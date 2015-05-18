Ночные визитеры или призраки съемной квартиры?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:00

курилка-дурилка Просмотров: 99 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 06:00 by

В то время Оксане было лет 20–25. Они только что переехали с мамой и братом в другой город и сняли квартиру. Мама с братом работали сутки через трое и после работы приходили домой под утро, часов в 8.Оксана засиделась в ту ночь допоздна и, наконец, около двух часов ночи решила все-таки ложиться. Комнаты были смежные, в самой дальней жили брат с мамой, а в соседней — она. Но в этот раз она почему-то решила лечь спать в их комнате, а когда они вернутся с работы, перейти спать в свою.И вот спит она и сквозь сон слышит, как на кухне кто-то разговаривает. Она подумала, что пришли брат с мамой, думает — пойдут ложиться, и я перейду к себе. И за этой мыслью уже собирается задремать опять, как в беседу двоих человек на кухне вклинивается третий мужской голос. Причем абсолютно незнакомый Оксане. Пока она пытается понять, кто это может быть, незнакомый голос продолжает что-то говорить и при этом приближаться к комнате, где Оксана лежит. Она понимает, что он уже стоит над ней и смотрит на нее. Оксана продолжает притворяться спящей, и тут незнакомый мужик со вздохом говорит: «Ну что ж...» — и наваливается на Оксану всем своим весом. Она пыталась вырваться, каким-то чудом (причем сама не поняла, как) выскользнула из-под этого незнакомца, подлетела к выключателю и зажгла свет. В комнате никого не было! И тут до нее дошло, что и голоса на кухне стихли. Там, естественно, тоже никого не было. И вообще было темно еще на улице. По времени вообще как будто всего полчаса прошло с момента, как Оксана легла спать. Конечно же, больше уснуть она не могла, позвонила маме, а та сказала, что не знала, как рассказать Оксане о том, что в той квартире незадолго до того, как они туда въехали, умерли двое: мужчина и женщина. Как именно умерли, история умалчивает. Тем не менее остается непонятным то, что, раз умерли двое, почему голосов было три.Когда мы уже обсуждали эту историю, я предположила, что это был сонный паралич либо просто обыкновенный и очень реалистичный сон. Просто я других объяснений этому не вижу. Хотя Оксана утверждает, что она точно не спала. А что думаете вы?

Ключевые слова: Призраки квартира голоса авторская история

Другие, подобные истории: