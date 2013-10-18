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Истории из жизни

От чего я проснулась?

Здравствуйте, фосторовцы!

Хочу поделиться одной историей с целью узнать - может кто-то сталкивался с подобным и подскажет, как быть и вообще из-за чего происходят подобные вещи.

Итак, поехали.

Мы с мужем и ребенком переехали в новую квартиру. И там произошло следующее:

Просыпаюсь среди ночи и не могу понять, что именно меня разбудило. Прислушиваюсь, глядя на экран телефона (время часа три), понимаю, что со стороны коридора кто-то идет, шаркая. Поворачиваюсь в сторону этого самого коридора, чтоб выругать мужа за поздние хождения, и цепляю его своей рукой (он и сын лежат со мной рядом!) Всё. Опешила, замерла. Шаги слышу, лежу "голова к коридору". Сердце стучит, пот выступил, гляжу в дверной проём, СЛЫШУ ШАГИ И НЕ ВИЖУ НИКОГО. Кашлянула, потому что уже сил не было молчать, хотела заорать, но за ребёнка переживала. После моего кхе всё стало тихо. Я уснула и с утра ускакала на работу. После решила о произошедшем никому не говорить и не слышала ничего похожего.

И что? Приехала через время к нам моя бабушка, рассказала мне, что слышала, как кто-то ходит, думала, что мы с мужем вернулись с работы, вышла - нет никого.

В общем, не судите строго, пишу, находясь на работе, буду признательна за советы. К чему это (предупреждение?)? Или надо опасаться? Или сходить в церковь, купить свечи, пройти по квартире?

Извините за сумбур еще раз. Спасибо за внимание.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:10
Сегодня, 07:10 by nanankaПросмотров: 533Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Квартира шаги звуки шум муж бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: VicZhou
Сегодня, 09:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 430
А кто раньше там жил? Я бы расспросила соседей, вышла бы на предыдущих жильцов. Если кто-то ходит, значит кто-то или что-то есть: либо полтергейст, либо предупреждение (последнее по моим наблюдениям редко бывает к добру, чаще к худу). Но склоняюсь к полтергейсту, который часто просто неупокоенная душа, застрявшая на данной территории. Бродит, шатается, сам страдает и других пугает.
То, что вы боитесь, вполне закономерно, но страхом делу не поможешь. Выясните, откуда он взялся и ищите способ помочь ему уйти.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 12:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 436
У этого явления много объяснений))), важны детали, оно в них и кроется)
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 16:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (1850|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 882
1 - не бояться
2 - понаблюдать
3 - почистить квартиру свечой, окурить полынью. Если фантом - уберется.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: nananka
Сегодня, 17:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: VicZhou
А кто раньше там жил? Я бы расспросила соседей, вышла бы на предыдущих жильцов. Если кто-то ходит, значит кто-то или что-то есть: либо полтергейст, либо предупреждение (последнее по моим наблюдениям редко бывает к добру, чаще к худу). Но склоняюсь к полтергейсту, который часто просто неупокоенная душа, застрявшая на данной территории. Бродит, шатается, сам страдает и других пугает.
То, что вы боитесь, вполне закономерно, но страхом делу не поможешь. Выясните, откуда он взялся и ищите способ помочь ему уйти.



Надо будет узнать. Квартира съемная, мы, кстати, стали часто ругаться с мужем после переезда. Раньше такого не было. В общем, буду разбираться .
Зарегистрирован: 5.03.2021
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