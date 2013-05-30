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Истории из жизни

Исчезнувшая старушка

Была у меня ситуация. Поругался сильно с девушкой, поехал на машине в п. Мысхако (Новороссийск), к памятнику "Колодец жизни". Зима, темно уже, времени часов 8-9 вечера.

Сижу в машине, курю, втыкаю в телефон. Херакс, стук в окно, смотрю - стоит бабушка, в руке авоська. Приоткрыл окно, она говорит:

- Милок, ты не видел, машины с молодоженами не едут?

(Была пятница, и к этому месту часто приезжают на свадьбе фотографироваться). Я говорю:

- Нет, бабушка, не видел, да и поздно уже, никого не будет.

Она:

- Жаль, я тут каждую пятницу молодоженов благословляю и счастья желаю.

И начала мне иконки показывать, которые им дарит. Ну я послушал в пол уха, думал, сейчас деньги просить начнет, но нет, она со вздохом дает мне одну иконку и конфет пару штук, и мне неудобно как-то стало, полез за кошельком, дать рублей 100-200, взял кошелек, оборачиваюсь - вообще никого, ни рядом ни ближайшие метров 50, она так быстро не могла никуда уйти, за эти секунд 15 что за кошельком тянулся.

Я тогда прям трухнул так и уехал сразу.

Иконка осталась, на удивление у меня потом все хорошо было с девушкой.

Я тогда таксовал и одного солдатика подвозил, разговорились с ним, он рассказал, что у него сильные проблемы с девушкой, я ему иконку и подарил. Наверное подумал, что я дурачок какой-то)


Автор - seggaps.
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Вчера, 12:29 by ЛетягаПросмотров: 696Комментарии: 3
+14

Ключевые слова: Ссора машина бабушка иконка конфеты исчезновение

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 13:57
+5
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 343
Парень сидел курил в машине, затем среагировал на стук и приоткрыл окно. Что-то тут не то и не так. Наверное, в начале приоткрыл окно, а только потом покурил... . Ведь так? А лучше, выйдя из машины, покурить и всё обдумать.
Скорее всего было так: пацан курил закупоренным в машине. Страдал, тыча в телефон, и одновременно судорожно искал причины помириться с девушкой. В это время бабушка, ревностно поджидая молодожёнов, увидела одиноко стоявшую машину с задымлёнными окнами. Прыжками лихо подбежав к страдальцу, вдохнула из салона и успев отдать подарки духа, опрокинулась навзничь даже без надежды на получение надбавки к своей пенсии.
Водитель, странно удивившись мгновенному исчезновению бабушки, почувствовал собственную душу в районе подошв адидасов, которыми и надавил на газ, умчавшись в ночную тьму. Бабушка, очнувшись от никотинового дурмана, тоже удивилась мгновенному исчезновению автомобиля. Махнув рукой, она пошла домой, совершенно не теряя упования о надбавке в следующую пятницу.
Поверив в чудодейственность образа, парень помирился с девушкой и, возможно, благодаря вере, помирил солдата с избранницей.
История поучительная в плане: каждому надо помнить собственную историю и колодец жизни; чиновникам не забывать своих стариков; курящим - бросать курить; поссорившимся - размышлений, а нужны ли вы друг другу; думающим - знаний. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Arhip
Вчера, 14:11
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1899|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 1 884
Цитата: Eifersucht
Скорее всего было так: пацан курил закупоренным в машине. Страдал, тыча в телефон, и одновременно судорожно искал причины помириться с девушкой. В это время бабушка, ревностно поджидая молодожёнов, увидела одиноко стоявшую машину с задымлёнными окнами. Прыжками лихо подбежав к страдальцу, вдохнула из салона и успев отдать подарки духа, опрокинулась навзничь даже без надежды на получение надбавки к своей пенсии.

Возникает вопрос - что именно курил автор, не открывая окон?

Цитата: Eifersucht
Бабушка, очнувшись от никотинового дурмана, тоже удивилась мгновенному исчезновению автомобиля


Теперь ждем историю от бабушки об загадочно исчезнувшем автомобиле.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Слепой стрелец
Вчера, 18:47
+2
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Репутация: (167|0)
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Комментариев: 228
Цитата: Arhip

Теперь ждем историю от бабушки об загадочно исчезнувшем автомобиле.


А вот от лица бабушки можно было и написать небольшую, творческую историю. За данную историю +
Зарегистрирован: 19.06.2020
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