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Истории из жизни

Родственник

Прочтя несколько паст про ложные и странные воспоминания, вспомнила историю примерно из той же серии, произошедшую со мной лет 10 назад. Сразу оговорюсь — я не пью и не употребляю веществ, и уж тем более не могла делать этого в период нижеописанных событий, поскольку мне тогда было лет 8-9.

Нет, никаких НЁХ, слендеров и им подобных существ я не видела. У меня в памяти всего лишь отпечатался уютный вечер, проведённый в кругу семьи. Мы отмечали на даче день рождения кого-то из многочисленных родственников, и из-за плохой погоды решили не ехать домой в ночи, тем более что отец уже не был достаточно трезв, чтобы вести машину. Было принято решение заночевать на даче. Я отчётливо помню хорошо освещённую маленькую комнатку в дачном доме, в которой нередко бываю и до сих пор. Горела голая лампочка и небольшой светильник, и мы всей семьёй сидели за столом. Мы — это дедушка, бабушка, мои родители, маленькая я и какой-то не очень близкий родственник — бабушкин двоюродный брат или что-то в этом роде. Мы играли в карты (меня бабушка научила играть лет в 5, поэтому к 8 я прекрасно умела), причём тот самый дальний родственник картинно мухлевал, и довольно смеялся, когда его разоблачали. Он вообще был шутник и весельчак, постоянно рассказывал анекдоты и подкалывал всех. Позже, когда спать мне ещё не хотелось, мы пошли с ним наверх смотреть мультфильмы по старому дачному телевизору. Больше я с этим родственником не виделась, потому что он жил за полстраны от нас, а в тот раз просто приехал погостить.

И я бы совсем забыла про этот вечер, который, за исключением необыкновенного уюта и тепла, ничем не отличался от многих вечеров моего детства (у меня большая семья, и собирались мы так почти каждую неделю). Но пару недель назад я решила разобраться в столе 10-летней давности и выгрести оттуда свои старые тетрадки, детские рисунки, засохшие фломастеры, безнадёжно испачканные вытекшими из ручек чернилами блокноты и т. д. Случайно наткнулась на сочинение, которое писала классе в третьем - «Лучший вечер в моей жизни», где был подробно описан тот самый уютный дачный вечер холодным летом 10 лет назад. Я прекрасно помню, как писала это сочинение — это было первое сочинение, написанное мной без чьей-либо помощи, и первое, за которое я получила 5. К нему даже было несколько иллюстраций, нарисованных моей нетвёрдой детской рукой цветными карандашами, где я играю с роднёй в карты и смотрю мультики с дядей Лёней (так звали родственника). Рисовка позабавила меня, и я, издав пару смешков, понесла сочинение на кухню к маме.

- Смотри, как я рисовала, - хохотнула я, - Наверное, лучше, чем сейчас!

Мама взяла листок, бегло прочла сочинение, посмотрела на рисунки и побледнела.

- Откуда ты взяла это?

- Из стола, откуда же ещё, - невозмутимо ответила я, - это моё старое сочинение.

Мама, всё ещё бледная, тихим голосом рассказала мне, что на нашей даче никогда не было электричества и телевизора, а дядя Лёня умер от инфаркта, когда мне было 2 года. Сначала я не поверила, но потом, путём непринуждённых расспросов, не рассказывая про воспоминания, выяснила тоже самое от папы и бабушки. Я нашла пару фотографий дяди Лёни — он был похож на того, что я изобразила на своих рисунках (хотя в этом я не очень уверена, детская рисовка даёт довольно мало информации о внешности людей — совпали с реальностью лишь цвет волос и очень высокий рост).

Анон, я не то чтобы очень обеспокоена, я не пью таблеток и не хожу к психиатру, но мне всё же очень интересно — что это за херня? Если этот сон, то как мне в таких подробностях мог присниться сон с человеком, которого я до того раза не видела даже на снимках?..


Автор неизвестен.
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Вчера, 13:07 by ЛетягаПросмотров: 613Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Воспоминания дача дядя семейный вечер сочинение рисунок

