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Истории из жизни

Как мужик чёрта поймал...

Дело было в деревушке, на Украине, в начале века. Там родилась племянница моего дедушки, вот в детстве она эту историю и услышала от бабушки своей, а я узнал от неё, когда еще малой был, ездил к ним на пару недель в гости. Бабуля эта уже умерла, когда я эту историю услышал. Жили они уже в другом населенном пункте, а события происходили в родной деревне рассказчицы. До её рождения...

Жил мужик один в деревне этой, работящий, как говорят - "руки золотые", вечно что-то пилил, строил и т.д... кому беседку сколотит, баню, кому забор поставит за магарыч. Жена у него была, хозяйство своё небольшое - обычный, в общем, сельский житель... отличался он только силой физической большой, причём, параметрами какими-то не обладал выдающимися, природная сила была, ну так случилось, что детей у них не было, но и плохо они не жили... в одну пору жена у него умерла... ну он загрустил, бухать начал, остался один вообще. Сначала помогали, как могли, соседи, деревня маленькая была, все друг друга знали... а он всё горькой топил утрату свою. Хозяйство запустил, что-то пропил, что-то продал... ну и все как-то свыклись с происходящим, говорили только, жалко мужика, погубит себя. С утра до ночи пил, и так каждый день почти... в один день как-то начал он по деревне ходить и рассказывать, мол, жена приходила (а он как год или два похоронил её). В дверь постучалась ночью, он открыл, сидели до утра, говорит, ну и с рассветом она ушла вроде как.

Решили все - сбрендил от бухла и переживаний... прошло времени немного... а он пить бросил, хозяйство в порядок привёл, говорит, успокоился, мол, жена сказала, хорошо с ней всё... ну и как-то всё налаживаться стало. Какое-то время спустя опять забухал, нелюдимый стал, ни с кем не разговаривал практически, но не буянил, плохого ничего не делал... и как-то с мужиками он выпивал, то ли на празднике каком-то, то ли просто где-то, я не знаю, по пьяне рассказал, что приходила она еще раз к нему, через несколько дней, так же ночью, только уже другая была, говорит, непохожая на себя, глаза не те, ну не узнавал он её, говорил, что с собой звала, что ей плохо там одной, хотя до этого всё совершенно иначе было. Ну он и решил, что крыша едет, и опять же сорвался... Ну и на следующий день... или два... пропал он... зашли к нему - стучат, никто не открывает, дверь взломали, а он лежит на полу в доску пьяный - спит, весь дом в следах от копыт - стены, потолок, как обожженные следы такие на побелке, ну а рядом мешок стоит - заглянули, а там золото - порода золотая, куски разные - большие маленькие, ну вроде как пуда 2, как мне Тётя Люба говорила...

Привели в чувство - откуда такие богатства никто не понимал, а он такой опохмелился и говорит... в третий раз когда жена пришла, он двери не открыл, чуял неладное, так всю ночь она под дверью рыдала, достал бутылку, пил, спать пытался, а она ревёт и ревёт, говорит, и по имени зовёт... ну под этим делом не выдержал, открыл, а ему в ноги поросёнок маленький прошмыгнул - и за печку, ну он говорит и понял, что за дела, начал Отче Наш читать, а оттуда из-за печи, что-то такое как выбежит, ну он его ухватил и не отпускал, злой был, говорит, что донимает нечисть, уже и не страшно было... хотел ему шею свернуть, а оно по всей хате давай его таскать, ну и в итоге золото пообещал, только отпустить просил... как только отпустил черта, так мужик этот без чувств и упал. Ну не верить ему было дело такое себе, т.к мешок стоял реальный, тогда люди к таким вещам относились спокойнее... слухи быстро разошлись по деревне, и через несколько дней золото забрали приехали люди какие-то, кто-то из гос.служащих, и мужика тоже этого, а пока его не было, дом его загорелся сам собой, выгорело всё... ну и больше никто не видел этого дядьку. Вроде как была альтернативная версия происхождения этого золота, что клад выкопал он где-то, так было проще думать, да только все знали эту историю с чертом, свидетелей было несколько человек, кто к нему домой пришел тогда, когда он пропал... не говорили об этом между собой люди, время такое было, крестились да и всё... да и обсуждать боялись особо историю эту. Вот такой деревенский хоррор.

