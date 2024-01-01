Спасибо за помощь

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:41

Туманная Дымка Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:11 by

История моей мамы и тети. Они рассказывали мне ее порознь. И в разное время.Мама просто добежала до дома, а вот тетя долетела.История: мы шли с дискотеки, шли весело, толпой. Постепенно, само собой, ребята расходились в свои стороны. И в итоге остались лишь мы, две сестры. Жили мы дальше всех. Идем вдоль трассы, обсуждаем парней и доходим до развилки. Как бы банально ни звучало, но развилка из кладбища и трассы. И через кладбище дойти быстрее, во всяком случае, днем. Стоим, спорим, как идти? И тут навстречу выходит местный «дурачок». Стоит, кряхтит, улыбается и свой детородный орган в руках держит. Мы взвизгнули и разбежались в разные стороны. Мама побежала по трассе, а вот тетя кинулась на кладбище.С ее слов: бегу куда глаза глядят, а бежать невозможно — повсюду оградки, узкие проходики, и дыхание за спиной. Как же страшно, это не передать словами. Я из последних сил заплетаюсь в этих поворотах, закрываю глаза и чувствую, что падаю, но продолжаю двигать ногами, словно бегу. Меня никто не убивает, открываю глаза и вижу свои бегущие ноги над могилками, а позади он, отставший. К концу кладбища я уже была на земле и бежала сама. Навстречу выбежали моя сестра, мама и соседка с мужем.Того «дурачка» так и не нашли. Но тетя, и с ее слов — моя мама, до сих пор вспоминают эту историю.

Ключевые слова: Помощь свыше дорога кладбище авторская история

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