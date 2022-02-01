Ночной шум, как встречала я рассвет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

ulianojka Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:15 by

Свежая мистическая история, которая случилась со мной прошлой ночью, пока не забыла, решила написать.30 января, воскресенье, вечер. Взяла я свои канцелярские принадлежности и пошла в нежилую часть дома, там, где у нас складское помещение, стиральная/сушильные машинки. Решила там писать свои конспекты и, заодно, контролировать процесс стирки/сушки белья, по причине неисправности машин, время от времени они останавливаются.Надо мной, на втором этаже, находится большой зал, с маленьким балконом. Вход в этот зал с улицы, по железной лестнице. А лестница, у входа в то помещение, где я находилась.Сейчас темнеет рано, часов с семи вечера, уже сумерки. Сижу, значит, я, пишу свои конспекты, машинка сушит. Слышу, что наверху в зале шум какой-то, кто-то ходит постоянно, октрывает-закрывает двери, стучит. Я не придала этому особого значения, так как на днях, муж делал там какой-то ремонт, что-то с розетками. Подумала, что он решил там что-то доделать. Сколько я там сидела и писала, шум всё продолжался. Решила я пойти к нему и поинтересоваться, чем он занимается?Вышла я, а на улице уже темно, смотрю наверх, на окна зала, а там темнота.Не поняла, как так быстро он успел уйти? А выход из зала только один. И тишина! Нет никакого шума! Решила я сходить попить чая и развеяться заодно.Скоро я вернулась обратно. Сижу, пишу свои конспекты, слышу только как гуляет ветер на улице, через вентиляционные отверстия в стене, а время идёт. Вот уже полночь. Я не заметила, как по нарастающей, опять появились эти звуки наверху. Предположила, что забыли закрыть балконную дверь, вот ветер этой дверью и стучит, и шуршит там чем-то. На часах 03:00. Надо пойти и закрыть эту дверь! Да, надо, надо, сейчас допишу страницу и пойду.Я не из трусливых людей, но у меня появилась навязчивая мысль, что мне сейчас туда идти не надо и, что мне вообще, до шести утра выходить во двор не следует! Какое-то странное и цепкое предчувствие.Как только решила я себе, что не выйду из помещения до утра, так сразу шум сверху переместился ко мне поближе, он был на улице, за стенкой. Через вентилятор слышно очень.Ладно, в 6 утра открывается хлебный, я буду первым их клиентом, а бонусом мне будут горячие сдобные булочки, осталось только дожить до утра.Утро, 31 января, понедельник. Всё прекрасно, шум закончился, поднялась в зал, а там всё закрыто! На вопрос себе, что было этой ночью? Я ответила просто, нечисть гуляла!А вечером мне муж и сообщает:- Представляешь, сегодня у нас в деревне мужчину с огнестрельным ранением головы нашли, на улице, в машине. Возможно, что это самоубийство. Следствие идёт. Родственники его потеряли из виду, 30 января, с вечера. А нашли его тело 31, 16:30 (приблизительно). Информация из заметки, в интернет новостях по нашему региону.Я не знаю, связанна ли смерть этого мужчины из нашей деревни и ночные шумы, что беспокоили меня.01.02.2022. Дополнения к истории:Полицейские/следователи выяснили, что это было самоубийство. Застрелился он не в самой машине, а вышел и присел на капот.А произошло это в лесочке, рядом с которым я живу. Там есть грунтовая дорога, которая ведёт вглубь леса. Та часть здания, где находилась я ночью, окнами и баллончиком выходят на тот самый лес. Он пролежал там всю ночь и полдня.

Ключевые слова: Шумы ночь ветер страх смерть самоубийство авторская история

Другие, подобные истории: