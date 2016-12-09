Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Соскучился

Всем доброго времени суток.

Так уж повелось, что многие из моей семьи сталкивались и продолжают это делать с завидной регулярностью, с мистикой. Видели покойных, домовых, могут на картишках что-то там предсказать. Я же, так сказать, "в семье не без урода")))

И не то, чтобы меня это очень расстраивало. Так-то тоже не обделена. И сны вещие, и предвижу события. Ну, так, по мелочи. Но вот чтобы столкнуться с чем-то - не было такого. И почему-то думала, что тут особенности нужны. Но однажды и со мной кое-что случилось.

Ну, так вот .Постирала я как-то бельё и выхожу на улицу развесить его. Дом частный, и окна веранды выходят как раз в наш двор. Развесила я, значит, всё и пошла в дом, и в это время чисто машинально бросаю взгляд на окно . А оттуда на меня с веранды сквозь окно смотрит мой благоверный. И всё бы ничего, пусть смотрит. Да и что бы не полюбоваться на такую красоту? Смутило лишь то, что он покойный.

Ну не привыкла я, чтобы на меня умершие смотрели, даже если это и муж. Всё длилось несколько секунд и он пропал. Успел. Помнит, видать, что я сюрпризы не люблю. Так что теперь я думаю, что случиться такое может с каждым. И им, гостям "оттуда" вообще всё равно, есть там у тебя способности какие-то, нет их . Соскучился по любимой жене, что бы не сходить, не проведать?

Вчера, 13:21 by KoroleffnaПросмотров: 636Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Способности окно веранда муж покойный авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 13:41
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2897|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 941
Так то да, почему бы не проведать роднулю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Alaila
Вчера, 16:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Хорошо так, по-домашнему рассказали. blush smile Понравилось
Зарегистрирован: 9.04.2018
#3 написал: Yasna
Вчера, 18:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 60
Я тоже не люблю сюрпризы:)
А история «ламповая»)) +++++
Зарегистрирован: 4.01.2022
#4 написал: Скарм
Вчера, 19:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 546
Да показалось просто.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#5 написал: Tinка
Вчера, 19:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 60
Думаю есть у вас автор способности, просто вы их не развиваете. Ждем истории про ваших родственников +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#6 написал: Koroleffna
Вчера, 20:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 479
Цитата: Tinка
Думаю есть у вас автор способности, просто вы их не развиваете. Ждем истории про ваших родственников +

Да я писала как-то про сестру. Она у нас , вообще, уже многих "оттуда"в лицо знает. Но, почему-то историю эту отправили в другой раздел. В дурдом , кажется. Хотя да, согласна, когда с тобой разговаривает поРтелгейст,это дурдом blush
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#7 написал: Mandor
Вчера, 20:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 523
Интересный момент. Память может воспроизводить привычные и дорогие сердцу объекты в правильной обстановке, и в похожих ситуациях дополняя картинку.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#8 написал: Arhip
Вчера, 21:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1890|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 866
Хорошая история +
Написана хорошо. Без всяких "Я не верила в мистику до..", "Это был самый страшный день в моей жизни" , "Теперь я боюсь выходить вечером из дома" И прочих истерий, которыми тут многии истории изобилуют.
Ну да, пришел, проведал и нормально.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.