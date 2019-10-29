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Истории из жизни

Сверхъестественное

Я не знаю, как начать, просто это невозможно объяснить. Чтобы не посчитали за дуру, говорю сразу, придумывать я не люблю мистику. Раньше тоже не верила, думала, что придумывают все эти явления ради наживы. Думала, что человек умер и все, нет его, также при жизни нет фантомов этого человека.

Я переехала в Первоуральск из Краснодара в 2015 году, без проблем купила квартиру. Прежние хозяева тогда мне не сказали, что живет здесь домовой (то, что он домовой, я позже поняла, прочитав информацию в интернете). В первое время, в ночное время я слышала, что по кухне кто-то ходит и стучит посудой в шкафу, при этом я одна жила. После двух месяцев, уже он стал появляться у меня в комнате, вначале я ощущала, что кто-то заглядывает из-за угла (просто комната так располагается, что вход напротив зеркала, где с другой стороны стоит книжный шкаф). Я особо не придала этому значения, но через три ночи я просыпаюсь в диком, почти животным страхе, глаза не могу открыть и пошевелиться тоже не могу. Чувствую, а дышать мне тяжело стало, я не могла стряхнуть его с себя, а слышала от своей бабушки, что мизинцем пошевелить нужно, и наваждение пройдет. С большим трудом я пошевелила, дышать легко стало, и слышу как будто бег ног по линолеуму.

На следующий вечер поставила я ему угощение, спала нормально, утром молока не было. И все успокоилось. Потом ко мне приехала двоюродная сестра жить, вроде все нормально, а потом я стала находить разбитые вещи (типа телефона, экрана ноутбука, изрезанной моей блузки). Но когда я в блюдечке оставила на ночь молоко домовому, и его сестра выпила, домовой стал ее мучить. То черепок разбитой тарелки ей в суп положит, то за волосы сильно дергает, пока она спит. А в последнее время он в зеркале в виде черного двухметрового силуэта показывался. Сестру жутко пугал он, и вечером, когда пришла с работы, она ни с того ни с чего собрала вещи и ушла.

А ближе к Новому году, я сидела на кухне вечером и увидела, как по полу катиться белый шар в большую комнату, дверь которой была закрыта. Я оцепенела, потом пришла в себя и пошла смотреть в комнату, но ничего нет, мне стало очень страшно оставаться в квартире одной вечерами. Страх я переборола, но ночью я не могла уснуть, пошла на кухню и налила себе чай, стала пить, когда я краем глаза увидела белую фигуру, которая прошла из большой комнаты в ванную, и следом за ней метнулась большая черная тень. После этого я квартиру освятила, что это было, я не знаю.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:07 by Black-Lady91Просмотров: 561Комментарии: 15
+9

Ключевые слова: Мистика силуэт тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Barbelo
Вчера, 23:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Угу. Как всё осветят так никто ничего больше не видит. Бредятина!
Да и на реального домового не катит, они если и живут в домах-квартирах то не пакостят. А это похоже на другую гадость.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#2 написал: gascha
Вчера, 23:39
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Тоже согласна... ерунда какая то..Мистика.а не ИЖ..
Зарегистрирован: 21.07.2015
#3 написал: Black-Lady91
Вчера, 23:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Barbelo
Угу. Как всё осветят так никто ничего больше не видит. Бредятина!
Да и на реального домового не катит, они если и живут в домах-квартирах то не пакостят. А это похоже на другую гадость.

Просто я оборвала конец, я рассказала это другу но он посмеялся и сказал что очень сильно перерабатываю. В конечном итоге я просто боюсь что снова увижу. Возможно это только первое время, возможно я научилась не замечать или особо заострять внимание.
Зарегистрирован: 25.01.2020
#4 написал: Ягсе
Вчера, 23:45
+1
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Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 170
Сестра выпила молоко из блюдца домового?
Зарегистрирован: 25.11.2015
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 23:46
+2
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 704
Что-то минусаторы сегодня зверствуют. Нормальная история, тут и хуже на ура прокатывали.
А похоже да, какая-то другая гадость тут
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Black-Lady91
Сегодня, 00:02
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Ягсе
Сестра выпила молоко из блюдца домового?

