Сон про дедушку и кролика

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

курилка-дурилка Просмотров: 105 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:47 by

Оксане тогда было лет 15. Жили они с мамой далеко от своих близких родственников. Телефона у них тогда еще не было.Снится однажды ночью Оксане сон. Во сне ей лет 10 почему-то.Как будто она стоит во дворе у дома деда и бабушки в деревне и слышит из сарая странные звуки, как будто кто-то стучит по стене или что-то подобное. Она пошла посмотреть, что там. И будто бы в сарае стоят клетки с кроликами (кроликов они никогда не держали вообще) и как будто клетки все вместе идут сплошным рядом, но разделены между собой решетками. И один серый кролик словно пытается пробиться головой сквозь решетку в клетку к соседнему кролику. Оксана испугалась и побежала на улицу звать дедушку. Он как раз вышел из дома. Она ему говорит: "Деда, деда, посмотри, что там кролик серый делает в сарае!" Дедушка зашел в сарай, достал этого серого кролика, взял его на руки и начал гладить. Причем, по словам Оксаны, животных дедушка очень любил и всегда гладил их с сильным нажимом и быстро (практически «агрессивная любовь»). И так, поглаживая этого кролика, дед вышел за калитку на улицу. Оксана вышла за ним и увидела, что перед домом находится огромное пшеничное поле. Пшеница красиво так колосится по ветру волнами, как в кино прям, говорит. И тропинка извилистая чуть не до горизонта посреди этого поля. Дед говорит кролику: "Ну что, пойдем?" И начинает идти вперед по этой тропинке, не переставая поглаживать кролика. Так он шел и шел вперед, пока из виду не пропал. И тут Оксана проснулась.Утром им пришло письмо от родственников (бумажное). Что, оказывается, дедушка умер чуть больше месяца назад. И, если считать по датам, накануне Оксаниного сна было как раз 40 дней с его смерти.А самое интересное то, что спустя какое-то время Оксана поехала к тем родственникам и рассказала там про свой сон. Сестра двоюродная у нее просто обалдела и говорит: "Мы как раз в то время кроликов разводили, и у нас умер в тот день один серый кролик".Совпадение это было или дедушка и впрямь приходил к внучке попрощаться, да еще и кролика с собой прихватил?Оксана, кстати, еще говорила, что в последнюю неделю перед этим сном они с мамой постоянно, чуть что, плакать начинали, иной раз и без причины. Может быть, это как-то связано было между собой?А что вы думаете, уважаемые форсторовцы?

Ключевые слова: Сон дедушка кролик поле авторская история

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