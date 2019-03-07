Подборка комментариев - 3

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Летяга Просмотров: 202 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 09:26 by

Было мне (и другу моему заодно) лет по 12, жил он на тот момент с родителями в старом сталинском доме. Дом, кстати, богатый был на события в ТЕ времена, квартиры выдавали выдающимся архитекторам и профессорам, ходили слухи, что перестреляли много народу чуть ли не в подвале дома. Так вот, родители друга уехали на дачу, мы, естественно, решили затусить, ну то есть как затусить - играли в WOW всю ночь, с чипсами, даже без пива. Ночью, часа в 2, я пошел на кухню за бутербродами и колой, взять их из холодильника, сходил, взял, возвращаюсь в комнату и понимаю, что забыл колу на кухне. Поставил тарелку с бутерами на стол в комнате, возвращаюсь на кухню - и тут я офигел, 3 стула прямо посреди кухни стоят спинками друг к другу. Я, естественно, малость охренел (не малость конечно, я практически обосрался со страху), показал сей арт-объект другу, тот даже глазом не моргнул, сказал, что все нормально - домовой развлекается. Кроме нас дома был ещё дед, но навряд ли он успел бы все так выставить и укатить в закат незамеченным.***Умерла у нас как-то родственница. Похоронили. Я с ней не была особо близка, но так сложилось, что похоронами занималась именно я. И вот мы с моим отцом после поминок едем обратно и решаем, что на 9 дней не поедем. И буквально через пару дней снится сон, в котором я слышу, как умершая родственница ругается на нас: «Ишь, что вздумали, не ходить! Быстро собрались и пошли!» Я папе позвонила и рассказала, пришлось идти)) А другие родственники попросились пожить в ее квартире, пока она временно пустая стояла. Молодая пара. Парень так вообще не знал, у кого они в квартире живут.Квартира - маленькая однушка. И вот со слов парня - лежит днём на диванчике, дремлет. Вдруг слышит - дверь входная открылась, он думал, что подруга пришла. Сквозь сон глаза приоткрыл и офигел - тетка какая-то. Зашла так по-хозяйски, осмотрелась и спрашивает его: «Ты че тут разлёгся? Кто такой?» Парень дара речи лишился, лежит, мычит. А тетка давай по шкафам проверять. А у неё ещё при жизни всегда ее портрет стоял на телике. Во время похорон ему траурную ленточку приделали, а потом убрали в шкаф. И вот она по шкафам посмотрела и говорит парню: «Портрет мой поставьте на место.»И тут дверь опять хлопнула, парень окончательно проснулся. Пришла его подруга (она приходилась внучатой племянницей той умершей родственнице), а тот сидит на кровати, бледный, трясётся аж. Рассказывает ей историю. Та достаёт портрет из шкафа, и у парня вообще челюсть отвисла - это та самая тетка. Съехали они быстро после этого случая. Не смогли там жить. Если б не съехали - не поверила бы, чесслово. Потому что здесь они жили бесплатно, а съехали на съемную за деньги.***Надо хату убрать. Домовые страсть как бардак, а особенно немытую посуду не любят. И завести блюдечко, на котором оставлять на ночь угощение. Сладости и молоко. Утром выкидывать, если осталось. А вообще, когда все гремит и падает - это домовой нечистую силу гоняет.***А у меня был случай, когда я пошел в гости к знакомому (на вечерние посиделки), то услышал ихнего домового. Произошло это так: не зная, дома ли они или идут из магазина, я забежал на этаж и постучался, молчок, потом второй раз и приложил ухо, мало ли, может, дома но заняты или не услышали, и когда я подставил ухо, то мне кто-то (сами знаете кто) ответил ровно таким же стуком, как и я по двери, но вы спросите, откуда такая уверенность, а я отвечу ,что в квартире никого не было и стук был по перегородке (комнаты и кухни), то есть это точно не соседи и звук отчётливо был из квартиры.***Жиза. То документы пропадали, а потом появлялись на том же месте, то чашка падала на пол из закрытого шкафа(!), то вещи пропадали, появлялись спустя время, то звуки, то еще что-то... Решили эту проблему по простому - разложили по углам конфеты) Уже полгода все спокойно. верить в такое или нет не знаю, но для профилактики оно того стоило 😅

Ключевые слова: Домовые квартира звуки умершие

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