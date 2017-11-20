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Истории из жизни

Пространственная дыра на МКАДе

Долго не могла решиться изложить эту историю, потому что сложно поверить в неё даже мне, непосредственной участнице всех событий.
Произошло всё осенью 2021 года, в ноябре.
Мы с мужем начинали делать в квартире ремонт, с детьми жили это время у бабушки в Путилково. В выходные пораньше уезжали на ремонтные работы, оставив детей с бабушкой.
Всё предельно просто.
Выехали с мужем в субботу из Путилково в 7:56. Запомнила точно, в 8:00 были на МКАДе.
Квартира, где мы делаем ремонт, на юго-западе Москвы, на ул. Анохина. Путь почти 100% идёт по МКАДу. И занимает в среднем 20-30 минут без пробок. Едем спокойно, машина "Рено", обычная. За рулём автомобиля муж, я на пассажирском.
В дороге с супругом не вели бесед или споров. Перебрасывались отдельными фразами о планах на день, типа:
- Сегодня замемся кухней, нужно это и то убрать...
- Хорошо, я из детской всё игрушки запакую...

И даже радио не включали. Едем спокойно, иногда ещё какие-то дела вспоминая. Рабочая суббота;

Суббота, раннее утро, машин мало, но и впереди есть пара тройка красных огоньков, и сзади, вдалеке, видны фары, не пусто. Идём в крайней левой полосе.
Навигатор не включали. И регистратор тоже. И я вожу машину, и муж, дорога прекрасно знакома, так как из-за ремонта мотаемся по ней ежедневно.
Знаем каждый знак, поворот и тряпку на дереве.
И до Рублёвского шоссе всё шло штатно. Часть пути позади.
Дальше мы въехали в полосу леса с двух сторон дороги. Он там всегда и был. Едем мы, едем, а лесок не кончается. Вот не кончается и всё.
Мы это ещё не сразу заметили, едем себе, день планируем. На часы не смотрим.
Первая я забеспокоилась:
- Что-то лес долгий, по ощущениям времени скоро должен быть наш съезд, а мы ещё полпути не проехали, где мы вообще?
Муж:
- Едем, это ж МКАД, тут не заблудимся.

И точно! Через пару минут лес кончается и мы выехали к домам и указателю Бутово.
- Странно, - говорю я, - Назвали посёлок Бутово, можно с настоящим Бутово перепутать, оно дальше...
Но оно оказалось настоящим.
Как Бутово!!! Не может быть!!!!!
Смотрю на часы в смартфоне:мы в пути 24 минуты!!!
Но это невозможно!

Обычно это расстояние, до Бутово, мы едем не менее 40 минут. Мы не гнали очень быстро, мы не получали штрафы за этот день, там же камеры на каждом шагу, вроде, развешаны. То есть, скорость мы не превышали.
Мы не проезжали столько развязок!!! Не проезжали Минское шоссе, Боровское, Ленинский проспект, Киевское, ОБИ, МЕГУ, ИКЕЮ, это не возможно.
Просто это НЕВОЗМОЖНО.

Но мы в Бутово. И разворачиваемся, и держим обратный путь. До дома оттуда тоже добирались минут 20.
Я пыталась понять, объяснить своему мозгу такой глюк пространства и времени. Но не смогла. Мы, может, заговорились и отвлеклись? Нет, не было увлекательных бесед и споров. Молча, по сути, ехали. Следили за дорогой ОБА! Кто водит, тот поймёт. Если даже на пассажирском - всё равно поглядываешь.
Ну, хорошо, можно пропустить поворот. Но мы пролетели 5 крупных развязок, кучу мелких, указатели, съезды и не заметили??? Немыслимо!
Пространственная дыра на МКАДе
В общем, я не понимаю, что это было. Всё что я знаю, мы въехали в полосу леса у Рублёвки и выехали в Бутово. Не было тишины, не было тумана, не было странных чувств, не было пустой дороги, машины также были где-то впереди и позади. Просто пространство изменилось на глазах, и я не знаю, как это объяснить.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:35 by EvgpetrПросмотров: 513Комментарии: 11
+15

Ключевые слова: Машина время автомобиль пространственная дыра скачок в пространстве изменения времени авторская история

