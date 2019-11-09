Неизвестный в бане.

Аника Вулверин Просмотров: 348 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 10:31 by

Это было давно, я еще в школу ходила и проводила летние каникулы у бабушки по маминой линии в деревне.У нас была баня, да и до сих пор стоит, - сама по себе жуткая. Маленькая, черная, узенькая.Как-то мы с подругой днем играли в предбаннике в куклы. Вдруг сверху, где под потолком висели и сушились березовые веники, кто-то начал издавать угрожающие демонические звуки и бить по веникам. Оно как будто пыталось нас прогнать. Подобные звуки ни человек, ни животное издавать не способны, они как из фильмов ужасов. Что-то вроде оагох-оагах-оагах. Мне оно почему-то представилось худым, черным, с рогами, зелеными глазами и зубами как у вервольфа. Когда я спросила кто там, существо затихло. Мы с подружкой вылетели с такой скоростью, что чуть не выбили дверь с петель.Конечно, потом приходилось заходить в баню, мыться-то надо было, но только со взрослыми, а так я и близко к ней подходить боялась, да и сейчас боюсь. Больше я его не слышала, но и от одного раза впечатлений хватило.Прошло больше 20 лет, а я до сих пор помню эти жуткие звуки. Сейчас у нас новая, красивая и современная баня, а та страшила так и стоит на своем месте, даже издалека от нее мурашки по коже.

Ключевые слова: Деревня баня предбанник звуки авторская история

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