Волосы в подушке

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:11

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.

Wasser Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:11 by

Коллега рассказала историю о своей бабушке. Сама история происходила в начале 50-х годов прошлого века, бабушку звали Рая, тогда ей было лет 20-21.Рая выходила замуж за своего односельчанина, они, как и положено в селе, сыграли большую свадьбу, человек на 200. Гости, само собой, дарили свадебные подарки, но не деньги, как принято сейчас (в то время деньги почти ничего не стоили), а всякие полезные для молодого хозяйства вещи: посуду, подушки, постельное белье, корыта, ведра и т.п. Среди всех подарков Рая сразу заприметила две пуховые подушки. Большие, белоснежные - они идеально подходили для супружеской постели, поэтому она и положила одну мужу, а другую - себе.С первой ночи в новом доме Рае начал повторяться один и тот же сон - снится ей молодая девушка, в светлом платье с длинной русой косой, повязанной синей лентой. Эта девушка ходила по Раиному дому, сидела за столом, выглядывала в окно, хлопотала на кухне. И все это делала молча, даже когда Рая пыталась заговорить во сне с ночной гостьей - та молчала. Когда у Раи с мужем появился малыш, незнакомка из сна стояла возле люльки, иногда покачивая ее.Рая не нравились эти сны, после них она чувствовала неясную тревогу. На ее самочувствие сны почти не влияли. Да и девушку она никогда не встречала, и вообще, из ее знакомых никто даже отдаленно не напоминал ночную незнакомку. Рая и свекровь расспрашивала - не было ли у них в роду длиннокосых красавиц. Оказалось, что не было.Года через 2 после свадьбы Рая решила почистить подушки. Для тех, кто не в курсе, как это делается: берется подушка, распарывается, пух вытряхивается в марлевый мешок и стирается. Потом снова складывается в новый наперник и зашивается заново.Так вот, как только Рая начала вытряхивать свою подушку, она обомлела - среди пуха были длинные русые волосы, прям как у незнакомки из сна. В мужниной подушке такого не было. От греха подальше Рая сожгла обе подушки, вместе с пухом и наперниками. И незнакомка больше никогда не приходила к ней во сне. Рая до сих пор не знает, кто сделал им такой подарочек и с какой целью, ведь людей на свадьбе было очень много, за всеми уследить было невозможно.

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