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Истории из жизни

Не шутите с зеркалами

Многие помнят из детства страшные истории о мире Зазеркалья. Что только мы не рассказывали друг другу: о появившейся из зеркала руке, утащившей девочку в темноту, о странных существах, мелькающих там после полуночи. А каких только нет гаданий, связанных со свечами и своим отражением!

Я же хочу рассказать реальный случай, который произошел с дочерью моей подруги... Все рассказанное - правда, объяснения пусть находят специалисты.

Подруга моей дочери, назовем ее Ксюша, всегда мне нравилась: симпатичная, тоненькая, как стебелек, с густыми пушистыми волосами. Единственное, что мешало ей утвердиться среди одноклассников – это неуверенность в себе и какая-то прямо таки болезненная скромность. Недовольство собой, видимо, накапливалось годами, и переросло в самые настоящие комплексы, проявившиеся, как это водится, в переходном возрасте, когда нашим девочкам исполнилось по 15 . Все Ксюше в себе не нравилось, особенно доставалось недостаточно большим, по ее мнению, глазам и узким губам. Я часто слышала их разговоры с моей Викой у зеркала. «Что ты выдумываешь, - убеждала моя дочь, - ты очень симпатичная!»

- Все говорят, что я - уродка! - со слезами говорила Ксюша. - И это правда, посмотри, какая я страшная!

Да, нежностями в их школе дети друг друга не баловали. Так и слышалось вокруг, когда я как-то шла по коридору на переменке: «Уродка, козел, жирдяйка» - и это еще самые милые словечки! Многим родителям знакома, наверное, эта картина.

- Но то , что говорят, не всегда правда, - пыталась убедить подругу моя Вика, - часто обзывают друг друга просто из-за плохого настроения, чтобы подразнить, поддеть!

Только Ксюшу переубедить было невозможно.

Ксюша до того уверилась в том, что самая некрасивая на свете, что почти перестала выходить с подружками на прогулки, а уж о встречах у одноклассников я и не говорю! Так и представляю себе, как она целыми днями смотрит на себя в зеркало и страдает. А так ведь и было.


Неожиданно среди ночи позвонила моя подруга и попросила меня срочно прийти. «Наверное, придется ее к психиатру вести, - со слезами пожаловалась Татьяна, сама полубезумная от страха за дочь.

- Представляешь, жить не хочет, в зеркало едва взглянет – кричит, что такой уродины свет не видел. На улицу перестала выходить, в школу идти отказывается. Что делать?

- Да, это странно, - прошептала я , поглядывая на заплаканное, но все равно прелестное белокожее лицо Ксюши, на котором особенно ярко светились необычного разреза сине-голубые глаза. - Давай я попробую с ней поговорить.

Я подошла к девочке и решительно сказала:

- Ксюша, эту историю нужно немедленно прекращать! Надеюсь, ты понимаешь, что твои комплексы зашли настолько далеко, что мама собралась отправлять тебя к психиатру!

- Сама пусть туда идет! – крикнула Ксюша. - Родила такую уродку, еще что-то от меня хочет!

- Ну какая же ты уродка! – воскликнула я, взяла девочку за плечи и подвела к зеркалу шкафа, стоявшего как раз напротив нас. И обомлела. Вместо Ксюши оттуда взглянуло на меня какое-то ужасное существо: маленькие скошенные в сторону глазки, покосившийся нос, даже зубы - и те торчали в разные стороны!


Я даже отшатнулась. Быстро отодвинула девочку в сторону и посмотрела на свое отражение, надеясь, что просто такое зеркало бракованное. Но я выглядела, как обычно.

- Тань, скорее сюда! -позвала я подругу. - Ты только посмотри! - я снова подвела Ксюшу к зеркалу. История повторилась – в том отражении, что мы видели – трудно было узнать нашу симпатягу!

- Боже мой! - поразилась Татьяна, - Как ты догадалась посмотреть в зеркало! Я ведь была убеждена, что моя дочь чокнулась на почве внешности! Невероятно, как же такое может быть?

Ксюша тоже ничего не понимала.


- Она нам не поверит, скажет, что нарочно врем, шепнула я. - Давай позовем Серёжку!


Хорошо хоть из-за плача и криков трехлетний брат Ксюши еще не спал.


- Ну-ка, посмотри сначала на Ксюшу, потом в зеркало, - попросила я. - Что ты видишь?


Ребенок посмотрел в зеркало и расхохотался, показывая на отражение пальцем


- Баба Яга! Баба Яга – показывал в зеркало и продолжал хохотать ребенок.


Ксюша ничего не понимала.


- Есть в квартире зеркало, в которое ты никогда не смотришься? - осенило меня.


- Да, в спальне родителей.


- Пойдем туда! - мы потащили девочку в спальню: - Смотри на себя, здесь ты какая?

- Ой, - воскликнула Ксюша, - намного лучше… Надо же, и глаза ничего…- она с удивлением рассматривала себя.


Татьяна немедленно завесила зеркало в ее комнате календарем, на котором был изображен Николай Угодник, зажгла церковную свечу и стала носить ее по комнате, проговаривая все молитвы, которые знала. «Что же это за феномен? - никак не могла прийти в себя она,- никогда бы в это не поверила, если бы сама не увидела!»


Я выросла на Украине, где очень распространены верования в потусторонние силы и колдовство. Помню, с детства бабушка учила меня, прежде чем заглянуть в зеркало – обязательно причесаться, умыться не менее трех раз водой из колодца. Называть себя в зеркале нужно только ласковыми словами, улыбаться себе…


Да и зеркало в нашем доме было всего одно и то очень маленькое.

- Грех долго на свое отражение смотреть! - пугала меня бабуля. - Красу высмотришь!

Нам, девочкам, бабушки запрещали смотреться в зеркало в плохом настроении, со слезами на глазах…

Никогда не думала, до этого случая с Ксюшей , что можно так спрограммировать свое лицо, а именно этим я объясняю произошедший феномен. Из - за насмешек одноклассников девочка настолько уверовала, в то, что некрасива, даже уродлива, настолько возненавидела себя, что такой и стала. Результат – в данном случае как нельзя лучше подходит выражение - «налицо». Слава Богу, изменения коснулись только отражения в зеркале, а что было бы , если бы мы не вмешались в это дело и не предотвратили беду? Страшно подумать.

Так что нужно быть внимательными к тому, что происходит с близкими, не отмахиваться от того, что кажется странным, непонятным, многое в этой жизни пока недоступно нашему пониманию.


Автор: Наталья Матвиенко.
Источник.

Сегодня, 07:16 by Элла ЖежеллаПросмотров: 456Комментарии: 19
+7

Ключевые слова: Зеркало отражение в зеркале внешность красота красота не главное травля травля в школе

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 505
Может и не в зеркалах дело, а в женском подростковом возрасте в перемешку с гормонами?
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 10:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Травля - страшная вещь. Как человеком, бывший в школе чудиком, знаю. Так, не углубляться, не то сосущее чувство поглотит, как и мысли о несправедливости.

Когда человека обзывают уродом, он начинает себя таким чувствовать, поэтому ведет себя соответственно (неуверенный, взгляд побитой собаки, из рук все падает, голос дрожит), из-за чего кажется еще менее привлекательным - лакомым кусочком для жестоких троллей-одноклассников. Замкнутый круг.
А про страшилище в зеркале вместо милой Ксюши - и не то померещится, когда ты зациклен на этой теме.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:32
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 867
Тьфу, не верю. Точно, в источнике литературный конкурс. Невозможно других запрограммировать, чтобы тоже в отражении чудище видели. А вот реальное восприятие можно, к сожалению.

Цитата: Элла Жежелла
кажется еще менее привлекательным - лакомым кусочком для жестоких троллей-одноклассников.

