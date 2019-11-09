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Истории из жизни

Неизвестный в бане.

Это было давно, я еще в школу ходила и проводила летние каникулы у бабушки по маминой линии в деревне.
У нас была баня, да и до сих пор стоит, - сама по себе жуткая. Маленькая, черная, узенькая.

Как-то мы с подругой днем играли в предбаннике в куклы. Вдруг сверху, где под потолком висели и сушились березовые веники, кто-то начал издавать угрожающие демонические звуки и бить по веникам. Оно как будто пыталось нас прогнать. Подобные звуки ни человек, ни животное издавать не способны, они как из фильмов ужасов. Что-то вроде оагох-оагах-оагах. Мне оно почему-то представилось худым, черным, с рогами, зелеными глазами и зубами как у вервольфа. Когда я спросила кто там, существо затихло. Мы с подружкой вылетели с такой скоростью, что чуть не выбили дверь с петель.

Конечно, потом приходилось заходить в баню, мыться-то надо было, но только со взрослыми, а так я и близко к ней подходить боялась, да и сейчас боюсь. Больше я его не слышала, но и от одного раза впечатлений хватило.

Прошло больше 20 лет, а я до сих пор помню эти жуткие звуки. Сейчас у нас новая, красивая и современная баня, а та страшила так и стоит на своем месте, даже издалека от нее мурашки по коже.

Сегодня, 10:31 by Аника ВулверинПросмотров: 348Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Деревня баня предбанник звуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:34
+2
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Комментариев: 772
Я почти не сталкиваюсь лично с чем-то необъяснимым, а вот мать сталкивается всю жизнь. Над баней надстроен небольшой чердак, мать мылась после полуночи, говорит, так шумел там сильно кто-то, что волосы дыбом, пришлось ей быстренько улепётывать. Сказала, что банник недоволен видимо. Баня очень старая, мне там всегда как-то некомфортно было, брала с собой телефон и включала музыку в предбаннике, чтоб не так страшно было, хоть днём, хоть вечером.
Хорошая история)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:32
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 946
Голубь или филин крыльями бил.
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