Она так мне сказала, может вылила.
Зарегистрирован: 25.01.2020
#7 написал: Марго Ограм
Сегодня, 00:07
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 11
Отлично написано! Надо же было сестре выпить молока из блюдца для домового! Вот истинная история для ИИЖ, не то что Пукин, так его разэдак, еще и хуже прокатывают на волне позитива комментаторов laughing
Зарегистрирован: 19.01.2020
#8 написал: Mandor
Сегодня, 00:12
+1
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Репутация: (433|0)
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Комментариев: 401
Не, ну всякое бывает. Если бы моё молоко из блюдца кто выпил, я бы тоже того... этого... блузки резал бы.
А вообще, слишком сумбурно изложено. Автор торопился выдать все факты сразу, скопом, вот и не склеивается пазл.
Не всё, что кажется -правда. Опять же отнесу к сознанию, которое ой какие вещи вытворять может.
А то, что квартирку освятили - эт хорошо.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#9 написал: Estellan
Сегодня, 00:15
+3
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Комментариев: 2 256
Цитата: Марго Ограм
Отлично написано! Надо же было сестре выпить молока из блюдца для домового! Вот истинная история для ИИЖ, не то что Пукин, так его разэдак, еще и хуже прокатывают на волне позитива комментаторов


Прелесть настоящих ИЖ в том, что они всегда ходят по грани. Но настоящих мало. Их авторам не надо выдумывать, приукрашивать события, искать черепа на шести метрах осины.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#10 написал: Марго Ограм
Сегодня, 00:25
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 11
Цитата: Estellan
Цитата: Марго Ограм
Отлично написано! Надо же было сестре выпить молока из блюдца для домового! Вот истинная история для ИИЖ, не то что Пукин, так его разэдак, еще и хуже прокатывают на волне позитива комментаторов


Прелесть настоящих ИЖ в том, что они всегда ходят по грани. Но настоящих мало. Их авторам не надо выдумывать, приукрашивать события, искать черепа на шести метрах осины.

Так я же и не спорю и глубокоуважаемый мной автор, естественно, пишет выдуманные истории, но при этом они читаются с превеликим удовольствием, в отличие от таких историй, тоже явно выдуманных.
А вообще правильно, что сестра " ни с того ни с чего собрала вещи и ушла".
Зарегистрирован: 19.01.2020
#11 написал: Estellan
Сегодня, 00:33
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Группа: Редакторы
Репутация: (1689|0)
Публикаций: 179
Комментариев: 2 256
Цитата: Марго Ограм
Так я же и не спорю и глубокоуважаемый мной автор, естественно, пишет выдуманные истории, но при этом они читаются с превеликим удовольствием, в отличие от таких историй, тоже явно выдуманных.


Ладно. Здесь я умываю руки. Никак мне вам не объяснить, что творческие истории по жанру ИЖ не судят, как и стори ИЖ по отсутствию того самого творчества в повествовании.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:56
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Комментариев: 12 097
Вот куда я точно не поехал бы, так это в Первоуральск)) Там нечисть какая то в квартирах живёт.))) scream Отличная история из жизни, верю. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#13 написал: vikki z
Сегодня, 04:30
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 5
Я слышала про шар и от других людей, что видели не раз такое явление. Как огромный шар катится, а потом исчезает. Самое страшное мне кажется, это когда тебя душат. После этого вряд ли можно остаться в этом доме.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#14 написал: Kinigos
Сегодня, 05:24
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Комментариев: 226
Цитата: Black-Lady91
я научилась не замечать или особо заострять внимание

Не заметить двухметрового в зеркале или когда за волосы дерут?
Если это правда, то у вас прям рассадник сущей. Автор, посмотрите в себя, может вы живёте неправильно, вот и насобирали квартирантов.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#15 написал: DRUID
Сегодня, 07:26
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Комментариев: 1 321
Цитата: gascha
.Мистика.а не ИЖ..


А мы не про мистику в ИИЖ пишем?

История норм.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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