Этим грешат и вполне взрослые, даже стареющие людишки (дяди, в основном). Коль Бог ума не дал, что им остаётся убогеньким?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 11:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: зелёное яблочко
Тьфу, не верю. Точно, в источнике литературный конкурс. Невозможно других запрограммировать, чтобы тоже в отражении чудище видели. А вот реальное восприятие можно, к сожалению.

Цитата: Элла Жежелла
кажется еще менее привлекательным - лакомым кусочком для жестоких троллей-одноклассников.

Этим грешат и вполне взрослые, даже стареющие людишки (дяди, в основном). Коль Бог ума не дал, что им остаётся убогеньким?


Да, домен называется "литераконкурс", но проходил он в самом начале, когда сайт только создался. Для привлечения внимания. Сейчас это просто литературно-публицистический сайт. Я - младший редактор, потому знаю. Наталья Матвиенко в конкурсе не участвовала.

Более того, открою секрет, что она - моя родственница, а "дочь Вика", подруга Ксюши в этой истории - я. Собственно, Виктория - мое имя "в миру". Закомплексованная девочка, названная в истории Ксюшей, и правда была моей подругой в 14-15 лет.

Я в зеркало не заглядывала, при описанных событиях не присутствовала. Так что в историю об отражениях тоже не верю. Просто взрослые хотели поддержать "Ксюшу", как я полагаю. Хотя Наталья уверяла, что все описанное - правда.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#5 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 12:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74

Цитата: зелёное яблочко
Тьфу, не верю. Точно, в источнике литературный конкурс. Невозможно других запрограммировать, чтобы тоже в отражении чудище видели. А вот реальное восприятие можно, к сожалению.

Цитата: Элла Жежелла
кажется еще менее привлекательным - лакомым кусочком для жестоких троллей-одноклассников.

Этим грешат и вполне взрослые, даже стареющие людишки (дяди, в основном). Коль Бог ума не дал, что им остаётся убогеньким?


О, как некогда публичный человек, постоянно читавший претензии таких дяденек на тему "Как ты посмела не удовлетворить меня эстетически? Я-то хотел красотку созерцать, а тут - ты, сволочь, и нос у тебя не такой, и грудь не пятого размера" плюсую, всегда неистово возмущаюсь, но больше - недоумеваю. Тут, блин, случайно ляпнешь что-нибудь - потом невыносимо стыдно, если ненароком обидел, а эти знай себе - гадости говорят и нисколько не переживают
Зарегистрирован: 26.04.2017
#6 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:53
+2
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Репутация: (245|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 210
Слабо в это вериться, такое ощущение что уже и взрослые в этом поверили, а это был просто прием, чтобы убедить девочку
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#7 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 12:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: VENDETTA
Слабо в это вериться, такое ощущение что уже и взрослые в этом поверили, а это был просто прием, чтобы убедить девочку


Того же мнения
Зарегистрирован: 26.04.2017
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:03
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 867
Цитата: Элла Жежелла
Цитата: зелёное яблочко
Тьфу, не верю. Точно, в источнике литературный конкурс. Невозможно других запрограммировать, чтобы тоже в отражении чудище видели. А вот реальное восприятие можно, к сожалению.

Цитата: Элла Жежелла
кажется еще менее привлекательным - лакомым кусочком для жестоких троллей-одноклассников.

Этим грешат и вполне взрослые, даже стареющие людишки (дяди, в основном). Коль Бог ума не дал, что им остаётся убогеньким?


