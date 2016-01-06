Родственник

Летяга Просмотров: 613 Комментарии: 9 +14 Вчера, 13:07 by

Прочтя несколько паст про ложные и странные воспоминания, вспомнила историю примерно из той же серии, произошедшую со мной лет 10 назад. Сразу оговорюсь — я не пью и не употребляю веществ, и уж тем более не могла делать этого в период нижеописанных событий, поскольку мне тогда было лет 8-9.Нет, никаких НЁХ, слендеров и им подобных существ я не видела. У меня в памяти всего лишь отпечатался уютный вечер, проведённый в кругу семьи. Мы отмечали на даче день рождения кого-то из многочисленных родственников, и из-за плохой погоды решили не ехать домой в ночи, тем более что отец уже не был достаточно трезв, чтобы вести машину. Было принято решение заночевать на даче. Я отчётливо помню хорошо освещённую маленькую комнатку в дачном доме, в которой нередко бываю и до сих пор. Горела голая лампочка и небольшой светильник, и мы всей семьёй сидели за столом. Мы — это дедушка, бабушка, мои родители, маленькая я и какой-то не очень близкий родственник — бабушкин двоюродный брат или что-то в этом роде. Мы играли в карты (меня бабушка научила играть лет в 5, поэтому к 8 я прекрасно умела), причём тот самый дальний родственник картинно мухлевал, и довольно смеялся, когда его разоблачали. Он вообще был шутник и весельчак, постоянно рассказывал анекдоты и подкалывал всех. Позже, когда спать мне ещё не хотелось, мы пошли с ним наверх смотреть мультфильмы по старому дачному телевизору. Больше я с этим родственником не виделась, потому что он жил за полстраны от нас, а в тот раз просто приехал погостить.И я бы совсем забыла про этот вечер, который, за исключением необыкновенного уюта и тепла, ничем не отличался от многих вечеров моего детства (у меня большая семья, и собирались мы так почти каждую неделю). Но пару недель назад я решила разобраться в столе 10-летней давности и выгрести оттуда свои старые тетрадки, детские рисунки, засохшие фломастеры, безнадёжно испачканные вытекшими из ручек чернилами блокноты и т. д. Случайно наткнулась на сочинение, которое писала классе в третьем - «Лучший вечер в моей жизни», где был подробно описан тот самый уютный дачный вечер холодным летом 10 лет назад. Я прекрасно помню, как писала это сочинение — это было первое сочинение, написанное мной без чьей-либо помощи, и первое, за которое я получила 5. К нему даже было несколько иллюстраций, нарисованных моей нетвёрдой детской рукой цветными карандашами, где я играю с роднёй в карты и смотрю мультики с дядей Лёней (так звали родственника). Рисовка позабавила меня, и я, издав пару смешков, понесла сочинение на кухню к маме.- Смотри, как я рисовала, - хохотнула я, - Наверное, лучше, чем сейчас!Мама взяла листок, бегло прочла сочинение, посмотрела на рисунки и побледнела.- Откуда ты взяла это?- Из стола, откуда же ещё, - невозмутимо ответила я, - это моё старое сочинение.Мама, всё ещё бледная, тихим голосом рассказала мне, что на нашей даче никогда не было электричества и телевизора, а дядя Лёня умер от инфаркта, когда мне было 2 года. Сначала я не поверила, но потом, путём непринуждённых расспросов, не рассказывая про воспоминания, выяснила тоже самое от папы и бабушки. Я нашла пару фотографий дяди Лёни — он был похож на того, что я изобразила на своих рисунках (хотя в этом я не очень уверена, детская рисовка даёт довольно мало информации о внешности людей — совпали с реальностью лишь цвет волос и очень высокий рост).Анон, я не то чтобы очень обеспокоена, я не пью таблеток и не хожу к психиатру, но мне всё же очень интересно — что это за херня? Если этот сон, то как мне в таких подробностях мог присниться сон с человеком, которого я до того раза не видела даже на снимках?..Автор неизвестен.

Ключевые слова: Воспоминания дача дядя семейный вечер сочинение рисунок

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