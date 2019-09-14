Соседские войны

Falxifer Просмотров: 495 Комментарии: 7 +11 Вчера, 19:27 by

Хорошо, когда повезло с соседями. И поговорить есть с кем, и обратиться за помощью в случае необходимости можно, и за домом попросить присмотреть. А бывает, соседи попадутся такие, что и врагу не пожелаешь…Жертвой таких вот проблемных соседей стала чета пусть будет Петровых (не знаю почему, но они просили не указывать настоящие фамилии). Валерию Семёновичу и Надежде Сергеевне сейчас слегка за семьдесят, а история эта началась четыре года назад. Рядом с домом Петровых жила одинокая старушка. Её дети и внуки давно разъехались кто куда, лишь изредка навещая бабулю по праздникам. После того как старушка умерла, дети выставили дом на продажу, и спустя какое-то время он обзавёлся новыми хозяевами. Анатолию и Татьяне (пускай Ивановым) было слегка за пятьдесят, детей у них не было, переехали они из другой области, раньше жили в городе, а теперь, по их словам, им захотелось пожить в деревне и заняться хозяйством. На первых порах отношения с новыми соседями складывались неплохо. Валерий Семёныч - мужик компанейский, поэтому довольно быстро сдружился с Толиком, помог поставить новый забор, посоветовал людей, чтобы крышу перекрыть...А потом, весной, началась череда конфликтов. Сначала к Надежде Сергеевне прибежала Татьяна с папкой в руках и принялась показывать какие-то планы, утверждая, что Петровы оттяпали у них кусок земли. Вернее, не конкретно у них, а ещё у старой хозяйки, но раньше этого никто не замечал, а бдительная Татьяна вот заметила! Разговоры не помогли, пришлось вызывать геодезиста. Разумеется, в итоге оказалось, что никто землю у Ивановых не крал. Конфликт замяли. Потом соседка заявилась с обвинениями, что куры Петровых перекопали у них всю клубнику. Надежда Сергеевна показала соседке, что куры никак не могут выйти из загона, поэтому клубнику испортить не могли. Соседка ушла, осыпая старушку проклятиями. А на следующий день пришла с миской пирожков и принялась слёзно извиняться, мол, сама не знает, что на неё нашло. Извинения были приняты, но перемирие воцарилось ненадолго. Не прошло и двух недель, как у Петровых внезапно умер пёс, шикарный ягдтерьер, которого Валерию Семёнычу семь лет назад подарил брат из Минска. Когда дед вёз пса хоронить, на улицу вышел Толик ("Ага! Отгавкался! День и ночь покоя от него не было, ни поспать, ни телевизор посмотреть из-за лая!"). Как говорила баб Надя, расстроенный и шокированный Валерий Семёныч не сдержался, дело дошло до драки, после которой уже ни о каком мире речи быть не могло.А потом пошли конфликты и с другими соседями. Бабе Наде рассказывали, что Татьяна "делает", причём по-чёрному, но она поначалу не верила, пока не убедилась в этом сама. Сначала в огороде стали появляться монетки (Надежда Сергеевна всё грешила на дырявые карманы), потом горки ржавчины под калиткой, какие-то лужи, жжёные газеты, кусочки стекла и прочий сор. Потом, после Пасхи, в загоне для поросёнка нашлось красное яичко и много скорлупы. А спустя неделю поросёнок сдох!После того, как баба Надя выкопала в огороде свёрток с ногтями и рыбьими костями, она пошла к соседке и предъявила ей всё это "добро" в газетке. Татьяна покрутила пальцем у виска и прошипела: "Докажи!".Затем какое-то время было тихо. Я лично несколько раз виделся с Ивановыми, когда приезжал к знакомым старикам, перекинулся парой слов с Толиком. Даже не знай я того, что о них рассказывали Петровы, я бы назвал Ивановых крайне неприятными людьми, теми ещё энерговампирами. В разговоре Толик вечно лезет к самому лицу, хватает за куртку, похлопывает по руке... Не знаю, как другим, а мне с подобным человеком общаться противно.