О, как некогда публичный человек, постоянно читавший претензии таких дяденек на тему "Как ты посмела не удовлетворить меня эстетически? Я-то хотел красотку созерцать, а тут - ты, сволочь, и нос у тебя не такой, и грудь не пятого размера" плюсую, всегда неистово возмущаюсь, но больше - недоумеваю. Тут, блин, случайно ляпнешь что-нибудь - потом невыносимо стыдно, если ненароком обидел, а эти знай себе - гадости говорят и нисколько не переживают

Это да joy

Надо было срочно под нож бежать, дабы их "удовлетворить")))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#9 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 13:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Элла Жежелла
Цитата: зелёное яблочко
Тьфу, не верю. Точно, в источнике литературный конкурс. Невозможно других запрограммировать, чтобы тоже в отражении чудище видели. А вот реальное восприятие можно, к сожалению.

Цитата: Элла Жежелла
кажется еще менее привлекательным - лакомым кусочком для жестоких троллей-одноклассников.

Этим грешат и вполне взрослые, даже стареющие людишки (дяди, в основном). Коль Бог ума не дал, что им остаётся убогеньким?


О, как некогда публичный человек, постоянно читавший претензии таких дяденек на тему "Как ты посмела не удовлетворить меня эстетически? Я-то хотел красотку созерцать, а тут - ты, сволочь, и нос у тебя не такой, и грудь не пятого размера" плюсую, всегда неистово возмущаюсь, но больше - недоумеваю. Тут, блин, случайно ляпнешь что-нибудь - потом невыносимо стыдно, если ненароком обидел, а эти знай себе - гадости говорят и нисколько не переживают

Это да joy

Надо было срочно под нож бежать, дабы их "удовлетворить")))


Я решила, что лучше просто сокрыться с глаз, дабы не огорчать "эстетов". Постараюсь родиться заново "правильной". Так печально - не оправдывать ожидания претенциозных троллей.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#10 написал: Летяга
Сегодня, 13:21
+1
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Репутация: (12391|-4)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 9 682
Цитата: Элла Жежелла
Я решила, что лучше просто сокрыться с глаз, дабы не огорчать "эстетов". Постараюсь родиться заново "правильной". Так печально - не оправдывать ожидания претенциозных троллей.

Забейте. Как говорил доктор Хаус, всё, что я должен, прописано в налоговом кодексе. А что не должен - в уголовном. Остальное - на моё усмотрение.
А уж делать выводы из писанины озабоченных утырков - такое себе. Сами-то они вообще ничему внятному не соответствуют (и сами себе не нравятся), вот и пытаются самоутвердиться за чужой счёт. Фтопку.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#11 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 13:30
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: Летяга
Цитата: Элла Жежелла
Я решила, что лучше просто сокрыться с глаз, дабы не огорчать "эстетов". Постараюсь родиться заново "правильной". Так печально - не оправдывать ожидания претенциозных троллей.

Забейте. Как говорил доктор Хаус, всё, что я должен, прописано в налоговом кодексе. А что не должен - в уголовном. Остальное - на моё усмотрение.
А уж делать выводы из писанины озабоченных утырков - такое себе. Сами-то они вообще ничему внятному не соответствуют (и сами себе не нравятся), вот и пытаются самоутвердиться за чужой счёт. Фтопку.



Согласна. Это я так!.. Иронизирую. Желание быть публичной личностью прошло по другим причинам. Может, временно. Однако тот факт, что некоторые в 21-ом веке по-прежнему считают, что указать человеку на внешние недостатки (точнее, транслировать свою оценку, которую выставить как бэ и не просили) - это нормально, "а че такова, мое мнение" поражает. Если со стороны школьников это хотя бы объяснимо ("С жестокой радостью детей..."), то от взрослых людей странно. Воистину - у некоторых возраст приходит один. Без мудрости.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#12 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 13:41
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Если кому любопытно.
С так называемой Ксюшей я перестала общаться лет в 16. Потому что ее извечный пессимизм стал невыносимым. Порой пересекаемся, но я стараюсь не вовлекаться. Иначе попадаю в черную дыру ее меланхолии.

