Сон реальнее реальности

nusyk13 Просмотров: 146 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:42 by

Сон, что это? Отражение наших мыслей, нашего подсознания, событий, произошедших с нами раньше? Сон без сновидений это не моё, я всегда вижу сны, просто иногда я их помню лучше, иногда хуже, но они всегда есть. Есть сны, которые интереснее любого фильма, и ты в них главная героиня и хочется во чтобы то ни стало досмотреть такой сон до конца, но есть и такие сны, которые хочется забыть, а не можешь, сны, которые реальнее любой реальности.Со мной произошёл необычный и немного пугающий случай. Не знаю, может это было связано с недостатком витаминов, нормальной еды, а может просто из-за высокой нагрузки насыщенной студенческой жизни, но во сне я проводила гораздо больше времени, чем в состоянии бодрствования. Я вернулась домой из университета, где прослушала увлекательнейшие лекции об объективной и субъективной стороне преступления, административном наказании, предмете договора поставки и ещё много о чём, что обязательно должен знать начинающий юрист. Сил почти не оставалось, я перекусила и уже по сложившейся традиции решила немного вздремнуть. Засыпала я почти мгновенно и спала, как говорится, «пушкой не разбудишь».Сон, который мне в этот раз приснился, казался очень реальным. Вот только моя голова коснулась подушки, а вот я уже стою на незнакомой лесной дороге. Меня окружает сумрачный лес. Несмотря на то, что на улице пасмурно, мне не холодно. Дорога, извиваясь, уходит вверх. Я иду по дороге, под ногами шуршит опавшая хвоя. Дорога приводит меня к старым высоким воротам из чугуна. Я с силой налегаю на одну из створок и она со скрипом поддаётся, открывая передо мной узкий проход.За воротами я вижу старое кладбище. Большинство могил заброшены, и лишь на некоторых видны полувыцветшие искусственные цветы. Я никогда не боялась кладбищ, их тишина и покой действуют на меня умиротворяюще, но тут я чувствую тревогу, она нарастает, и в какой-то момент эмоции захлестывают меня и мне хочется закричать, только бы нарушить эту тишину. Но в тот самый момент, когда крик уже был готов сорваться с моих губ, откуда-то сверху послышался странный звук. В звенящей тишине, что окружала меня, звук был особенно слышим. Ещё мгновение и я поняла, что это звук крыльев. Прямо на меня летит большой чёрный ворон. Словно в замедленной съёмке я вижу, как он приближается, вижу, как блестит его внимательный чёрный глаз-бусинка, вижу когтисты лапы и большой сильный клюв, который, я знаю, может с лёгкостью расколоть грецкий орех. Тревога переходит в страх, липкий всепоглощающий страх. Я инстинктивно рукой защищаю лицо от нападения птицы. Ворон опускается на мою поднятую вверх руку и я чувствую, как когтистые лапы сжимают мои пальцы, сильнее всего боль ощущается в мизинце. Мне начинает казаться, что моя кость вот-вот треснет, я кричу от боли и просыпаюсь от собственного крика.Но возвращение в реальность не приносит облегчения, палец до сих пор невыносимо болит, я смотрю на свою руку и вижу, что мой мизинец посинел. Забегая вперёд скажу, что мой палец не был сломан, но припухлость и гематома держались ещё две недели. Продолжение эта история получила немного позднее, когда я в очередной раз поехала в гости к родителям и, проезжая по трассе одну из деревень, в заученном до дыр пейзаже за окном автобуса я увидела скрытую от глаз старую, брошенную лесозаводскую дорогу, едва различимую среди елей, дорогу ,которая шла вверх и заканчивалась кладбищем, дорогу, которую я увидела впервые в своём сне. После того как гематома сошла, палец меня больше не беспокоил, но вот спустя 10 лет мизинец, который когда-то во сне сжал ворон, стал болеть и опухать в суставе, он до сих пор причиняет мне боль, несмотря на многочисленные походы по врачам диагноз мне никто поставить не смог, как впрочем и облегчить течение болезни.

Ключевые слова: Мистика сон ворон мизинец боль авторская история

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