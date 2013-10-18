От чего я проснулась?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:10

nananka Просмотров: 533 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 07:10 by

Здравствуйте, фосторовцы!Хочу поделиться одной историей с целью узнать - может кто-то сталкивался с подобным и подскажет, как быть и вообще из-за чего происходят подобные вещи.Итак, поехали.Мы с мужем и ребенком переехали в новую квартиру. И там произошло следующее:Просыпаюсь среди ночи и не могу понять, что именно меня разбудило. Прислушиваюсь, глядя на экран телефона (время часа три), понимаю, что со стороны коридора кто-то идет, шаркая. Поворачиваюсь в сторону этого самого коридора, чтоб выругать мужа за поздние хождения, и цепляю его своей рукой (он и сын лежат со мной рядом!) Всё. Опешила, замерла. Шаги слышу, лежу "голова к коридору". Сердце стучит, пот выступил, гляжу в дверной проём, СЛЫШУ ШАГИ И НЕ ВИЖУ НИКОГО. Кашлянула, потому что уже сил не было молчать, хотела заорать, но за ребёнка переживала. После моего кхе всё стало тихо. Я уснула и с утра ускакала на работу. После решила о произошедшем никому не говорить и не слышала ничего похожего.И что? Приехала через время к нам моя бабушка, рассказала мне, что слышала, как кто-то ходит, думала, что мы с мужем вернулись с работы, вышла - нет никого.В общем, не судите строго, пишу, находясь на работе, буду признательна за советы. К чему это (предупреждение?)? Или надо опасаться? Или сходить в церковь, купить свечи, пройти по квартире?Извините за сумбур еще раз. Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Квартира шаги звуки шум муж бабушка авторская история

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