Героиня, которую автор назвала Ксюшей, выросла неуверенной в себе женщиной. Ожидаемо. По-прежнему винит в своих проблемах то грудь, то нос, то мужчин, у которых нет глаз, да и вообще - "повыродились все". Хотя сейчас-то уж явно проблема не во внешности. Парадокс - она сейчас эффектная ухоженная женщина, успешная (машина, квартира, хорошая работа), а нет ни друзей, ни мужчин.
"Губы, что ли, качнуть?"
Хотя дело лишь в том, что общаться с ней больше получаса уже невозможно. Вечно минорное настроение, грустные глаза, стонущие интонации. Тяжелый вайб, в общем.
-Как дела?
-Плохо все... - и давай рассказывать, какие мужчины козлы, жизнь тяжелая. Хотя у нее дела обстоят много лучше, чем у других.
Даже внешность не спасает, хотя именно она поначалу привлекает к "Ксюше".

Пробовала как-то ей сказать об этом, тактично. Реакция - возмущение:

-А почему я должна демонстрировать веселье? Скакать и лыбиться? Мне вот не радостно! Не весело!

Так что... меланхоличной, склонной к такому поведению она была и в свои 15. "Ксюша" стала нытиком, потому что ее гнобили... или гнобили, чувствуя слабину - непонятно. Замкнутый круг.
Главное, что "воз и ныне там"
Зарегистрирован: 26.04.2017
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:51
+1
Онлайн
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 867
Цитата: Элла Жежелла
Тяжелый вайб, в общем.
-Как дела?
-Плохо все... - и давай рассказывать, какие мужчины козлы, жизнь тяжелая. Хотя у нее дела обстоят много лучше, чем у других.

Это ладно.. Некоторые и другим вангуют, что всё будет плохо.
На днях разср... с одной в ватсапе. Так что другие в личку успокаивали sweat_smile

В общем, укройтесь саваном, и к погосту, к погосту уже ползите laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#14 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 13:56
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Элла Жежелла
Тяжелый вайб, в общем.
-Как дела?
-Плохо все... - и давай рассказывать, какие мужчины козлы, жизнь тяжелая. Хотя у нее дела обстоят много лучше, чем у других.

Это ладно.. Некоторые и другим вангуют, что всё будет плохо.
На днях разср... с одной в ватсапе. Так что другие в личку успокаивали sweat_smile

В общем, укройтесь саваном, и к погосту, к погосту уже ползите laughing



Нет, это тоже не выход. Лучше этой темы с подобными людьми не касаться. "А меня хоронить будет некому. мужа нет, детей нет..." - и в слезы. И уйти уже как неудобно.

Те, кто им другим вангует несчастья - это уж прям токсы.
"Ксюша" не такая. Она просто зациклена на своих неудачах и не может переключиться.

Меня больше поражают доморощенные "искатели справедливости". На этом сайте я как-то публиковала рассказ, написанный мной в 20 лет - "Зависть". Показала, как я вижу будущее завистливых людей, которые хотят всем нравиться. Сомневалась: стоит ли? Это было видение девчонки, а героям-то под 30. Не бывают люди такими в зрелые годы.
Однако жизнь доказала обратное. Бывают.

Странно мне, когда человеку, которому уже за тридцать, вдруг начинает разглагольствовать на тему:
-А почему у Машки все, а у меня-ничего? Почему Моргенштерн богат, а я - нет? Где справедливость?

Я просто считаю, что к определенному возрасту надо принять жизнь такой, какая она есть, менять по возможности, а сотрясание небес своими "почему у меня так, а у соседа иначе?" неконструктивны. Но часто вижу таких людей
Зарегистрирован: 26.04.2017
#15 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 14:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74

Имела в виду, что написала рассказик в 20, а выкладывала несколько лет назад в более зрелом возрасте. И взрослым взглядом увидела неправдоподобность, как мне казалось, главных героинь. Оказалось, я не преувеличила. Бывают такие люди. И в 30 лет остаются завистливыми, зацикленными на себе, искренне думают, что мир им что-то должен, предъявляют ему претензии.


