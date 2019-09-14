Вечерний парк

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:42

ZelD Просмотров: 245 Комментарии: 2 +5 Вчера, 15:42 by

В лесу не блуждал ни разу, и вроде бы нормально ориентируюсь на незнакомой местности, но случилось однажды нечто прямо посреди населенного пункта, в котором проживаю. Дело было поздним вечером осенью. Возвращался домой с рыбалки, уже изрядно подуставший, и остаток пути до дома решил ехать не обычным маршрутом (обогнув больничное здание и поднявшись в гору), а срезать напрямую через парк. Нужно ли говорить, что через парк этот я проходил 1000 раз (и ночью тоже) и знаю там каждый уголок? Тем не менее, дойдя примерно до середины парка, вдруг пришло чёткое понимание — я не знаю, где нахожусь! Тьма стала непроглядной, тишина давила на уши, а я стоял, держа лисапед, с полной уверенностью, что там, где должна быть калитка, её нет и не было никогда.Стараясь не паниковать (хотя внутренний голос (или что-то другое) прямо-таки кричал, чтоб я бросал всё и, как лось, ломился через кусты в абсолютно рандомном направлении), кое-как ногой нащупал тропу и с чувством полной обреченности практически на ощупь поплёлся по ней. Сколько длились эти скитания, сказать сложно, на моё счастье, проезжавший мимо автомобиль осветил фарами парк, и, о чудо, в 5 метрах от меня долгожданный выход из Бермудского треугольника!Далее всё по классике — вернулись звуки, лютая тьма обратилась обычными сумерками. Единственное, про что не писали другие, — волна тёплого воздуха. Её ощущаешь сразу, как морок рассеивается. Она позволила понять разницу температур между «там» и «здесь» и то, насколько я замёрз за это время. Через 10 минут был дома, отогревался горячим чаем.Что это было, до сих пор понять не могу. Больше ничего подобного в том месте не случалось.Карту масштаба трагедии прилагаю:

Ключевые слова: Парк вечер сумерки тьма авторская история

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