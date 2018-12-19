Сила словОдин раз серьезно повредил ногу.
Совершенно по тупому - загнал машину на эвакуатор, задумался и забыл, что она там стоит. И вышел из нее. И улетел вниз, серьезно повредив коленный сустав.
Потом приехала мама и привезла мне клюшку. Но не такую клюшку, что бы я в хоккей пошел играть, а клюшку, на которую при ходьбе опираются.
Ну походил я с этой клюшкой, сустав зажил, решил вернуть ее маме.
Привожу, а она отказывается ее забирать - типа места в квартире и так мало.
Я ей в ответ:
- Забери, тебе она больше пригодится.
На следующий день она подскальзывается и подворачивает ногу. Теперь она с клюшкой ходит.
Причем в своих словах я не нес никакого негатива, не желал маме зла. Просто хотел, чтобы она ту клюшку забрала.
Вот не знаю, совпадение это или все же я накликал?
Вчера, 17:16 by ArhipПросмотров: 590Комментарии: 10
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