От тех, кто пытается втянуть в свой негатив других, только бежать и остается. Жизнь одна
Зарегистрирован: 26.04.2017
#16 написал: Tigger power
Сегодня, 15:12
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 934
Цитата: Элла Жежелла
Странно мне, когда человеку, которому уже за тридцать, вдруг начинает разглагольствовать на тему:
-А почему у Машки все, а у меня-ничего? Почему Моргенштерн богат, а я - нет? Где справедливость?

Ифантилизм, такое часто бывает.
Цитата: Элла Жежелла
Хотя дело лишь в том, что общаться с ней больше получаса уже невозможно. Вечно минорное настроение, грустные глаза, стонущие интонации. Тяжелый вайб, в общем.

Им нравится, что их все жалеют. Таким образом они получают внимание, чувствуют себя центром вселенной, по-другому не получается хоть так компенсируют.
По истории даже не знаю, может девочка при взгляде в зеркало как-то меняла мимику и получался такой странный эффект. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#17 написал: Летяга
Сегодня, 16:52
+1
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Публикаций: 1 034
Комментариев: 9 682
Цитата: Элла Жежелла
"Ксюша" стала нытиком, потому что ее гнобили... или гнобили, чувствуя слабину - непонятно. Замкнутый круг.

Скорее всего чувствовали слабину. В подростковом возрасте "на зуб" пробуют почти всех. Я в этом возрасте с родителями переехала и, соответственно, сменила школу. Со всеми вытекающими. Но "объектом" я оказалась не интересным. Ржала со всеми и над собой тоже, а самому настойчивому просто однажды накостыляла. Ржали уже над ним)) Ржание - оно помогает. Я как-то довольно рано это усвоила, и это мне сильно упростило жизнь. Чел, легко смеющийся над собой, психологически почти неуязвим.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#18 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 18:02
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 74
Цитата: Летяга
Цитата: Элла Жежелла
"Ксюша" стала нытиком, потому что ее гнобили... или гнобили, чувствуя слабину - непонятно. Замкнутый круг.

Скорее всего чувствовали слабину. В подростковом возрасте "на зуб" пробуют почти всех. Я в этом возрасте с родителями переехала и, соответственно, сменила школу. Со всеми вытекающими. Но "объектом" я оказалась не интересным. Ржала со всеми и над собой тоже, а самому настойчивому просто однажды накостыляла. Ржали уже над ним)) Ржание - оно помогает. Я как-то довольно рано это усвоила, и это мне сильно упростило жизнь. Чел, легко смеющийся над собой, психологически почти неуязвим.



Да, самоирония - наше все. Психологическое айкидо еще помогает.
-Ты страшная.
-Точно, спасибо. Сама ужасаюсь.
-Толстая.
-Спасибо, что заметил. А я думала, мне показалось, что в дверь не пролезаю.

Впрочем, с подростками это лучше работает, чем со взрослыми хамами. Такие не улавливают сарказм. Или злятся: "Да что ты паясничаешь, я помочь хочу!".
Сам(а) оскорбил(а)- сам(а) обиделся(-ась).

А я в школе просто агрессивно реагировала, не хватало меня на иронию. Поэтому, по мнению учителей, была еще хуже обидчиков. "Тыждевочка" и прочая сексистская фигня. Мол, ты улыбнись, попробуй угодить, не пристало девочкам драться. Ах, да. Еще надо извиниться (за то, что тебя оскорбили) и поискать причины в себя, ведь у других девочек нет таких проблем. Брр, ненавижу школу. Уж скоро два десятилетия будет, как я ее закончила (через несколько лет), до сих пор радуюсь 1-ого сентября, что мне туда больше не ходить.

Я ужасалась при мысли, что все начнется заново, когда в школу пойдет мой ребенок. Но теперь сплошь карантины, домашнее обучение, так что, полагаю, ему и не придется
Зарегистрирован: 26.04.2017
#19 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:04
0
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Комментариев: 2 302
Летяга, браво.
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