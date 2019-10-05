Ночной гость в образе умершего мужа

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 107 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:24 by

Эту историю я слышала от своей тёти, а она от своей бабки. В деревне, где жила бабка, проживала одна семья: муж и жена. Так любили друг друга, никогда не расставались надолго. Однажды случилось горе — муж умер, причина, конечно, уже неизвестна.Жена очень горевала, стала чернее ночи. Ни слова соболезнования, ни людское участие не помогало, женщина всё время плакала и причитала. Так продолжалось месяца три, как вдруг соседи стали замечать разительные перемены: жена стала худеть прямо на глазах, буквально ветром качает, а на лице веселье, глаза светятся счастьем. На вопросы что случилось, ответом только глупая, счастливая улыбка.Однако бабы народ дотошный, приставучий, что, мол, худая такая: кости да кожа. А жена в ответ возьми и ляпни: «Да я один раз всего в сутки ем!». Тут уж понеслось: почему да как. Ну, жена и рассказала, что ходит к ней по ночам её любимый муженёк, она стол наготовит, в доме подберёт и ждёт. Он приходит, они садятся за стол вместе, едят, пьют, потом милуются в кровати. Вот и похудела она от этого. Соседки, конечно, на смех, мол, крыша поехала. Посмеялись да разошлись.Жила рядом с женой одна женщина, решила она пробраться к соседке, спрятаться и посмотреть, чем же та ночами занимается. Пока жена корову доила, женщина к ней пробралась и спряталась в подполе в доме.Вот наступает ночь, жена начинает приготовления: ставит тесто, жарит, парит, накрывает стол. Ровно в 12 часов ночи медленно, со скрипом открывается дверь в дом, слышаться тяжёлые, неторопливые шаги. Соседка сидит в подполе на картошке, прислушивается. Тут жена залепетала, заговорила: «Здравствуй, мол, милый, родной, садись за стол!». Слышно как стулья двигаются, ложки и вилки стучат, но голос только жены, ласковый, весёлый. Мужа не слышно. Вот поели, в спальню пошли. И опять всё по-настоящему: охи, ахи, скрип кровати, но опять только жену слышно. Потом вроде жена уснула, опять тяжёлые медленные шаги, как будто человеку идти тяжело. Дверь скрипнула, всё стихло.Тут соседка выбралась из подпола ни живая ни мёртвая. Смотрит, на столе грязная посуда как два человека ели-пили, два стула за столом. Побежала она по деревне баб будить, всё рассказала. Бабы к жене, а она крепко спит, прямо как мёртвая, кое-как добудились. Стали бабы ругаться, мол, что ты делаешь, это ведь не муж к тебе ходит, а нечистый. Жена в слёзы: «Оставьте меня, я вам не верю, любимый это мой!».В общем, решили вечером собраться у жены, заодно пригласили с соседней деревни бабку-знахарку. Вот наступил вечер, знахарка провела ритуал, начитала молитвы, наставила свечей, в дверь, что в дом ведёт, иголок навтыкала. Жену посадили в нарисованный мелом круг. Наступает ночь, часы пробили 12. Жена плачет, порывается стол накрывать, мол, муж придёт, кормить нечем, всё хочет из круга выйти, да бабы не пускают, в круг назад толкают, шипят, чтоб тихо сидела.Вдруг шаги под окнами, вот в окно кто-то глянул. Бабы сидят тихо. Заскрипела дверь в сенях, кто-то подошёл к двери в дом и остановился. Бабы жене рот зажали, а у самих аж волосы дыбом. Тишина прямо звенит. Вдруг как ударит кто-то по двери, аж полки в доме со стен полетели, стёкла задребезжали. «Догадалась, сука!» прогремело за дверью, и всё стихло. Бабы с женой до утра просидели, боялись выйти.С тех пор жена пошла на поправку, а через два года благополучно вышла замуж второй раз.Автор - Вера.

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