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Комментарии

#1 написал: слон и слоненок
Вчера, 18:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 65
Класс история. Это необъяснимо.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 18:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 283
Для таких вещей нужна крепкая доказательная база. Часы контрольные, часы в машине, километраж на спидометре, фиксация скорости, видео. У вас должен быть регистратор... . Особенно эти вещи надо было проверять на обратном пути.
Плюс все равно поставлю, потому что в сегодняшнем Подмосковье натыкано уйма физических лабораторий, в частности, по изучению плазмы. Не исключено, что исследованиями зацепили какую-то временную хрень, что произошло искривление пространства.
Физиологию тоже нельзя сбрасывать со счетов, давно заметил, что по утрам время течёт очень медленно . Именно когда что-то делаешь утром без заинтересованности или просто валяешь дурака, время как бы останавливается.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Talisha
Вчера, 19:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2074|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 272
Этот вариант всяко лучше, чем наоборот, когда приехали куда-то, а выясняется, что прошло несколько дней со времени выезда...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Arhip
Вчера, 20:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1884|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 848
Меня бы так телепортировало от Строгино до Бутово
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Irisska0509
Вчера, 22:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 205
Цитата: Arhip
Меня бы так телепортировало от Строгино до Бутово
Минуя Рублевку, Ясенево, Сколково и Тёплый стан))))

Ну да, странно. Учитывая ещё то, что чаще всего перед Рублевским пробка. И да, от Путилково до Бутово за 24 минуты - это реально круто...сама от Митино мотаюсь по МКАДу до съезда на М4 и знаю, что это минимум минут 40 и то при хорошем раскладе, а если где-то затор то и 1-1,5 и больше. За историю + без сомнений.)
Зарегистрирован: 19.06.2011
#6 написал: Irisska0509
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 205
Цитата: Eifersucht
Для таких вещей нужна крепкая доказательная база. Часы контрольные, часы в машине, километраж на спидометре, фиксация скорости, видео. У вас должен быть регистратор... . Особенно эти вещи надо было проверять на обратном пути.
Плюс все равно поставлю, потому что в сегодняшнем Подмосковье натыкано уйма физических лабораторий, в частности, по изучению плазмы. Не исключено, что исследованиями зацепили какую-то временную хрень, что произошло искривление пространства.
Физиологию тоже нельзя сбрасывать со счетов, давно заметил, что по утрам время течёт очень медленно . Именно когда что-то делаешь утром без заинтересованности или просто валяешь дурака, время как бы останавливается.

Знаю этот путь, так сказать, лично) никаким раком не возможно его проехать за 24 минуты. Спасибо, если за 40 доедешь, а то и больше.
Зарегистрирован: 19.06.2011
#7 написал: Arhip
Вчера, 22:55
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1884|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 848
Цитата: Irisska0509
Знаю этот путь, так сказать, лично) никаким раком не возможно его проехать за 24 минуты. Спасибо, если за 40 доедешь, а то и больше.


Я проезжал за 20. Правда это было летом в воскресенье в 4 утра, скорость 110 почти все время. От строгино до бутово 30 км с копейками
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#8 написал: NEMO 1
Вчера, 23:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (276|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 585
Да действительно чудо! Мощный концерн рено, уже осваивает машину времени)
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#9 написал: ebegen31
Сегодня, 01:29
0
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Репутация: (58|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 465
Спасибо, интересная история. Знаете, когда молчишь, тоже иногда отвлекаешься. Я сам вот иногда задумаюсь за рулём, потом вдруг очнусь, и оказывается, что так, на автопилоте, я проехал довольно большой отрезок пути.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#10 написал: Irisska0509
Сегодня, 02:34
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 205
Цитата: Arhip
Цитата: Irisska0509
Знаю этот путь, так сказать, лично) никаким раком не возможно его проехать за 24 минуты. Спасибо, если за 40 доедешь, а то и больше.


Я проезжал за 20. Правда это было летом в воскресенье в 4 утра, скорость 110 почти все время. От строгино до бутово 30 км с копейками

Ну в воскресенье в 4 утра, ещё можно долететь) и то, если никто нигде не разложится. И Путилково, всё-таки подальше от Строгино и выезд из него - отдельная притча во языцах.
Зарегистрирован: 19.06.2011
#11 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 04:16
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Напомнило рассказ Стивена Кинга "Короткая дорога миссис Тодд". Это фантастика, но имеющая право претендовать на звание "научная", потому как даже СТО допускает, что для быстро движущихся объектов время замедляется. Но а по факту – конечно, просто отвлеклись от дороги и не проследили за временем.

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Зарегистрирован: 24.10.2019
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