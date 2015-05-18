Сон про дедушку и кролика

Сон про дедушку и кроликаОксане тогда было лет 15. Жили они с мамой далеко от своих близких родственников. Телефона у них тогда еще не было.
Снится однажды ночью Оксане сон. Во сне ей лет 10 почему-то.
Как будто она стоит во дворе у дома деда и бабушки в деревне и слышит из сарая странные звуки, как будто кто-то стучит по стене или что-то подобное. Она пошла посмотреть, что там. И будто бы в сарае стоят клетки с кроликами (кроликов они никогда не держали вообще) и как будто клетки все вместе идут сплошным рядом, но разделены между собой решетками. И один серый кролик словно пытается пробиться головой сквозь решетку в клетку к соседнему кролику. Оксана испугалась и побежала на улицу звать дедушку. Он как раз вышел из дома. Она ему говорит: "Деда, деда, посмотри, что там кролик серый делает в сарае!" Дедушка зашел в сарай, достал этого серого кролика, взял его на руки и начал гладить. Причем, по словам Оксаны, животных дедушка очень любил и всегда гладил их с сильным нажимом и быстро (практически «агрессивная любовь»). И так, поглаживая этого кролика, дед вышел за калитку на улицу. Оксана вышла за ним и увидела, что перед домом находится огромное пшеничное поле. Пшеница красиво так колосится по ветру волнами, как в кино прям, говорит. И тропинка извилистая чуть не до горизонта посреди этого поля. Дед говорит кролику: "Ну что, пойдем?" И начинает идти вперед по этой тропинке, не переставая поглаживать кролика. Так он шел и шел вперед, пока из виду не пропал. И тут Оксана проснулась.
Утром им пришло письмо от родственников (бумажное). Что, оказывается, дедушка умер чуть больше месяца назад. И, если считать по датам, накануне Оксаниного сна было как раз 40 дней с его смерти.
А самое интересное то, что спустя какое-то время Оксана поехала к тем родственникам и рассказала там про свой сон. Сестра двоюродная у нее просто обалдела и говорит: "Мы как раз в то время кроликов разводили, и у нас умер в тот день один серый кролик".
Совпадение это было или дедушка и впрямь приходил к внучке попрощаться, да еще и кролика с собой прихватил?
Оксана, кстати, еще говорила, что в последнюю неделю перед этим сном они с мамой постоянно, чуть что, плакать начинали, иной раз и без причины. Может быть, это как-то связано было между собой?
А что вы думаете, уважаемые форсторовцы?
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:47 by курилка-дурилкаПросмотров: 105Комментарии: 1
Ключевые слова: Сон дедушка кролик поле авторская история