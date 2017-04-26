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Истории из жизни

Как я сходил в бар

Так сложилось, что до 27 лет я ни разу не был в баре. Живу в Мухосранске, баров здесь аж целых два: в первом собирается «элита города» (ха-ха), "колхозников" вроде меня там у входа разворачивают и напутствуют подсрачником, во втором же вероятность за полчаса поучаствовать минимум в двух пьяных драках стремится к единице. В больших городах бывал, но все не доводилось. А, правду сказать, всегда хотелось отчего-то. Вот прямо представлялось, зайду в такой уютный тихий барчик, как в американских фильмах, сяду у стойки и выпью самого вкусного пива в моей жизни. Но нет, все не складывалось.

И случилось мне по кое-каким делам поехать в соседний город, тоже Мухосранск, но раза в три крупнее моего. Там жил мой старый товарищ по институту, и, завершив свои дела, я нагрянул к нему в гости. Он мне обрадовался, достал коньячок с лимоном, мы принялись было накатывать, но тут пришла его жена с ребенком и очень выразительно на нас посмотрела. Я мальчик деликатный, допил, что было налито и откланялся.

И вот иду я по этому городу, а коньяк мне в голову что-то сильно ударил на пустой желудок: утром лишь яичницу скушал да, как из поезда вышел, булочку с горячим чаем в буфете, а дело уже к вечеру, думаю, надо бы перекусить где-то. До поезда еще часа три, иду, смотрю по сторонам в поисках столовой или кафешки.

Начало зимы, снега еще нет, но темнеет уже рано. Когда снег выпадает, сразу светлее кажется, а тут в сумерках и земля темная, и небо темное, вроде свет еще есть, а уже мало что видно. И смотрю вдруг - вывеска светится, «Бар». Уютным таким зеленым светом.

И пьяные мои ноги тут же понесли меня туда. Захожу - и все точно как в моих фантазиях: небольшое такое помещение, полумрак, негромкая музыка, люди сидят спокойные, бармен с добродушной физиономией.

А я ж не знаю, как себя вести в барах. Ну, типа, сразу нальют или платить вперед? Пить прямо за стойкой или брать и за столик идти? Понимаю, смешно, но такой вот я неотесанный. Тем не менее сажусь на табурет за стойкой, бармен меня спрашивает: «Что будем пить?» - «Пива», отвечаю.

Он кладет на стойку картонку, на картонку ставит бокал, наливает пива, пододвигает здоровенную такую вазочку с чипсами. И вот беру я этот бокал, делаю глоток - Господи! Самое лучшее пиво, которое я пробовал в своей жизни! Даже не представлял, что существует настолько вкусное пиво! Закусываю чипсами - Господи! Какие же они хрустящие и ароматные, соленые ровно насколько я люблю!

Аж зажмурился от удовольствия. Сижу, попиваю пиво, горстями жру чипсы (голодный же), вообще про все на свете забыл. Оглядываюсь лениво и умиротворенно по сторонам и вижу первую странность. Ну, это потом уже, когда вспоминал, понял, тогда внимания особого не обратил, но дело в том, что все люди, что были в баре кроме меня, сидели ко мне или спиной, или вполоборота, почти спиной. Человек пять или шесть, и ни одного лица, кроме лица бармена, и все одеты как-то... Ну, не однообразно, но глазу не за что зацепиться. Скользнул взглядом и забыл. Сделал еще глоток, стал разглядывать картонку, на которую бармен бокал поставил. А там девушка в призывной позе, не совсем раздетая, но слегка, вроде как пин-ап. Бармен говорит: «Еще налить?» - «Ага». - Поднимаю на него взгляд и вдруг вижу, что бармен-то вроде тот же самый, но с усами. А ведь не было усов, когда зашел. Или были? Хмурюсь, пытаюсь сообразить, снова опускаю взгляд, смотрю на картонку - а там та же девушка, но уже совсем без одежды и поза уже не просто призывная, а скорее подходящая для гинекологического кабинета.

В голове мутится, пытаюсь сообразить, что к чему, снова смотрю на бармена - а он уже без усов, зато лысый. Улыбается мне и говорит: «Чего ты? Бухай дальше». Буквально так и сказал: «Бухай». Машинально делаю глоток, закусываю чипсами и чувствую, что пиво какое-то уже не такое вкусное, и чипсы на зубах скрипят. Снова смотрю на картонку - а девушки там уже нет, там... Реклама из журнала для молодых мам, что ли? Младенцы в подгузниках, бутылочки с соской. Что? Почему? Недоуменно смотрю на бармена и вижу вдруг, что он уже не улыбается, а смотрит на меня довольно-таки недружелюбно.

Почесал я в затылке, полез в карман, достал кошелек, положил на стойку пятьсот рублей - по тем временам не такая уж малая сумма - и пошел к выходу, не ожидая сдачи. Никто не пытался меня остановить, и никто из посетителей на меня не обернулся.

