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Истории из жизни

Сон реальнее реальности

Сон, что это? Отражение наших мыслей, нашего подсознания, событий, произошедших с нами раньше? Сон без сновидений это не моё, я всегда вижу сны, просто иногда я их помню лучше, иногда хуже, но они всегда есть. Есть сны, которые интереснее любого фильма, и ты в них главная героиня и хочется во чтобы то ни стало досмотреть такой сон до конца, но есть и такие сны, которые хочется забыть, а не можешь, сны, которые реальнее любой реальности.

Со мной произошёл необычный и немного пугающий случай. Не знаю, может это было связано с недостатком витаминов, нормальной еды, а может просто из-за высокой нагрузки насыщенной студенческой жизни, но во сне я проводила гораздо больше времени, чем в состоянии бодрствования. Я вернулась домой из университета, где прослушала увлекательнейшие лекции об объективной и субъективной стороне преступления, административном наказании, предмете договора поставки и ещё много о чём, что обязательно должен знать начинающий юрист. Сил почти не оставалось, я перекусила и уже по сложившейся традиции решила немного вздремнуть. Засыпала я почти мгновенно и спала, как говорится, «пушкой не разбудишь».

Сон, который мне в этот раз приснился, казался очень реальным. Вот только моя голова коснулась подушки, а вот я уже стою на незнакомой лесной дороге. Меня окружает сумрачный лес. Несмотря на то, что на улице пасмурно, мне не холодно. Дорога, извиваясь, уходит вверх. Я иду по дороге, под ногами шуршит опавшая хвоя. Дорога приводит меня к старым высоким воротам из чугуна. Я с силой налегаю на одну из створок и она со скрипом поддаётся, открывая передо мной узкий проход.

За воротами я вижу старое кладбище. Большинство могил заброшены, и лишь на некоторых видны полувыцветшие искусственные цветы. Я никогда не боялась кладбищ, их тишина и покой действуют на меня умиротворяюще, но тут я чувствую тревогу, она нарастает, и в какой-то момент эмоции захлестывают меня и мне хочется закричать, только бы нарушить эту тишину. Но в тот самый момент, когда крик уже был готов сорваться с моих губ, откуда-то сверху послышался странный звук. В звенящей тишине, что окружала меня, звук был особенно слышим. Ещё мгновение и я поняла, что это звук крыльев. Прямо на меня летит большой чёрный ворон. Словно в замедленной съёмке я вижу, как он приближается, вижу, как блестит его внимательный чёрный глаз-бусинка, вижу когтисты лапы и большой сильный клюв, который, я знаю, может с лёгкостью расколоть грецкий орех. Тревога переходит в страх, липкий всепоглощающий страх. Я инстинктивно рукой защищаю лицо от нападения птицы. Ворон опускается на мою поднятую вверх руку и я чувствую, как когтистые лапы сжимают мои пальцы, сильнее всего боль ощущается в мизинце. Мне начинает казаться, что моя кость вот-вот треснет, я кричу от боли и просыпаюсь от собственного крика.

Но возвращение в реальность не приносит облегчения, палец до сих пор невыносимо болит, я смотрю на свою руку и вижу, что мой мизинец посинел. Забегая вперёд скажу, что мой палец не был сломан, но припухлость и гематома держались ещё две недели. Продолжение эта история получила немного позднее, когда я в очередной раз поехала в гости к родителям и, проезжая по трассе одну из деревень, в заученном до дыр пейзаже за окном автобуса я увидела скрытую от глаз старую, брошенную лесозаводскую дорогу, едва различимую среди елей, дорогу ,которая шла вверх и заканчивалась кладбищем, дорогу, которую я увидела впервые в своём сне. После того как гематома сошла, палец меня больше не беспокоил, но вот спустя 10 лет мизинец, который когда-то во сне сжал ворон, стал болеть и опухать в суставе, он до сих пор причиняет мне боль, несмотря на многочисленные походы по врачам диагноз мне никто поставить не смог, как впрочем и облегчить течение болезни.

Сегодня, 09:42 by nusyk13Просмотров: 146Комментарии: 3
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Ключевые слова: Мистика сон ворон мизинец боль авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 274
Кто-то очень не хочет, чтобы вы знали.
Знаете, если мне память не изменяет, у хунну существовало выражение: отомсти даже через тысячу лет. Вы понимаете, что тысяча лет - это несколько жизней.
Выход в свои жизни может быть только из астрала.
И я не в курсе, что вы можете узнать на кладбище и почему вы не заехали туда в реальности.
Если уж спустя десять лет беспокоит палец, можно же было это дело "расследовать", потому что интересно же. Плюсанул за интригу и очень удивлен полному отсутствию у вас любопытства.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Arhip
Сегодня, 10:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1878|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 836
У вас изначально с пальцем что-то не в порядке было. А сон как бы об этом предупреждал.
Одному человеку приснилось что его укусила за ногу собака. Вскоре у него на ноге образовался большой гнойник или нарыв.
Другой во сне свесил ноги с кровати на раскаленный обогреватель и ему снилось что он бежит по раскаленной лаве. Ноги он себе обжег при этом.
Третьему снилось что у него выпадают зубы. Он проснулся от острой зубной боли.
Еще - это моему знакомому уже, приснилось что его руку отпиливают. Как оказалось он заснул сидя за столом и ухитрился положить ладонь на лампочку настольного светильника, и тоже получил ожег.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:57
0
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Репутация: (2882|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 887
Воспаление сустава, большой палец ноги меня мучил тоже во время учебы в институте. Странно, что вам никто диагноз не поставил, мистика))
Сны интересная штука конечно, сложно иногда понять - сны указывают на происходящее, либо наоборот. Мне однажды тоже приснился ворон, только белый и он клюнув меня в лоб, залетел в меня, я аж проснулась от удивления, даже лоб ощупала, он побаливал, но минут через 10 все прошло. Никаких изменений со здоровьем не было. А на днях приснилась отрубленная голова, шок при пробуждении, а во сне все нормально воспринималось. А мне лететь на самолете, фантазия разыгралась и чтобы унять тревогу посмотрела сонник первый попавшийся - неоправданные ожидания, и действительно ждала одного исхода событий, а получила другой.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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