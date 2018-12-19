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Истории из жизни

Сила слов

Один раз серьезно повредил ногу.
Совершенно по тупому - загнал машину на эвакуатор, задумался и забыл, что она там стоит. И вышел из нее. И улетел вниз, серьезно повредив коленный сустав.

Потом приехала мама и привезла мне клюшку. Но не такую клюшку, что бы я в хоккей пошел играть, а клюшку, на которую при ходьбе опираются.
Ну походил я с этой клюшкой, сустав зажил, решил вернуть ее маме.

Привожу, а она отказывается ее забирать - типа места в квартире и так мало.
Я ей в ответ:

- Забери, тебе она больше пригодится.

На следующий день она подскальзывается и подворачивает ногу. Теперь она с клюшкой ходит.

Причем в своих словах я не нес никакого негатива, не желал маме зла. Просто хотел, чтобы она ту клюшку забрала.
Вот не знаю, совпадение это или все же я накликал?

Вчера, 17:16 by ArhipПросмотров: 590Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Нога травма клюшка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Вчера, 17:38
+4
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 788
Возможно, вы предугадали или вам подсказали.
У меня так сестра бинты и йода купила. На последние деньги в аптеку зашла. "На всякий случай говорит, мало ли что". На следующий же день племянник сильно поранился, пришлось бинтовать и везли в травмапункт.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#2 написал: Tinка
Вчера, 18:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
+За интересную манеру повествовать))
Бывали такие случаи, скажешь что то , как в воду глядишь.
Думаю, предугадали ,сами того не осознавая.
Зарегистрирован: 1.08.2021
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 18:51
+1
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Репутация: (94|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 264
Косяки, по типу вашего, обычно случаются от причине скудости энергии. Машина - это обременение плюс очень много по жизни всякой хрени, которая напрягает. На все это по-пустому и за зря тратится наша энергия. А от нашей скудости остается только травмирование.
Ваша мама, впрочем, как и все мамы очень болеют за своих детей, мамы всегда лучше пожертвуют себя, чем что-либо плохое коснется их детей. Потому подсознательным инициатором второй, то бишь своей травмы была ваша мама плюс потери ее энергии на переживания за вас, а вы просто-напросто после отдыха с клюшкой набрались энергии и, можно сказать, угадали... . Вы не желали маме зла, просто у нас всех полное отсутствие знания о своей энергии и защите от пустых переживаний.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: kusi
Вчера, 19:17
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 358
Комментариев: 7 405
Думаю все таки накликал.Вот жеж язык то у тебя Архип во истину без костей.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#5 написал: ZetJeyen
Вчера, 19:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Петя Камушкин, он же Пукин В, ты где? Ау! Без тебя этот сайт загнулся почти уже(((
Зарегистрирован: 15.06.2021
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:00
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 830
Ладно хоть шейка бедра не сломана.. С таким поганым языком
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: Tigger power
Вчера, 20:40
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2877|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 875
Предвидение, неосознанно мы иногда предугадываем +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: Talisha
Вчера, 21:26
+1
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Репутация: (2056|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 240
Не так важно - предсказал или накликал. Когда два человека выруливают на какую-то ветку реальности, это всегда выбор обоих, точнее, результат.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: Cava
Вчера, 23:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 12
Ха, чего далеко ходить. Обделили меня премией перед Новым годом, дали меньше всех. Я стою и говорю, ну да это за то, что я всех выручаю и на больничные не хожу. Теперь буду брать больничные, сами крутитесь. И на следующий день слегла с Ковид на две недели. Так что иногда лучше промолчать.
Зарегистрирован: 15.01.2019
#10 написал: Arhip
Сегодня, 02:53
+2
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Репутация: (1875|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 827
Цитата: Cava
а, чего далеко ходить. Обделили меня премией перед Новым годом, дали меньше всех. Я стою и говорю, ну да это за то, что я всех выручаю и на больничные не хожу. Теперь буду брать больничные, сами крутитесь. И на следующий день слегла с Ковид на две недели. Так что иногда лучше промолчать.

Ну тут вы со злости сказали, я полагаю.

У меня кстати случай был, связанный с это тростью.
Хромаю в магазин, а навстречу гопники. Видимо увидели во мне беззащитную жертву, окружили.
А в клюшке была такая фича - легким движение клюшка преображается... преображается... Нет, никаких запрятанных клинков, как в некоторохых фильмах там не было. Просто была кнопочка, которая из основания вынимает заостренный стержень где-то 1 см в длинну. Наверное он нужен для хождения по льду.
Воткнул этот стержень в ногу одного из гопников и уззнал много новых слов, пока он прыгал на одной ноге. . Хотел его еще прикладом по голове треснуть, но потом решил - Я же не садист какой? И пошел дальше
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
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