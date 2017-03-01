Волосы в подушке

Волосы в подушкеКоллега рассказала историю о своей бабушке. Сама история происходила в начале 50-х годов прошлого века, бабушку звали Рая, тогда ей было лет 20-21.
Рая выходила замуж за своего односельчанина, они, как и положено в селе, сыграли большую свадьбу, человек на 200. Гости, само собой, дарили свадебные подарки, но не деньги, как принято сейчас (в то время деньги почти ничего не стоили), а всякие полезные для молодого хозяйства вещи: посуду, подушки, постельное белье, корыта, ведра и т.п. Среди всех подарков Рая сразу заприметила две пуховые подушки. Большие, белоснежные - они идеально подходили для супружеской постели, поэтому она и положила одну мужу, а другую - себе.
С первой ночи в новом доме Рае начал повторяться один и тот же сон - снится ей молодая девушка, в светлом платье с длинной русой косой, повязанной синей лентой. Эта девушка ходила по Раиному дому, сидела за столом, выглядывала в окно, хлопотала на кухне. И все это делала молча, даже когда Рая пыталась заговорить во сне с ночной гостьей - та молчала. Когда у Раи с мужем появился малыш, незнакомка из сна стояла возле люльки, иногда покачивая ее.
Рая не нравились эти сны, после них она чувствовала неясную тревогу. На ее самочувствие сны почти не влияли. Да и девушку она никогда не встречала, и вообще, из ее знакомых никто даже отдаленно не напоминал ночную незнакомку. Рая и свекровь расспрашивала - не было ли у них в роду длиннокосых красавиц. Оказалось, что не было.
Года через 2 после свадьбы Рая решила почистить подушки. Для тех, кто не в курсе, как это делается: берется подушка, распарывается, пух вытряхивается в марлевый мешок и стирается. Потом снова складывается в новый наперник и зашивается заново.
Так вот, как только Рая начала вытряхивать свою подушку, она обомлела - среди пуха были длинные русые волосы, прям как у незнакомки из сна. В мужниной подушке такого не было. От греха подальше Рая сожгла обе подушки, вместе с пухом и наперниками. И незнакомка больше никогда не приходила к ней во сне. Рая до сих пор не знает, кто сделал им такой подарочек и с какой целью, ведь людей на свадьбе было очень много, за всеми уследить было невозможно.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:11
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Сегодня, 05:11 by WasserПросмотров: 66Комментарии: 0
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