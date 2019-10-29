Сверхъестественное

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Black-Lady91 Просмотров: 561 Комментарии: 15 +9 Вчера, 23:07 by

Я не знаю, как начать, просто это невозможно объяснить. Чтобы не посчитали за дуру, говорю сразу, придумывать я не люблю мистику. Раньше тоже не верила, думала, что придумывают все эти явления ради наживы. Думала, что человек умер и все, нет его, также при жизни нет фантомов этого человека.Я переехала в Первоуральск из Краснодара в 2015 году, без проблем купила квартиру. Прежние хозяева тогда мне не сказали, что живет здесь домовой (то, что он домовой, я позже поняла, прочитав информацию в интернете). В первое время, в ночное время я слышала, что по кухне кто-то ходит и стучит посудой в шкафу, при этом я одна жила. После двух месяцев, уже он стал появляться у меня в комнате, вначале я ощущала, что кто-то заглядывает из-за угла (просто комната так располагается, что вход напротив зеркала, где с другой стороны стоит книжный шкаф). Я особо не придала этому значения, но через три ночи я просыпаюсь в диком, почти животным страхе, глаза не могу открыть и пошевелиться тоже не могу. Чувствую, а дышать мне тяжело стало, я не могла стряхнуть его с себя, а слышала от своей бабушки, что мизинцем пошевелить нужно, и наваждение пройдет. С большим трудом я пошевелила, дышать легко стало, и слышу как будто бег ног по линолеуму.На следующий вечер поставила я ему угощение, спала нормально, утром молока не было. И все успокоилось. Потом ко мне приехала двоюродная сестра жить, вроде все нормально, а потом я стала находить разбитые вещи (типа телефона, экрана ноутбука, изрезанной моей блузки). Но когда я в блюдечке оставила на ночь молоко домовому, и его сестра выпила, домовой стал ее мучить. То черепок разбитой тарелки ей в суп положит, то за волосы сильно дергает, пока она спит. А в последнее время он в зеркале в виде черного двухметрового силуэта показывался. Сестру жутко пугал он, и вечером, когда пришла с работы, она ни с того ни с чего собрала вещи и ушла.А ближе к Новому году, я сидела на кухне вечером и увидела, как по полу катиться белый шар в большую комнату, дверь которой была закрыта. Я оцепенела, потом пришла в себя и пошла смотреть в комнату, но ничего нет, мне стало очень страшно оставаться в квартире одной вечерами. Страх я переборола, но ночью я не могла уснуть, пошла на кухню и налила себе чай, стала пить, когда я краем глаза увидела белую фигуру, которая прошла из большой комнаты в ванную, и следом за ней метнулась большая черная тень. После этого я квартиру освятила, что это было, я не знаю.

Ключевые слова: Мистика силуэт тень авторская история

Другие, подобные истории: