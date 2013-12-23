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Истории из жизни

Усопшие. Мистические истории

1. Было мне одиннадцать лет, средней сестре пятнадцать, а старшей девятнадцать. Наша семья строила новый дом, а пока жили в маленьком, на два окошка. И вот лето, жара, все трое легли спать под навесом во дворе. Старшая уже давно спала, а мы со средней сестрой долго не могли уснуть, и вдруг услышали шум, как от больших крыльев, и увидели, как две тёмных фигуры сели на соседний сарай. Волосы у нас встали дыбом. Мы узнали голос умершего полгода назад дяди, родного брата отца, который произнёс:
- Сейчас посмотрю на них и полетим дальше.
Другой стал его ругать, а дядя ответил:
- Да спят они!
Вскоре они поднялись и улетели, мы им глядели вслед, а потом припустили в дом. До утра нас колотила дрожь, утром рассказали родителям, те отмахнулись, мол, вам приснилось! Двоим один сон? Вот что это было? Спрашивала и у батюшки, в церкви, он тоже не знает. Дядя был Герой войны, деток своих у него не было, и он нас очень любил.

2. Хочу поделиться с вами очередной историей. Мой отец умер очень рано, ему было всего сорок два года. И до сорока дней у нас происходили странные вещи. Вот один случай. Нам привезли дрова, и папины друзья пришли помочь распилить и расколоть их, но не успели доделать все дела до ночи. И вот, легли мы спать и отчётливо слышим ночью - дрова колют, тук, тук, тук, тук... Мы живём в квартирном доме, но отопление печное и от печки ещё трубы по всему дому приварены, по ним вода идёт горячая. Чтобы затопить печь, нужно обязательно налить перед тем воды в расширитель. И вот, расширитель побежал, нужно было его менять, а он был очень тяжёлый, не снять, мужиков надо на помощь. Позвать ещё не успели. Мама с сестрёнкой сидят вечером в зале, смотрят телевизор, и вдруг раздаётся страшный грохот на кухне. Они забегают туда и видят, что расширитель выдернут с корнем и стоит на полу, осталось только его поднять и поставить новый. Вот так папа нам помогал даже после своей смерти.

3. Было мне двадцать пять лет, второй брак. От первого брака двое дочек. Муж хочет своего, а тут лихие девяностые, ни денег ни работы, какой уж там третьего рожать... Но всё-таки это случилось. Когда поняла что беременна, без раздумий решила идти на аборт, этих бы прокормить, думала я. Пошла в больницу, назначили мне день, и перед этим днём снится мне сон. Стою над обрывом в длинной чёрной юбке, и рядом мальчик маленький, за эту юбку держится, плачет, на ручки просится, а я его в обрыв этот толкаю... Проснулась в холодном поту от реальности сна еле отошла. Но в больницу всё равно пошла, выхода другого не было. Всё прошло ужасно, неудачно, я долго болела после этого, в результате поправилась. Через три года решилась родить и... девочка. Хотя медики, вроде как сказали, что мальчик будет. Вот тогда я свой сон и вспомнила, давал мне Бог сына, а я с ним так поступила. До сих пор душа болит, и в церковь хожу... Моя старшая дочь ушла из жизни по болезни в двадцать пять лет, оставив нам внука, ему тогда три годика исполнилось. Когда я увидела картину, как он тянул к дочери ручки и плакал, я вдруг узнала того мальчика из сна. Всё-таки он ко мне пришел, только уже внуком.

4. Эту историю рассказал мне дедушка. У него была двоюродная сестра, её звали Надя. Надя, еще молодой, заболела тяжело, поставили ей диагноз - онкология. Она долго лечилась, но болезнь не проходила. На тот момент было ей около сорока лет. И вот, однажды снится моему деду сон, что к нему подходит сестра, в белой длинной рубахе, садится к нему на колени и крепко так обнимает. Проснулся он, не поймёт, к чему бы это. А через несколько минут звонит муж Надин, говорит, умерла сестра...

(Лена Филиппова)

5. Было это в лихие 90-ые. Мы с мужем были женаты два года, родился у нас сын Максимка. Я в декрете, соответственно. И тут муж на заводе попадает под сокращение. Что делать? Как жить? Но мы не отчаялись, не такие люди. Муж пошёл таксовать, а по ночам на станции поезда разгружал. Уставал сильно, жалела я его очень, а что делать - выживали тогда, кто как мог. Но, справедливости ради, надо сказать, что и я помогала супругу, чем могла. Бабуся моя покойная (умерла она через месяц после рождения Максимки), научила меня, спасибо ей, и шить и вязать. Шить я не очень, конечно, любила, а вот вязание было моей страстью. А сынок родился спокойный такой, спит да спит, вяжи себе. Ну, я и вязала. И шали, и кардиганы, и детские костюмчики, и шапочки, и варежки, всё что угодно. Слава Богу, и спрос был. Вязала я быстро, люди были довольны, и нам доход в семью. И вдруг муж заболел - простудился ночью, будучи потным, когда таскал мешки. Сильно заболел. Положили его в больницу с воспалением лёгких. Я реву от страха, состояние мужа тяжёлое. Я одна с ребёнком на руках. Родители, конечно, были, только у них кроме нас ещё младшие были. Стыдно к ним идти за помощью. И заказы вдруг как отрезало. Денег нет, в больницу нужно нести лекарства (тогда всё своё носили). А где мне взять - ума не приложу. И вот ночью забылась я коротким сном и вижу свою бабусю любимую. Она меня по голове погладила так, жалеючи, и говорит:
- Ты поезжай-ка в мой дом, там под кроватью сундук стоит, в сундуке пряжа разная, забирай себе и вяжи. А насчёт заказов не боись, будут тебе заказы. Знаю я, кто тебе позавидовал.
Я проснулась и чувствую, словно и правда с бабушкой рядом побыла. Что же делать? Поверить сну? Выбора нет, во всё поверишь. Поехала я к родителям, взяла ключ от бабушкиного дома, попросила их пока с внуком посидеть. Приехала в бабушкин дом, нашла под кроватью сундук (и как мы его не заметили, когда вещи разбирали? ведь он такой здоровый), а в нём ...пряжи видимо-невидимо! Весь город можно обвязать. А на дне сундука, завёрнутые в газету, лежали...деньги. Я заплакала, бабусю свою благодарила. Тех денег хватило на лечение мужа, на продукты, на всё время, пока он восстанавливался и не мог работать. А заказы и правда пошли. А вот подружка моя, которая тоже вязала на продажу, но не так хорошо и быстро, проткнула вдруг себе ладонь спицей во время работы. После так и бросила вязать. Бабуся видно наказала завистницу.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:59
Сегодня, 06:59 by курилка-дурилкаПросмотров: 312Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Рождение смерть родня бабушка подруга короткие истории

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:17
0
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В 25 уже второй брак.. Для меня воистину мистика satisfied
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#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 13:58
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Комментариев: 1 522
Цитата: зелёное яблочко
В 25 уже второй брак.. Для меня воистину мистика satisfied

Для кого-то норма.
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#3 написал: Luminary
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Цитата: зелёное яблочко
В 25 уже второй брак.. Для меня воистину мистика satisfied

И третий ребенок))) да, так раньше жили и это норм было))
Одну меня бесит, когда цифры пишут буквами?
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
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