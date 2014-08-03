Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Как я на пять минут превратилась в экстрасенса

Когда я была маленькой, мы с бабушкой часто ездили в деревню. Это было так давно, что, считай, и не было. Гостили мы у тётки моей бабушки, бабы Маши. Она жила в длинном доме на три семьи, в его средней части. Кто жил слева, не знаю, а справа жила семья Измайловых. Их младший сын был на два года старше меня, и почему-то вся деревенская родня меня подкалывала: "Ты готовить-то умеешь? Вон жениха кормить надо будет! А ты какая худая, небось, Гришку уморишь!" Было мне в те поры 6 лет, я дико смущалась, до слёз, а всем было весело почему-то. Дошло до того, что я стала дичиться Гришки, с которым раньше мы были не разлей вода. Сидела дома, смотрела на улицу сквозь засиженные мухами стёкла веранды и вздыхала: ну почему они не оставят меня в покое со своими глупыми шутками?

Так вышло, что я не была в той деревне больше 30 лет. С роднёй мы встречались в городе, преимущественно на похоронах, где особо не пообщаешься. И вот однажды двоюродный брат собрался-таки показать 5-летней дочери землю предков и предложил мне поехать с ними.

Удивительная штука - память. Стоило нам въехать в деревню, как тут же нахлынули воспоминания: вот здесь был родник, мы бегали сюда с бидончиками за ключевой водой. Вот тут, где сейчас заросший бурьяном пустырь, было поле для уроков НВП - начальной военной подготовки. Ещё видно останки фанерного танка, угадываются окопы - в них травища пониже, вот почти целый "дот" - тоже деревянный... Тут мы делали "секретики": закапывали фантики от конфет, сверху накрывали их стекляшками - получался такой цветной глаз в земле. Красиво.

Родня встретила нас душевно. Через три часа обильного застолья еле вырвались пойти погулять. Идём по улицам, болтаем, Ангелина цветочки бесконечные разглядывает. И вдруг я вскидываю руки, ладони параллельно земле, и сдушенно так командую: "Нам налево!" Брат ржёт надо мной, что ему нельзя налево, он женат, а я иду, вытянув руки, как вампир в кино, и сама краем сознания себе поражаюсь. И очень странным голосом продолжаю вещать: "Этот проулок - к дому бабы Маши. Тут стригли траву. Меня учили ходить по ней так, чтобы не исколоть ноги. Надо как бы скользить по ости, сдвигать её вперёд. Вот тут поворот... Вот тут был сарай Измайловых. Две коровы, а наверху - навес для сена. Вот тут была будка их Барсика - странное имя для собаки..."

Бормочу, а сама чую, что брат уже напрягся, Ангелину за руку взял и от меня её прикрывает. А я всё в таком же странном трансе кружу между домами. И руки вперёд вытянуты - они как антенны. Наконец мы выходим к некоему дому, и я погромче восклицаю: "Вот он! Дом бабы Маши! Вот пригорок, на нём туалет, тоже странно. А вот низинка с погребом! А вот крыльцо, где раньше жили Измайловы! Только раньше тут лавочка была, а сейчас сирень растёт".

- Да тут мы и живём. Куст давно вырос. А вы чьи будете?

Оторопели, конечно - куст заговорил. Но потом разобрались, что он скрыл лавочку, которая стояла как ни в чём не бывало. А на лавочке - чудо! - тётя Люся, мать того самого Гришки. Потучнела, но лицо - как и 30 лет назад, почти не изменилась тётя Люся. Меня, конечно, не узнала, но очень быстро вспомнила, кто я, стоило сказать, что я городская невеста её Гришки. Посмеялись, вспомнили бабушек. Гришка давно Григорий, большой начальник ("Ага, с огромным гонором и пузом", - позже припечатала моя тётка).

Брат младше на 10 лет, когда его привозили в деревню, баба Маша уже жила в другом месте, ему ничего этот дом не напомнил. А мне на душе стало тепло от неожиданного кусочка детства.

Мне самой до сих пор странно - что было с моими руками, почему они так себя вели? Почему голос сел? Может, я и правда, того... латентный экстрасенс?


Автор - Plu6ka11485ю
Источник.

