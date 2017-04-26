Как я сходил в бар

Элла Жежелла Просмотров: 515 Комментарии: 9 +12 Вчера, 10:59 by

Так сложилось, что до 27 лет я ни разу не был в баре. Живу в Мухосранске, баров здесь аж целых два: в первом собирается «элита города» (ха-ха), "колхозников" вроде меня там у входа разворачивают и напутствуют подсрачником, во втором же вероятность за полчаса поучаствовать минимум в двух пьяных драках стремится к единице. В больших городах бывал, но все не доводилось. А, правду сказать, всегда хотелось отчего-то. Вот прямо представлялось, зайду в такой уютный тихий барчик, как в американских фильмах, сяду у стойки и выпью самого вкусного пива в моей жизни. Но нет, все не складывалось.И случилось мне по кое-каким делам поехать в соседний город, тоже Мухосранск, но раза в три крупнее моего. Там жил мой старый товарищ по институту, и, завершив свои дела, я нагрянул к нему в гости. Он мне обрадовался, достал коньячок с лимоном, мы принялись было накатывать, но тут пришла его жена с ребенком и очень выразительно на нас посмотрела. Я мальчик деликатный, допил, что было налито и откланялся.И вот иду я по этому городу, а коньяк мне в голову что-то сильно ударил на пустой желудок: утром лишь яичницу скушал да, как из поезда вышел, булочку с горячим чаем в буфете, а дело уже к вечеру, думаю, надо бы перекусить где-то. До поезда еще часа три, иду, смотрю по сторонам в поисках столовой или кафешки.Начало зимы, снега еще нет, но темнеет уже рано. Когда снег выпадает, сразу светлее кажется, а тут в сумерках и земля темная, и небо темное, вроде свет еще есть, а уже мало что видно. И смотрю вдруг - вывеска светится, «Бар». Уютным таким зеленым светом.И пьяные мои ноги тут же понесли меня туда. Захожу - и все точно как в моих фантазиях: небольшое такое помещение, полумрак, негромкая музыка, люди сидят спокойные, бармен с добродушной физиономией.А я ж не знаю, как себя вести в барах. Ну, типа, сразу нальют или платить вперед? Пить прямо за стойкой или брать и за столик идти? Понимаю, смешно, но такой вот я неотесанный. Тем не менее сажусь на табурет за стойкой, бармен меня спрашивает: «Что будем пить?» - «Пива», отвечаю.Он кладет на стойку картонку, на картонку ставит бокал, наливает пива, пододвигает здоровенную такую вазочку с чипсами. И вот беру я этот бокал, делаю глоток - Господи! Самое лучшее пиво, которое я пробовал в своей жизни! Даже не представлял, что существует настолько вкусное пиво! Закусываю чипсами - Господи! Какие же они хрустящие и ароматные, соленые ровно насколько я люблю!Аж зажмурился от удовольствия. Сижу, попиваю пиво, горстями жру чипсы (голодный же), вообще про все на свете забыл. Оглядываюсь лениво и умиротворенно по сторонам и вижу первую странность. Ну, это потом уже, когда вспоминал, понял, тогда внимания особого не обратил, но дело в том, что все люди, что были в баре кроме меня, сидели ко мне или спиной, или вполоборота, почти спиной. Человек пять или шесть, и ни одного лица, кроме лица бармена, и все одеты как-то... Ну, не однообразно, но глазу не за что зацепиться. Скользнул взглядом и забыл. Сделал еще глоток, стал разглядывать картонку, на которую бармен бокал поставил. А там девушка в призывной позе, не совсем раздетая, но слегка, вроде как пин-ап. Бармен говорит: «Еще налить?» - «Ага». - Поднимаю на него взгляд и вдруг вижу, что бармен-то вроде тот же самый, но с усами. А ведь не было усов, когда зашел. Или были? Хмурюсь, пытаюсь сообразить, снова опускаю взгляд, смотрю на картонку - а там та же девушка, но уже совсем без одежды и поза уже не просто призывная, а скорее подходящая для гинекологического кабинета.В голове мутится, пытаюсь сообразить, что к чему, снова смотрю на бармена - а он уже без усов, зато лысый. Улыбается мне и говорит: «Чего ты? Бухай дальше». Буквально так и сказал: «Бухай». Машинально делаю глоток, закусываю чипсами и чувствую, что пиво какое-то уже не такое вкусное, и чипсы на зубах скрипят. Снова смотрю на картонку - а девушки там уже нет, там... Реклама из журнала для молодых мам, что ли? Младенцы в подгузниках, бутылочки с соской. Что? Почему? Недоуменно смотрю на бармена и вижу вдруг, что он уже не улыбается, а смотрит на меня довольно-таки недружелюбно.Почесал я в затылке, полез в карман, достал кошелек, положил на стойку пятьсот рублей - по тем временам не такая уж малая сумма - и пошел к выходу, не ожидая сдачи. Никто не пытался меня остановить, и никто из посетителей на меня не обернулся.На улице - глубокая ночь, и я понимаю, что на поезд я уже опоздал, придется ждать следующего, утреннего. Иду, мутит меня, глубоко вдыхаю свежий ночной воздух, но что-то лучше не становится. И чувствую - все, стоп, сейчас будем блевать. Остановился под неработающим уличным фонарем, оперся о столб, склонился...А вот дальше будут весьма неаппетитные подробности, но уж извините, без них никак. Рвало меня чем-то, никак не похожим ни на утреннюю яичницу, ни на полуденную булочку, ни на пиво с чипсами. Сначала наружу рванулась маслянистая жижа с едким химическим запахом, потом - кусочки чего-то, похожего на мелко нарезанную бумагу, липнущую к зубам, потом слизистые шарики размером с горох, от которых во рту появился вкус жженой резины, и наконец, чуть не задохнувшись, я выплюнул огромный кусок чего-то волокнистого и царапучего, словно кусок сухого мха.Как я был потом благодарен судьбе, что остановился освободить желудок в темноте, под неработающим фонарем. Совершенно не хочу знать, чем я украсил асфальт.Вот, собственно, и конец истории. Сцены после титров не будет - я никогда больше не заходил в тот район того города и не знаю, был ли там бар или, может быть, мои пятьсот рублей все еще лежат на первом этаже какого-нибудь заброшенного здания.Может, и объяснение у истории есть самое что ни на есть материалистическое - пьяный все же был, а понижать градус, да еще и на пустой желудок, не лучшая идея, мало ли чего привидится. А только с тех пор я не пью - и страшновато что-то, боюсь даже хоть чуть-чуть туманить свой разум, да и желудок уже не тот - врач сказал, небольшая язва, хотя до той ночи никогда на него не жаловался.

Ключевые слова: Алкоголь бар гулянка выпивка

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