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Вчера, 13:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (410|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 934
Ого, вот это история! Эх, как хочется вернуть такие добрые, уютные, семейные вечера! Даже не знаю, как объяснить данную историю, может, приснилось ребенку. Просто нереально интересная история. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 14:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 300
Плюсанул. Очень даже может быть, что в счастливые эпизоды жизни мы все формируем параллельные реальности, где живем мы тоже. А может и в несчастье мы тоже образуем такие миры. И, скорее всего, существуют переходы между мирами, судя по этой истории. С чем связаны переходы - не ясно. И сколько таких миров?....
Энто, блин, я вчера вечером лег спать у себя дома, а утром проснулся тоже у себя дома, но... уже в другом мире.
А вот с умершим дядей Леней особая тема. Точняк, что он умер, когда девочке было два года, а когда девочке стало восемь, он был ещё жив. Значит здесь два мира и девочка перемещалась между мирами. А вот доказать она не могла, потому что в нашем мире ее воспоминания являются ложными по причине отсутствия внимания перемещений у окружающих людей.
И вывод насчет себя: у меня были безвыходные ситуации, когда травился или терял сознание, или болел. В моменты выхода из этих состояний чувствовал некое обновление, словно на свет народился и в окружающем мире была заметна некая новизна, симпатия к людям, которых, как было раньше, недолюбливал. И, черт возьми, в скольких мирах я отбросил сандалии и сейчас там мои могилы, а в скольких я ещё жив.... . Не знаю, как читающих, но меня охватывает ужас, когда я мыслю о закономерностях, читая эту историю, вне зависимости от понятия ложных воспоминаний.
Шальная мысль: а что если мы, в особых состояниях или угрожающих, можем управлять временем. Только в этом случае будет формироваться новая реальность. А не связано ли перемещение с замедлением утреннего времени проснувшегося в другом мире?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Mandor
Вчера, 15:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 520
История хорошая, но сон и работа подсознания. Ранний возраст не сигнализирует о том, что всё что человек тогда видел -забывается.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#4 написал: Talisha
Вчера, 15:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2079|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 288
Вполне вероятно, что девочка в тот вечер общалась с д. Леней и он ей "показывал мультики", или во сне, или наяву, вдали от взрослых, которые думали, что девочка спит. Если это не сон, то видела его лишь она одна. Ну или альтернативная реальность. В ней был родственник, а когда она выросла, попала в ту, в которой он умер давно, до ее 8 лет
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Tigger power
Вчера, 16:26
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2896|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 933
Очень интересная тема. Я как-то в детстве имела нечто похожее на это, отдаленно. Я до сих пор вспоминаю тот случай. Как водится, гуляли мы компашкой шкетов лет по 5-6, маленький городок, улицы просты и малы, растительность в виде каких-то деревьев. В какой-то день я рассорилась с компашкой, не помню причины, и пошла сама по себе по знакомому маршруту - вдоль дороги, она с одной стороны и деревья с другой, и вдруг набрела на яблоню с очень красивыми и вкусными плодами, кстати в те годы мы этим и питались на улице, яблоки от зародышей до вполне спелых, тёрн, вишня, короче что найдем. Так вот эти яблоки были до того чудесны, что я удивилась как мы их раньше здесь не нашли. На следующий день всю компашку настропалила на поход к тому месту, но ничего мы не нашли. Обошли по несколько раз все прилегающие территории, потом одна ходила искала несколько раз - ничего похожего. Это не фантазия, я их ела, похожие на ранет, небольшие плоды, очень вкусные.
Мне нравится теория про параллельные миры, может какое-то определённое душевное состояние(это же химия) нас переносит туда.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 17:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 300
Цитата: Tigger power
Очень интересная тема. Я как-то в детстве имела нечто похожее на это, отдаленно. Я до сих пор вспоминаю тот случай. Как водится, гуляли мы компашкой шкетов лет по 5-6, маленький городок, улицы просты и малы, растительность в виде каких-то деревьев. В какой-то день я рассорилась с компашкой, не помню причины, и пошла сама по себе по знакомому маршруту - вдоль дороги, она с одной стороны и деревья с другой, и вдруг набрела на яблоню с очень красивыми и вкусными плодами, кстати в те годы мы этим и питались на улице, яблоки от зародышей до вполне спелых, тёрн, вишня, короче что найдем. Так вот эти яблоки были до того чудесны, что я удивилась как мы их раньше здесь не нашли. На следующий день всю компашку настропалила на поход к тому месту, но ничего мы не нашли. Обошли по несколько раз все прилегающие территории, потом одна ходила искала несколько раз - ничего похожего. Это не фантазия, я их ела, похожие на ранет, небольшие плоды, очень вкусные.
Мне нравится теория про параллельные миры, может какое-то определённое душевное состояние(это же химия) нас переносит туда.

А было бы очень хорошо, что как-то и где-то в России вовсе не было революции, не было войны. А где-то не было кровавых девяностых. А все человеческие жертвы остались живы. Было бы очень справедливо существование параллельных миров,
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Helen-101
Вчера, 20:54
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
Цитата: Eifersucht
начит здесь два мира и девочка перемещалась между мирами.


куда же девалась копия девочки из параллельного мира?

Цитата: Eifersucht
а что если мы, в особых состояниях или угрожающих, можем управлять временем.


как то играя в мяч знакомые окликнули меня и бросили мяч мне
я обернувшись видела что мяч медленно медленно приближается мне в голову
он летел настолько медленно что увернутся от него не было никакого труда
ну а после мяч полетел уже с обычной скоростью брошенного мяча

Цитата: Eifersucht
Было бы очень справедливо существование параллельных миров,


природа не знает справедливости
есть только законы физики и тому подобных наук
Зарегистрирован: 26.02.2022
#8 написал: Tigger power
Вчера, 21:01
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 933
Цитата: Eifersucht
Было бы очень справедливо существование параллельных миров,

И невероятно интересно, и сколько опыта и развития.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#9 написал: Nadezhda9
Вчера, 22:29
+1
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Комментариев: 439
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А может просто видела его одна девочка? А остальные не видели, что пришёл гость с того света
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
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