Сегодня, 12:54 by ЛетягаПросмотров: 219Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Детство память деревня грусть экстрасенсорика

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:57
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12391|-4)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 9 682
Коммент с Источника:

LenkoRez Мистика конечно... Хотя с моей мамой случай интересный был. Она очень часто бывала в детстве у своих бабушки и дедушки в деревне Саратовской области, они очень любили друг друга. После похорон дедушки (бабушка умерла раньше) мамина тетя продала этот деревенский дом. И вот мы с мамой, лет через 15 после смерти прадеда поехали в гости к маминой тете в Саратов и решили съездить в деревню на могилки стариков. После посещения кладбища поехали в деревню - маме очень хотелось посмотреть на дом. Нашли его, остановились на дороге. Мама снимает его на память на видеокамеру, сама тихонько плачет. И вдруг ворота (нет, не гнилые, не ветхие, не старые, не отломанные)))) просто падают на землю! Типа, входи дорогая, мы тебе всегда рады......
Источник
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 13:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Ой, знаем мы эту деревенскую родню. У самой так же. Сначала, ну давай-ка проверим, как ты готовишь, мужа сможешь ли накормить? А потом через много-много лет, видя фото тарелок с приготовленной тобою едой, говорят, что муж избалованный поди, и толстый.
Короче, не угодишь.
Не совсем поняла, где была мистика в истории. Просто старые воспоминания же.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 14:06
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12391|-4)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 9 682
Цитата: Jako tako
Не совсем поняла, где была мистика в истории.



И вдруг я вскидываю руки, ладони параллельно земле, и сдушенно так командую: "Нам налево!"

А я всё в таком же странном трансе кружу между домами. И руки вперёд вытянуты - они как антенны.

Мне самой до сих пор странно - что было с моими руками, почему они так себя вели? Почему голос сел?

Человека руки вели, а не связные вербализованные воспоминания. Мне думается, это мистика (как я её понимаю). Вот тётки и дядьки с копытами - не мистика, а фольклор. Но тоже наша тема.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#4 написал: Arhip
Сегодня, 14:07
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1888|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 862
Цитата: Jako tako
Ой, знаем мы эту деревенскую родню. У самой так же. Сначала, ну давай-ка проверим, как ты готовишь, мужа сможешь ли накормить? А потом через много-много лет, видя фото тарелок с приготовленной тобою едой, говорят, что муж избалованный поди, и толстый.
Короче, не угодишь.


Вообще не понимаю смысла фоткать приготовленную еду. Приготовил и съел. Только один раз сделал фотку роллов, которые приготовил и отослал эту фотку человеку, с которым мы их есть будем. Ну это для стимула - что бы поскорей приехала
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 060
Цитата: Arhip

Вообще не понимаю смысла фоткать приготовленную еду. Приготовил и съел. Только один раз сделал фотку роллов, которые приготовил и отослал эту фотку человеку, с которым мы их есть будем. Ну это для стимула - что бы поскорей приехала

1. Я делаю вкусно и красиво эстетически. 2. Мне нужно постоянно свекрови показывать, что я ее сына отлично кормлю. )) она видит и понимает, что сын пухнет не от сасисек с макаронами голода.

Цитата: Летяга
Человека руки вели, а не связные вербализованные воспоминания. Мне думается, это мистика (как я её понимаю). Вот тётки и дядьки с копытами - не мистика, а фольклор. Но тоже наша тема.

Убедили. Поставила плюсик.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 18:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: Jako tako
Ой, знаем мы эту деревенскую родню. У самой так же. Сначала, ну давай-ка проверим, как ты готовишь, мужа сможешь ли накормить? А потом через много-много лет, видя фото тарелок с приготовленной тобою едой, говорят, что муж избалованный поди, и толстый.
Короче, не угодишь.
Не совсем поняла, где была мистика в истории. Просто старые воспоминания же.



-Когда замуж?
-Когда детки?
-Одного мало! Пора за вторым...
-Худая какая, видно, не ешь, как мужа кормить будешь?
-Поправилась, кто на тебе женится?

Интересно, с определённого возраста такие начинают спрашивать:
-Когда помирать-то собираешься?

За историю плюсую. Мне нравится, когда непонятно: то ли мистика, не то привиделось или воспоминания преломились в памяти...
Зарегистрирован: 26.04.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.