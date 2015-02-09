Зеркало с балкона

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 117 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:07 by

Год назад мы с женой и маленьким сынишкой (1,5 года) переехали в квартиру, где раньше жила бабушка жены (ну как жила, приезжала из области раз в месяц на 2-3 дня). Изначально все было тихо и гладко, обжились. И так случилось, что в один день в ванной треснуло пополам зеркало. Ну, я не придал значения, сославшись, что, возможно, при установке просто перетянул крепеж. А на балконе, как раз среди бабушкиного хлама, который мы не успели выкинуть, нашлось хорошее зеркало, которое я с радостью побежал и установил на место треснувшего. Спустя примерно пару недель все и началось…Кроватка сына, так как он был еще маловат, стояла в нашей с женой комнате… И вот одной ночью я резко просыпаюсь от того, что кот, который спал у меня на ногах, резко вскакивает, садится в дверном проеме и начинает истошно орать и щетиниться, глядя в сторону ванной. Жена дрыхнет сном младенца. Я тихонько встал, отвесил пендаля коту, прошел, зажег свет в ванной, огляделся — нет никого. Возвращаюсь обратно в комнату, кот в такой же позе, весь взъерошеный сидит и шипит под кроватью сына, не отводя взгляда от дверей в ванную. Я подумал, может почудилось ему что-нибудь, лег и сразу вырубился. Наутро встал как разбитое корыто, будто вообще не спал, так же себя чувствовала и жена.Следующим вечером собрались спать, ребенок уже спал, погасили в комнате свет, сходили перед сном попили с женой чаю, покурили и только улеглись, как в комнате щелкает выключатель и загорается свет… Размер кирпичей, которые мы наскидывали, не передать словами, но все же уснули очень быстро. И опять утро, и опять как будто не спали вовсе, все болит…Днем, сидя на кухне, обсуждая ночное приключение с женой, почувствовали, что резко начало вонять гнилью или какими-то разлагающимися останками, но минуты через две все прошло. Этим же вечером мы с женой и сыном пошли погулять, я всегда выхожу из квартиры последним, прохожу, проверяю, чтобы везде все было выключено и закрываю квартиру. По приходу домой обнаруживаем, что телевизор включен на полную катушку.. Мы тут же собираемся и уезжаем ночевать к моим родителям. На следующий день освящаем квартиру, заматываем зеркало в тряпку и выносим на мусорку. С тех пор вроде все тихо и спокойно…P.S. Бабушка жива, здорова и кроме нее никто раньше в этой квартире не жил. И откуда взялось это зеркало на балконе она не помнит…

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