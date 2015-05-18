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Истории из жизни

Ночные визитеры или призраки съемной квартиры?

В то время Оксане было лет 20–25. Они только что переехали с мамой и братом в другой город и сняли квартиру. Мама с братом работали сутки через трое и после работы приходили домой под утро, часов в 8.

Оксана засиделась в ту ночь допоздна и, наконец, около двух часов ночи решила все-таки ложиться. Комнаты были смежные, в самой дальней жили брат с мамой, а в соседней — она. Но в этот раз она почему-то решила лечь спать в их комнате, а когда они вернутся с работы, перейти спать в свою.
И вот спит она и сквозь сон слышит, как на кухне кто-то разговаривает. Она подумала, что пришли брат с мамой, думает — пойдут ложиться, и я перейду к себе. И за этой мыслью уже собирается задремать опять, как в беседу двоих человек на кухне вклинивается третий мужской голос. Причем абсолютно незнакомый Оксане. Пока она пытается понять, кто это может быть, незнакомый голос продолжает что-то говорить и при этом приближаться к комнате, где Оксана лежит. Она понимает, что он уже стоит над ней и смотрит на нее. Оксана продолжает притворяться спящей, и тут незнакомый мужик со вздохом говорит: «Ну что ж...» — и наваливается на Оксану всем своим весом. Она пыталась вырваться, каким-то чудом (причем сама не поняла, как) выскользнула из-под этого незнакомца, подлетела к выключателю и зажгла свет. В комнате никого не было! И тут до нее дошло, что и голоса на кухне стихли. Там, естественно, тоже никого не было. И вообще было темно еще на улице. По времени вообще как будто всего полчаса прошло с момента, как Оксана легла спать. Конечно же, больше уснуть она не могла, позвонила маме, а та сказала, что не знала, как рассказать Оксане о том, что в той квартире незадолго до того, как они туда въехали, умерли двое: мужчина и женщина. Как именно умерли, история умалчивает. Тем не менее остается непонятным то, что, раз умерли двое, почему голосов было три.

Когда мы уже обсуждали эту историю, я предположила, что это был сонный паралич либо просто обыкновенный и очень реалистичный сон. Просто я других объяснений этому не вижу. Хотя Оксана утверждает, что она точно не спала. А что думаете вы?


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:00
Сегодня, 06:00 by курилка-дурилкаПросмотров: 99Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Призраки квартира голоса авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:25
+1
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 333
Мало ли кто еще там у них бывал или даже жил до них. Надо было выгнать. Мертвым не место в физической реальности живых.
Еще историй от Оксаны!!! yaaah
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 10:21
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Комментариев: 1 074
Опять же интересно, единичный это был случай или нет, и не факт, что они там постоянно живут. Если только нам еще не предстоит узнать об этом в следующих история.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:26
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 325
Думаю, что ваша знакомая Оксана весьма экзальтированная особа, судя и по предыдущим историям. Экзальтация каким-то макаром может пробивать вуаль времени, прошлого и будущего. Ей никто не верит, но она всё равно надеется.
Мне кажется, что в той квартире сохраняется память в стенах. Вообще, эмоциональные выбросы весьма долго сохраняются в месте при необратимых поведенческих процессах. Вот Оксана и переживает всё, что произошло раньше.
Но тут есть ещё одна вещь, такие дамы очень часто ошибаются и при ошибках именно напрашивается зависимость от собственных желаний. То есть, чем больше такие женщины хотят, тем рассказы их ошибочны. И наоборот - чем больше они не хотят, тем их рассказы истинны.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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