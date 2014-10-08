Не шутите с зеркалами

Элла Жежелла Просмотров: 456 Комментарии: 19 +7 Сегодня, 07:16 by

Многие помнят из детства страшные истории о мире Зазеркалья. Что только мы не рассказывали друг другу: о появившейся из зеркала руке, утащившей девочку в темноту, о странных существах, мелькающих там после полуночи. А каких только нет гаданий, связанных со свечами и своим отражением!Я же хочу рассказать реальный случай, который произошел с дочерью моей подруги... Все рассказанное - правда, объяснения пусть находят специалисты.Подруга моей дочери, назовем ее Ксюша, всегда мне нравилась: симпатичная, тоненькая, как стебелек, с густыми пушистыми волосами. Единственное, что мешало ей утвердиться среди одноклассников – это неуверенность в себе и какая-то прямо таки болезненная скромность. Недовольство собой, видимо, накапливалось годами, и переросло в самые настоящие комплексы, проявившиеся, как это водится, в переходном возрасте, когда нашим девочкам исполнилось по 15 . Все Ксюше в себе не нравилось, особенно доставалось недостаточно большим, по ее мнению, глазам и узким губам. Я часто слышала их разговоры с моей Викой у зеркала. «Что ты выдумываешь, - убеждала моя дочь, - ты очень симпатичная!»- Все говорят, что я - уродка! - со слезами говорила Ксюша. - И это правда, посмотри, какая я страшная!Да, нежностями в их школе дети друг друга не баловали. Так и слышалось вокруг, когда я как-то шла по коридору на переменке: «Уродка, козел, жирдяйка» - и это еще самые милые словечки! Многим родителям знакома, наверное, эта картина.- Но то , что говорят, не всегда правда, - пыталась убедить подругу моя Вика, - часто обзывают друг друга просто из-за плохого настроения, чтобы подразнить, поддеть!Только Ксюшу переубедить было невозможно.Ксюша до того уверилась в том, что самая некрасивая на свете, что почти перестала выходить с подружками на прогулки, а уж о встречах у одноклассников я и не говорю! Так и представляю себе, как она целыми днями смотрит на себя в зеркало и страдает. А так ведь и было.Неожиданно среди ночи позвонила моя подруга и попросила меня срочно прийти. «Наверное, придется ее к психиатру вести, - со слезами пожаловалась Татьяна, сама полубезумная от страха за дочь.- Представляешь, жить не хочет, в зеркало едва взглянет – кричит, что такой уродины свет не видел. На улицу перестала выходить, в школу идти отказывается. Что делать?- Да, это странно, - прошептала я , поглядывая на заплаканное, но все равно прелестное белокожее лицо Ксюши, на котором особенно ярко светились необычного разреза сине-голубые глаза. - Давай я попробую с ней поговорить.Я подошла к девочке и решительно сказала:- Ксюша, эту историю нужно немедленно прекращать! Надеюсь, ты понимаешь, что твои комплексы зашли настолько далеко, что мама собралась отправлять тебя к психиатру!- Сама пусть туда идет! – крикнула Ксюша. - Родила такую уродку, еще что-то от меня хочет!- Ну какая же ты уродка! – воскликнула я, взяла девочку за плечи и подвела к зеркалу шкафа, стоявшего как раз напротив нас. И обомлела. Вместо Ксюши оттуда взглянуло на меня какое-то ужасное существо: маленькие скошенные в сторону глазки, покосившийся нос, даже зубы - и те торчали в разные стороны!Я даже отшатнулась. Быстро отодвинула девочку в сторону и посмотрела на свое отражение, надеясь, что просто такое зеркало бракованное. Но я выглядела, как обычно.- Тань, скорее сюда! -позвала я подругу. - Ты только посмотри! - я снова подвела Ксюшу к зеркалу. История повторилась – в том отражении, что мы видели – трудно было узнать нашу симпатягу!- Боже мой! - поразилась Татьяна, - Как ты догадалась посмотреть в зеркало! Я ведь была убеждена, что моя дочь чокнулась на почве внешности! Невероятно, как же такое может быть?Ксюша тоже ничего не понимала.- Она нам не поверит, скажет, что нарочно врем, шепнула я. - Давай позовем Серёжку!Хорошо хоть из-за плача и криков трехлетний брат Ксюши еще не спал.- Ну-ка, посмотри сначала на Ксюшу, потом в зеркало, - попросила я. - Что ты видишь?Ребенок посмотрел в зеркало и расхохотался, показывая на отражение пальцем- Баба Яга! Баба Яга – показывал в зеркало и продолжал хохотать ребенок.Ксюша ничего не понимала.- Есть в квартире зеркало, в которое ты никогда не смотришься? - осенило меня.- Да, в спальне родителей.- Пойдем туда! - мы потащили девочку в спальню: - Смотри на себя, здесь ты какая?- Ой, - воскликнула Ксюша, - намного лучше… Надо же, и глаза ничего…- она с удивлением рассматривала себя.Татьяна немедленно завесила зеркало в ее комнате календарем, на котором был изображен Николай Угодник, зажгла церковную свечу и стала носить ее по комнате, проговаривая все молитвы, которые знала. «Что же это за феномен? - никак не могла прийти в себя она,- никогда бы в это не поверила, если бы сама не увидела!»Я выросла на Украине, где очень распространены верования в потусторонние силы и колдовство. Помню, с детства бабушка учила меня, прежде чем заглянуть в зеркало – обязательно причесаться, умыться не менее трех раз водой из колодца. Называть себя в зеркале нужно только ласковыми словами, улыбаться себе…Да и зеркало в нашем доме было всего одно и то очень маленькое.- Грех долго на свое отражение смотреть! - пугала меня бабуля. - Красу высмотришь!Нам, девочкам, бабушки запрещали смотреться в зеркало в плохом настроении, со слезами на глазах…Никогда не думала, до этого случая с Ксюшей , что можно так спрограммировать свое лицо, а именно этим я объясняю произошедший феномен. Из - за насмешек одноклассников девочка настолько уверовала, в то, что некрасива, даже уродлива, настолько возненавидела себя, что такой и стала. Результат – в данном случае как нельзя лучше подходит выражение - «налицо». Слава Богу, изменения коснулись только отражения в зеркале, а что было бы , если бы мы не вмешались в это дело и не предотвратили беду? Страшно подумать.Так что нужно быть внимательными к тому, что происходит с близкими, не отмахиваться от того, что кажется странным, непонятным, многое в этой жизни пока недоступно нашему пониманию.Автор: Наталья Матвиенко.

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