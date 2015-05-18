Папины весточки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лера Просмотров: 469 Комментарии: 2 +9 Вчера, 20:27 by

Всем доброго времени суток, дорогие фосторовцы. В первой моей истории о ночном госте, несколько комментаторов писали, что супругу все могло привидеться спросонья, но были в том году и менее правдоподобные, но реальные происшествия.Чтобы было более понятно, немного описания - у мамы на кухне в углу стоит полка с иконами и свечами, свечи лежат ровно на полке, сами по себе они подвинуться не могут, животных у неё нет.Прошло буквально несколько дней с того дня, когда позвонили из больницы и сказали, что папы больше нет.Первое время после его смерти родные старались не оставлять меня одну дома, потому что я находилась в состоянии самобичевания и размышляла, могли ли мы что-либо сделать, чтобы папа остался жив.В тот день приехала мама и аккуратно так говорит, что ночью, кажется, она слышала шаги в коридоре. Утром на кухню пришла, а свечи согнутые лежат ровно на полке. Чуть позже рассказывала, что такое продолжалось несколько дней, но она уже не хотела меня тревожить этим. Супруг говорил, что ночью несколько раз тоже слышал у нас в коридоре шаги.Как и положено, я ходила в церковь, ставила свечи за упокой и заказывала молитвы. Не знаю, после этого или же просто папа ушёл, но больше такое не повторялось.Следующая история будет небольшая, но может кому-то будет интересно, что же будет, если пойти к покойнику во сне.Спустя полгода мне наконец-то приснился папа. Как будто я сижу в квартире бабушки с дедом, дома никого нет, входит он с его родным братом, с Чечни вернулись. Они действительно там были, если не ошибаюсь, то в 2000 году. Я сижу на кухне, она прям напротив двери, вижу его и говорю: «Тебя же уже нет», он ответил: «Как видишь, я жив», я побежала к нему и обняла, во сне и уже после пробуждения было невероятное облегчение, после объятий был просто яркий белый свет, и я проснулась. Надеюсь, это значит, что ему ТАМ хорошо.

Ключевые слова: Сон свечи отец авторская история

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