёлтым светом. Я то её видел, а она думала, что не вижу. Она не знала, что именно её я вижу в цвете, а остальных - блекло серыми. Вообще, заметил, что если умершие снятся, то те, которых я знал обязательно подсвечены светом. Почему? Не знаю. Несмотря на то, что я открыт для общения и даже какого-то элементарного контакта - рукопожатия, обниманий, типа - какая встреча, как дела?, все умершие закрыты... . Во сне, как правило отсутствует страх, что человек неживой, он, во сне, словно живой со всеми эмоциями и физическими проявлениями. А вот эти умершие меня сторонятся, держат обязательно дистанцию, словно опасаются чего-то, избегают разговоров. И я не въеду, почему так. У них существует запрет на общение с живыми???? От моего осознания это не зависит, это их выбор, то есть это их воля. Есть ли у кого какие варианты?
Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 21:18
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Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 337
У меня, правда, есть один вариант и я могу его озвучить, но он как бы на пустом месте. При общении ещё при жизни происходит обмен биологической энергией. Умерший, когда умирает, должен отработать чужую, ещё живую энергию в том плане, что он должен подождать в определённых сферах тех людей, которых знал при жизни. Вот они и встречают его, чтобы освободить эту энергию в себе и происходит уход их, а следующие ждут смерти тех, кто ещё живой и так далее. Отсюда многочисленные парки и застолья в заупокойных местах.
Вот, а дистанцию и закрытость умершие держат, чтобы не произошёл опять обмен энергией. На земле, пока все живы не чувствуется энергетического обмена, а вот в сфере духа на первый план выступает потеря или приобретение энергии. Не исключено, что потеря чужой энергии там и приобретение своей энергии, потерянной при жизни - это билет на отталкивание от планеты Земля. 418
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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