На улице - глубокая ночь, и я понимаю, что на поезд я уже опоздал, придется ждать следующего, утреннего. Иду, мутит меня, глубоко вдыхаю свежий ночной воздух, но что-то лучше не становится. И чувствую - все, стоп, сейчас будем блевать. Остановился под неработающим уличным фонарем, оперся о столб, склонился...

А вот дальше будут весьма неаппетитные подробности, но уж извините, без них никак. Рвало меня чем-то, никак не похожим ни на утреннюю яичницу, ни на полуденную булочку, ни на пиво с чипсами. Сначала наружу рванулась маслянистая жижа с едким химическим запахом, потом - кусочки чего-то, похожего на мелко нарезанную бумагу, липнущую к зубам, потом слизистые шарики размером с горох, от которых во рту появился вкус жженой резины, и наконец, чуть не задохнувшись, я выплюнул огромный кусок чего-то волокнистого и царапучего, словно кусок сухого мха.

Как я был потом благодарен судьбе, что остановился освободить желудок в темноте, под неработающим фонарем. Совершенно не хочу знать, чем я украсил асфальт.

Вот, собственно, и конец истории. Сцены после титров не будет - я никогда больше не заходил в тот район того города и не знаю, был ли там бар или, может быть, мои пятьсот рублей все еще лежат на первом этаже какого-нибудь заброшенного здания.

Может, и объяснение у истории есть самое что ни на есть материалистическое - пьяный все же был, а понижать градус, да еще и на пустой желудок, не лучшая идея, мало ли чего привидится. А только с тех пор я не пью - и страшновато что-то, боюсь даже хоть чуть-чуть туманить свой разум, да и желудок уже не тот - врач сказал, небольшая язва, хотя до той ночи никогда на него не жаловался.

Вчера, 10:59 by Элла ЖежеллаПросмотров: 515Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Алкоголь бар гулянка выпивка

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Комментарии

#1 написал: Элла Жежелла
Вчера, 12:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 58
Мне нравятся истории с моралью. Правда, в основном, призывают такие страшилки обычно не помогать людям. Сколько историй основывается на том, что человек не смог пройти мимо, проявил благородство, "а это оказалось все на руку волку", в смысл, манипуляциями нечисти.
Здесь же другой: не бухай.
Хотя в желании сходить бар и узнать, что это, не вижу ничего дурного. Дело молодое. Да и любопытство героя понятно. Ну, выпить решил, а вон оно как вышло...

В целом, как по мне, любопытная история.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#2 написал: Tigger power
Вчера, 12:36
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2896|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 933
Чипсами желудок добил. Можно все свести к пьяным галлюцинациям, а можно и к мистике. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Элла Жежелла
Вчера, 12:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 58
Цитата: Tigger power
Чипсами желудок добил. Можно все свести к пьяным галлюцинациям, а можно и к мистике. +



Да! Это мне и нравится, что историю можно толковать двояко. Может, мистика, а возможно, к герою пришла она... пушистая и рыжая.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 13:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 300
Занятно. В истории указывается три цикла мужчины: незрелость, зрелость и старость со всеми вытекающими последствиями и ожиданиями. Закончится вся жизнь тем, что вывалишь денег кучу, уйдет поезд, будет все не вкусно, песок на зубах, да вдобавок от этой мерзопакостной жизни тебя вывернет наизнанку.
В истории не увидел выхода, скорее всего, было что-то, что автор упустил по причине незначительности или невнимательности. К
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Элла Жежелла
Вчера, 13:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 58
Цитата: Eifersucht
Занятно. В истории указывается три цикла мужчины: незрелость, зрелость и старость со всеми вытекающими последствиями и ожиданиями.


Глубоко вы мыслите! Нестандартно. Я, например, не разглядела такую метафору! Теперь она видится под другим углом
Зарегистрирован: 26.04.2017
#6 написал: Элла Жежелла
Вчера, 14:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 58
Цитата: Eifersucht
З
В истории не увидел выхода, скорее всего, было что-то, что автор упустил по причине незначительности или невнимательности.


Мне кажется, герой принял, что бар - это уж не его, пусть стал респектабельным взрослым человеком, хоть и с язвой
Зарегистрирован: 26.04.2017
#7 написал: Mandor
Вчера, 15:03
0
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Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 520
Дык мистика то в чём? ) хде ж мистикааа?
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#8 написал: Talisha
Вчера, 15:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2079|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 288
Ощущение, что на каком-то этапе наркотики попали в его организм hushed Но вообще всякое может быть
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: Eifersucht
Вчера, 15:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 300
Цитата: Элла Жежелла
Цитата: Eifersucht
Занятно. В истории указывается три цикла мужчины: незрелость, зрелость и старость со всеми вытекающими последствиями и ожиданиями.


Глубоко вы мыслите! Нестандартно. Я, например, не разглядела такую метафору! Теперь она видится под другим углом

Еще бы... . Чтобы увидеть все грани, надо бриллиант крутить перед глазами.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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