Осенью вновь разгорелись соседские войны. Татьяну поймали за тем, как она обсыпала маком чью-то машину. Потом проклинала детей за то, что они катались на велосипедах близ её двора. И ещё много чего было, дошло до вызова участкового. Тот приезжал два раза, общался с Ивановыми, но толку от этого не было никакого. Вызвали председателя. Тот всех выслушал, да и говорит: "Татьяна Батьковна, так вы ж не правы. И по закону, и по-человечески".Его Татьяна не проклинала и не скандалила, только сказала, что их с Толиком все хотят выжить из села, но они никуда не уедут и мириться с происходящим не намерены. А на следующий же день председатель поскользнулся на крыльце почты и сломал ногу. Совпадение? Да, возможно, это и притянуто за уши, но как-то уж больно складно получилось...Одна из самых диких историй произошла зимой, в конце февраля. Валерий Семёныч возвращался домой поздно ночью. Уже подходя к калитке, он вдруг заметил какое-то движение на соседской крыше, остановился и оторопел - там сидела Татьяна в одной ночнушке. Старик понял, что она его не видит, поэтому решил понаблюдать за женщиной. Та несколько минут сидела на покатой крыше, что-то бормотала и махала руками, после чего поползла вверх и скрылась на другой стороне! Видели бы вы лицо Валерия Семёныча, когда он мне об этом рассказывал...Ещё был случай, когда к Петровым приехала машина с зерном. И надо же такому случиться – водитель случайно зацепил соседский забор, когда выезжал из двора! Отвалилась всего одна доска, поэтому водитель тут же поспешил исправить косяк и прибить её обратно. Ну и пошёл к Ивановым, попросить молоток да гвозди…"Да чтоб ты в аварию попал! Да чтоб ты сдох! Чтоб ты сгнил заживо, и дети твои, и жена твоя…" - выслушивал он проклятия от Татьяны. Впоследствии мужик не раз пожалел о своём решении, лучше бы молча уехал! Петровым тоже досталось, видите ли, не купили бы они зерно, забор Ивановых не пострадал бы...Ещё была история: к Валерию Семёнычу приехал знакомый рыбак, привёз рыбу. Ну и разговорились возле двора. Вдруг из калитки вышла Татьяна, рыбак её увидел и замер. Та молча прошла мимо, а этот мужик и говорит:"Сижу я на речке, недели две назад, только-только сереть начало. Вдруг замечаю краем глаза какое-то движение сбоку. Смотрю, а там эта баба из кустов выходит. А в руках какие-то тряпки несёт. А сама в ночнушке белой и босая! Подходит она к воде, значит, и начинает эти тряпки разворачивать. А там какой-то мусор, черепки, всё нитками спутано-перепутано. И много куриных перьев (). Она всё это в воду бросает и причитает в голос, ну прямо как собака скулит, а слов не разобрать! Потом поворачивается ко мне и говорит: "Что смотришь, ублюдок? Чтоб ты в этой речке утонул!". Сказала и ушла обратно в кусты. То ли больная, то ли бог её знает..."Поначалу, кстати, когда с Татьяной ещё кое-как общались, она постоянно жаловалась на здоровье, рассказывала, что и как у неё болит. А вскоре эти же симптомы появлялись у тех, с кем она делилась проблемами. А если под своим забором она находила какой-то мусор, то непременно спешила вымести его на середину дороги, либо же соседям под ворота. Бутылки могла просто бросать через чужой забор, не беспокоясь о том, что может что-то там разбить. Всё время твердила, что это соседские дети подбрасывают ей мусор, в том числе и бутылки из-под водки. Ещё эта женщина любила громко рассказывать о том, как ходила в церковь и ставила свечки за здравие всех соседей, но Бог всё равно накажет тех, кто ей пакостит. Да, к слову, себя она считает истинно верующей, а всех остальных - безбожниками...Было ещё много разных происшествий в стиле описанных выше, но всего не перечислишь. Тем временем пошёл уже пятый год соседских баталий... С Ивановыми никто не общается, те периодически устраивают скандалы по малейшим пустякам, продолжая кошмарить всех вокруг. Анатолий в последнее время пристрастился к бутылке, знаю, что перед Новым годом его как-то забрала скорая - пролежал несколько часов на морозе. А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо...

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