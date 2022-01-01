Рассказ о ведьме

Рассказ о ведьмеКогда моя бабушка была ещё ребёнком, жили они в самой обычной деревне, каких по России несчетное количество. Народ там дружный был, все друг друга знали. Если праздник какой, то всей деревней отмечают.
И вот один день запомнился ей на всю жизнь.
Одна пара поженилась. Всей деревней это событие отмечают, поздравляют новобрачных. Были танцы-пляски, песни, выпивка. Время близится к ночи, но гости продолжают кутёж, и в какой-то момент прям во двор, где все находились, забегает поросёнок. Промеж людей да табуреток пробегает, и один сидящий мужчина хватает порося да как отрежет ему ухо. Уж не знаю зачем, но поросёнок без уха остался, с визгом убежал от двора подальше.
Все бы ничего, только вот слух прошёл, что это ведьма была, а мужчина этот решил ее таким образом пометить. Как обычно бывает, в деревне часто ходят подобные слухи, и даже есть кого подозревать в колдовстве из живущих неподалёку. Как раз одну такую женщину знали. Кто-то из любопытных зашёл к ней через пару дней после происшествия и заметил, что и впрямь у женщины уха нет.
Такой поворот событий только утвердил слухи, ранее ходившие об этой ведьме.
Сегодня, 17:41 by ForstorПросмотров: 121Комментарии: 0
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