С ув. Geezmo13.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:10
Вчера, 11:10 by Geezmo13Просмотров: 1 532Комментарии: 15
+23

Ключевые слова: Мужик чёрт золото авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 11:14
+3
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 474
Больше на сказку похоже, пусть и интересную, либо мужик напился до такой степени, что во всё это сам поверил, но, вероятнее всего, пока эта история передавалась из уст в уста, многое напридумывали, как это часто бывает. blush Пусть уж будет в этом разделе, интересно, что люди скажут.

От меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:08
+3
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А что, милая баечка. Мне нравится даже.
Но вот золото это разве не должно было в прах, мусор превратиться при свете дня? grinning
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Sniff
Вчера, 12:21
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Сказка, конечно, но прикольненькая, ставлю+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: DRUID
Вчера, 12:31
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Комментариев: 1 042
Цитата: зелёное яблочко
Но вот золото это разве не должно было в прах, мусор превратиться при свете дня?


Ну вот прямо таки в прах и мусор. Обычно в кое что другое чёртовы гостинцы превращаются baka

Да может и превратились позже где нибудь в кулуарах НКВД. А то и вовсе в чьих карманах.

Конечно +++
Мне нравятся стори про чертяг.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: LudaM
Вчера, 12:31
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Да черту то что, откупился золотишком, мужик же не вечно жить будет. На том свете поквитались уж поди.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#6 написал: Sniff
Вчера, 12:43
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Комментариев: 1 069
Такую шикарную сказку про черта вспомнила) И малоизвестную)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#7 написал: DRUID
Вчера, 12:56
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Комментариев: 1 042
Цитата: Sniff
Такую шикарную сказку про черта вспомнила) И малоизвестную)


Нужно немедленно опубликовать!
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#8 написал: Sniff
Вчера, 13:06
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Ага, опубликую, только вот с кухней разгребусь))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#9 написал: Talisha
Вчера, 13:28
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Чертенок обманул бы, на то они и нечисть. А это мужик никак лепрекона поймал, те золотом откупаются как раз.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#10 написал: Sniff
Вчера, 13:34
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Комментариев: 1 069
Лепреконы- нечисть англоязычная, на Руси не было таких!
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#11 написал: Ksenya078
Вчера, 13:49
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Комментариев: 2 020
Это все лярвы - низший слой нечести мужику мозги пудрили. На фиг, на фиг, на фиг от них золотишко. Интересная Стори, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#12 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:42
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Пусть сказка, но интересная.) Верю! +++
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#13 написал: просто Вася
Сегодня, 04:41
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Сказка ложь, да в ней намёк... Интересно было почитать. Получается, поросёнок сам заговорил или в черта превратился? Плюс.
Поздравляю всех со СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ, друзья!
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#14 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:26
0
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Комментариев: 10 528
Цитата: просто Вася
Сказка ложь, да в ней намёк... Интересно было почитать. Получается, поросёнок сам заговорил или в черта превратился? Плюс.
Поздравляю всех со СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ, друзья!

И Вас с Праздником! sun
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#15 написал: marzzz
Сегодня, 12:43
0
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Цитата: просто Вася
Получается, поросёнок сам заговорил или в черта превратился?

Говорящий у нас только один - Хрюша из "Спокойной ночи, малыши!" stuck_out_tongue_winking_eye
Обычно деревенские ведьмы любят в зверушек превращаться. Именно в поросят. Правда, в нашей родне, говорят, была Маруся, которая собаку-ведьму гоняла.
Что за зверя выловил мужик, остаётся только догадываться. Если плясать от классики, то черти на самом деле золотишко припастают. Только не раздают налево и направо. Знать, мужик крепко черта за одно место прихватил и держал, что черту откуп понадобился. stuck_out_tongue_closed_eyes
То, что дом сгорел, отчасти логично. Огонь очищает. Частенько такие случаи, вплоть до самовозгорания, повторяются в местах скопления негативной энергии.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
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