Рассказ о ведьме

Forstor Просмотров: 121 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 17:41 by

Когда моя бабушка была ещё ребёнком, жили они в самой обычной деревне, каких по России несчетное количество. Народ там дружный был, все друг друга знали. Если праздник какой, то всей деревней отмечают.И вот один день запомнился ей на всю жизнь.Одна пара поженилась. Всей деревней это событие отмечают, поздравляют новобрачных. Были танцы-пляски, песни, выпивка. Время близится к ночи, но гости продолжают кутёж, и в какой-то момент прям во двор, где все находились, забегает поросёнок. Промеж людей да табуреток пробегает, и один сидящий мужчина хватает порося да как отрежет ему ухо. Уж не знаю зачем, но поросёнок без уха остался, с визгом убежал от двора подальше.Все бы ничего, только вот слух прошёл, что это ведьма была, а мужчина этот решил ее таким образом пометить. Как обычно бывает, в деревне часто ходят подобные слухи, и даже есть кого подозревать в колдовстве из живущих неподалёку. Как раз одну такую женщину знали. Кто-то из любопытных зашёл к ней через пару дней после происшествия и заметил, что и впрямь у женщины уха нет.Такой поворот событий только утвердил слухи, ранее ходившие об этой ведьме.

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