Соскучился

Koroleffna Просмотров: 636 Комментарии: 8 +17 Вчера, 13:21 by

Всем доброго времени суток.Так уж повелось, что многие из моей семьи сталкивались и продолжают это делать с завидной регулярностью, с мистикой. Видели покойных, домовых, могут на картишках что-то там предсказать. Я же, так сказать, "в семье не без урода")))И не то, чтобы меня это очень расстраивало. Так-то тоже не обделена. И сны вещие, и предвижу события. Ну, так, по мелочи. Но вот чтобы столкнуться с чем-то - не было такого. И почему-то думала, что тут особенности нужны. Но однажды и со мной кое-что случилось.Ну, так вот .Постирала я как-то бельё и выхожу на улицу развесить его. Дом частный, и окна веранды выходят как раз в наш двор. Развесила я, значит, всё и пошла в дом, и в это время чисто машинально бросаю взгляд на окно . А оттуда на меня с веранды сквозь окно смотрит мой благоверный. И всё бы ничего, пусть смотрит. Да и что бы не полюбоваться на такую красоту? Смутило лишь то, что он покойный.Ну не привыкла я, чтобы на меня умершие смотрели, даже если это и муж. Всё длилось несколько секунд и он пропал. Успел. Помнит, видать, что я сюрпризы не люблю. Так что теперь я думаю, что случиться такое может с каждым. И им, гостям "оттуда" вообще всё равно, есть там у тебя способности какие-то, нет их . Соскучился по любимой жене, что бы не сходить, не проведать?

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