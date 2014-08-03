Как я на пять минут превратилась в экстрасенса

Летяга Просмотров: 219 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 12:54 by

Когда я была маленькой, мы с бабушкой часто ездили в деревню. Это было так давно, что, считай, и не было. Гостили мы у тётки моей бабушки, бабы Маши. Она жила в длинном доме на три семьи, в его средней части. Кто жил слева, не знаю, а справа жила семья Измайловых. Их младший сын был на два года старше меня, и почему-то вся деревенская родня меня подкалывала: "Ты готовить-то умеешь? Вон жениха кормить надо будет! А ты какая худая, небось, Гришку уморишь!" Было мне в те поры 6 лет, я дико смущалась, до слёз, а всем было весело почему-то. Дошло до того, что я стала дичиться Гришки, с которым раньше мы были не разлей вода. Сидела дома, смотрела на улицу сквозь засиженные мухами стёкла веранды и вздыхала: ну почему они не оставят меня в покое со своими глупыми шутками?Так вышло, что я не была в той деревне больше 30 лет. С роднёй мы встречались в городе, преимущественно на похоронах, где особо не пообщаешься. И вот однажды двоюродный брат собрался-таки показать 5-летней дочери землю предков и предложил мне поехать с ними.Удивительная штука - память. Стоило нам въехать в деревню, как тут же нахлынули воспоминания: вот здесь был родник, мы бегали сюда с бидончиками за ключевой водой. Вот тут, где сейчас заросший бурьяном пустырь, было поле для уроков НВП - начальной военной подготовки. Ещё видно останки фанерного танка, угадываются окопы - в них травища пониже, вот почти целый "дот" - тоже деревянный... Тут мы делали "секретики": закапывали фантики от конфет, сверху накрывали их стекляшками - получался такой цветной глаз в земле. Красиво.Родня встретила нас душевно. Через три часа обильного застолья еле вырвались пойти погулять. Идём по улицам, болтаем, Ангелина цветочки бесконечные разглядывает. И вдруг я вскидываю руки, ладони параллельно земле, и сдушенно так командую: "Нам налево!" Брат ржёт надо мной, что ему нельзя налево, он женат, а я иду, вытянув руки, как вампир в кино, и сама краем сознания себе поражаюсь. И очень странным голосом продолжаю вещать: "Этот проулок - к дому бабы Маши. Тут стригли траву. Меня учили ходить по ней так, чтобы не исколоть ноги. Надо как бы скользить по ости, сдвигать её вперёд. Вот тут поворот... Вот тут был сарай Измайловых. Две коровы, а наверху - навес для сена. Вот тут была будка их Барсика - странное имя для собаки..."Бормочу, а сама чую, что брат уже напрягся, Ангелину за руку взял и от меня её прикрывает. А я всё в таком же странном трансе кружу между домами. И руки вперёд вытянуты - они как антенны. Наконец мы выходим к некоему дому, и я погромче восклицаю: "Вот он! Дом бабы Маши! Вот пригорок, на нём туалет, тоже странно. А вот низинка с погребом! А вот крыльцо, где раньше жили Измайловы! Только раньше тут лавочка была, а сейчас сирень растёт".- Да тут мы и живём. Куст давно вырос. А вы чьи будете?Оторопели, конечно - куст заговорил. Но потом разобрались, что он скрыл лавочку, которая стояла как ни в чём не бывало. А на лавочке - чудо! - тётя Люся, мать того самого Гришки. Потучнела, но лицо - как и 30 лет назад, почти не изменилась тётя Люся. Меня, конечно, не узнала, но очень быстро вспомнила, кто я, стоило сказать, что я городская невеста её Гришки. Посмеялись, вспомнили бабушек. Гришка давно Григорий, большой начальник ("Ага, с огромным гонором и пузом", - позже припечатала моя тётка).Брат младше на 10 лет, когда его привозили в деревню, баба Маша уже жила в другом месте, ему ничего этот дом не напомнил. А мне на душе стало тепло от неожиданного кусочка детства.Мне самой до сих пор странно - что было с моими руками, почему они так себя вели? Почему голос сел? Может, я и правда, того... латентный экстрасенс?Автор - Plu6ka11485ю

Ключевые слова: Детство память деревня грусть экстрасенсорика

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