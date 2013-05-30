Исчезнувшая старушка

Летяга Просмотров: 696 Комментарии: 3 +14 Вчера, 12:29 by

Была у меня ситуация. Поругался сильно с девушкой, поехал на машине в п. Мысхако (Новороссийск), к памятнику "Колодец жизни". Зима, темно уже, времени часов 8-9 вечера.Сижу в машине, курю, втыкаю в телефон. Херакс, стук в окно, смотрю - стоит бабушка, в руке авоська. Приоткрыл окно, она говорит:- Милок, ты не видел, машины с молодоженами не едут?(Была пятница, и к этому месту часто приезжают на свадьбе фотографироваться). Я говорю:- Нет, бабушка, не видел, да и поздно уже, никого не будет.Она:- Жаль, я тут каждую пятницу молодоженов благословляю и счастья желаю.И начала мне иконки показывать, которые им дарит. Ну я послушал в пол уха, думал, сейчас деньги просить начнет, но нет, она со вздохом дает мне одну иконку и конфет пару штук, и мне неудобно как-то стало, полез за кошельком, дать рублей 100-200, взял кошелек, оборачиваюсь - вообще никого, ни рядом ни ближайшие метров 50, она так быстро не могла никуда уйти, за эти секунд 15 что за кошельком тянулся.Я тогда прям трухнул так и уехал сразу.Иконка осталась, на удивление у меня потом все хорошо было с девушкой.Я тогда таксовал и одного солдатика подвозил, разговорились с ним, он рассказал, что у него сильные проблемы с девушкой, я ему иконку и подарил. Наверное подумал, что я дурачок какой-то)Автор - seggaps.

Ключевые слова: Ссора машина бабушка иконка конфеты исчезновение

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