Светящийся человек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

курилка-дурилка Просмотров: 212 Комментарии: 1 +6 Вчера, 20:49 by

На момент событий Оксане было лет 7.Это произошло в одну из летних ночей. Оксана ночью проснулась от того, что захотела в туалет. Она встала с постели и отправилась в сторону санузла. Туалет располагался возле кухни, в которую вела дверь с матовым стеклом. Обычно она всегда была открыта нараспашку, но в этот раз почему-то она была закрыта и на кухне горел свет. Оксана подошла к двери кухни и открыла её. За окном кухни было видно, что на улице уже светает. Свет, оказывается, шел от окна. А в следующий момент Оксана увидела, что возле окна спиной к ней стоит очень высокий, почти до потолка, мужчина в шляпе и чем-то, похожем на пальто. Потом она заметила, что ноги у мужчины прозрачные и не доходят до пола. И тут он начал с ней говорить. Дословно она, конечно, уже не помнит, что именно он ей говорил, но сначала он сказал, что давно ее ждал здесь. Потом он сказал, чтобы она никогда не боялась, что бы с ней не произошло, потому что всегда все будет хорошо. Ну и все в таком духе. А потом он стал к ней поворачиваться…Когда он повернулся, по словам Оксаны, у него не было лица. Был просто свет. И вообще она почти сразу заметила, что он весь как будто светится. В этот момент, когда он повернулся, Оксана захлопнула дверь и с криком: «В кухне кто-то есть», - бросилась в спальню к родителям. Мама, естественно, подумала, что в квартиру кто-то проник, побежала туда и, конечно же, там никого не было. И вообще была кромешная тьма везде. И до Оксаны дошло, что на улице ночь, время было часа два еще только, рассвет еще не наступил. Она поняла, что свет был не из окна, а от этого странного мужчины в шляпе. Мама в итоге сказала, что Оксане просто приснился сон.Но Оксана и по сей день, когда случается в ее жизни что-то нехорошее, сразу вспоминает слова того ночного «гостя». И действительно, в итоге у нее всегда все заканчивается хорошо, как бы плохо не начиналось. Вот такая история из детства.

Ключевые слова: Ночь мужчина предвестник свет авторская история

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