Сила слов

Arhip Просмотров: 590 Комментарии: 10 +13 Вчера, 17:16 by

Один раз серьезно повредил ногу.Совершенно по тупому - загнал машину на эвакуатор, задумался и забыл, что она там стоит. И вышел из нее. И улетел вниз, серьезно повредив коленный сустав.Потом приехала мама и привезла мне клюшку. Но не такую клюшку, что бы я в хоккей пошел играть, а клюшку, на которую при ходьбе опираются.Ну походил я с этой клюшкой, сустав зажил, решил вернуть ее маме.Привожу, а она отказывается ее забирать - типа места в квартире и так мало.Я ей в ответ:- Забери, тебе она больше пригодится.На следующий день она подскальзывается и подворачивает ногу. Теперь она с клюшкой ходит.Причем в своих словах я не нес никакого негатива, не желал маме зла. Просто хотел, чтобы она ту клюшку забрала.Вот не знаю, совпадение это или все же я накликал?

Ключевые слова: Нога травма клюшка авторская история

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