Пространственная дыра на МКАДе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Evgpetr Просмотров: 513 Комментарии: 11 +15 Вчера, 17:35 by

Долго не могла решиться изложить эту историю, потому что сложно поверить в неё даже мне, непосредственной участнице всех событий.Произошло всё осенью 2021 года, в ноябре.Мы с мужем начинали делать в квартире ремонт, с детьми жили это время у бабушки в Путилково. В выходные пораньше уезжали на ремонтные работы, оставив детей с бабушкой.Всё предельно просто.Выехали с мужем в субботу из Путилково в 7:56. Запомнила точно, в 8:00 были на МКАДе.Квартира, где мы делаем ремонт, на юго-западе Москвы, на ул. Анохина. Путь почти 100% идёт по МКАДу. И занимает в среднем 20-30 минут без пробок. Едем спокойно, машина "Рено", обычная. За рулём автомобиля муж, я на пассажирском.В дороге с супругом не вели бесед или споров. Перебрасывались отдельными фразами о планах на день, типа:- Сегодня замемся кухней, нужно это и то убрать...- Хорошо, я из детской всё игрушки запакую...И даже радио не включали. Едем спокойно, иногда ещё какие-то дела вспоминая. Рабочая суббота;Суббота, раннее утро, машин мало, но и впереди есть пара тройка красных огоньков, и сзади, вдалеке, видны фары, не пусто. Идём в крайней левой полосе.Навигатор не включали. И регистратор тоже. И я вожу машину, и муж, дорога прекрасно знакома, так как из-за ремонта мотаемся по ней ежедневно.Знаем каждый знак, поворот и тряпку на дереве.И до Рублёвского шоссе всё шло штатно. Часть пути позади.Дальше мы въехали в полосу леса с двух сторон дороги. Он там всегда и был. Едем мы, едем, а лесок не кончается. Вот не кончается и всё.Мы это ещё не сразу заметили, едем себе, день планируем. На часы не смотрим.Первая я забеспокоилась:- Что-то лес долгий, по ощущениям времени скоро должен быть наш съезд, а мы ещё полпути не проехали, где мы вообще?Муж:- Едем, это ж МКАД, тут не заблудимся.И точно! Через пару минут лес кончается и мы выехали к домам и указателю Бутово.- Странно, - говорю я, - Назвали посёлок Бутово, можно с настоящим Бутово перепутать, оно дальше...Но оно оказалось настоящим.Как Бутово!!! Не может быть!!!!!Смотрю на часы в смартфоне:мы в пути 24 минуты!!!Но это невозможно!Обычно это расстояние, до Бутово, мы едем не менее 40 минут. Мы не гнали очень быстро, мы не получали штрафы за этот день, там же камеры на каждом шагу, вроде, развешаны. То есть, скорость мы не превышали.Мы не проезжали столько развязок!!! Не проезжали Минское шоссе, Боровское, Ленинский проспект, Киевское, ОБИ, МЕГУ, ИКЕЮ, это не возможно.Просто это НЕВОЗМОЖНО.Но мы в Бутово. И разворачиваемся, и держим обратный путь. До дома оттуда тоже добирались минут 20.Я пыталась понять, объяснить своему мозгу такой глюк пространства и времени. Но не смогла. Мы, может, заговорились и отвлеклись? Нет, не было увлекательных бесед и споров. Молча, по сути, ехали. Следили за дорогой ОБА! Кто водит, тот поймёт. Если даже на пассажирском - всё равно поглядываешь.Ну, хорошо, можно пропустить поворот. Но мы пролетели 5 крупных развязок, кучу мелких, указатели, съезды и не заметили??? Немыслимо!В общем, я не понимаю, что это было. Всё что я знаю, мы въехали в полосу леса у Рублёвки и выехали в Бутово. Не было тишины, не было тумана, не было странных чувств, не было пустой дороги, машины также были где-то впереди и позади. Просто пространство изменилось на глазах, и я не знаю, как это объяснить.

Ключевые слова: Машина время автомобиль пространственная дыра скачок в пространстве изменения времени авторская история

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