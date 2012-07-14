Как мужик чёрта поймал...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:10

Geezmo13 Просмотров: 1 532 Комментарии: 15 +23 Вчера, 11:10 by

Дело было в деревушке, на Украине, в начале века. Там родилась племянница моего дедушки, вот в детстве она эту историю и услышала от бабушки своей, а я узнал от неё, когда еще малой был, ездил к ним на пару недель в гости. Бабуля эта уже умерла, когда я эту историю услышал. Жили они уже в другом населенном пункте, а события происходили в родной деревне рассказчицы. До её рождения...Жил мужик один в деревне этой, работящий, как говорят - "руки золотые", вечно что-то пилил, строил и т.д... кому беседку сколотит, баню, кому забор поставит за магарыч. Жена у него была, хозяйство своё небольшое - обычный, в общем, сельский житель... отличался он только силой физической большой, причём, параметрами какими-то не обладал выдающимися, природная сила была, ну так случилось, что детей у них не было, но и плохо они не жили... в одну пору жена у него умерла... ну он загрустил, бухать начал, остался один вообще. Сначала помогали, как могли, соседи, деревня маленькая была, все друг друга знали... а он всё горькой топил утрату свою. Хозяйство запустил, что-то пропил, что-то продал... ну и все как-то свыклись с происходящим, говорили только, жалко мужика, погубит себя. С утра до ночи пил, и так каждый день почти... в один день как-то начал он по деревне ходить и рассказывать, мол, жена приходила (а он как год или два похоронил её). В дверь постучалась ночью, он открыл, сидели до утра, говорит, ну и с рассветом она ушла вроде как.Решили все - сбрендил от бухла и переживаний... прошло времени немного... а он пить бросил, хозяйство в порядок привёл, говорит, успокоился, мол, жена сказала, хорошо с ней всё... ну и как-то всё налаживаться стало. Какое-то время спустя опять забухал, нелюдимый стал, ни с кем не разговаривал практически, но не буянил, плохого ничего не делал... и как-то с мужиками он выпивал, то ли на празднике каком-то, то ли просто где-то, я не знаю, по пьяне рассказал, что приходила она еще раз к нему, через несколько дней, так же ночью, только уже другая была, говорит, непохожая на себя, глаза не те, ну не узнавал он её, говорил, что с собой звала, что ей плохо там одной, хотя до этого всё совершенно иначе было. Ну он и решил, что крыша едет, и опять же сорвался... Ну и на следующий день... или два... пропал он... зашли к нему - стучат, никто не открывает, дверь взломали, а он лежит на полу в доску пьяный - спит, весь дом в следах от копыт - стены, потолок, как обожженные следы такие на побелке, ну а рядом мешок стоит - заглянули, а там золото - порода золотая, куски разные - большие маленькие, ну вроде как пуда 2, как мне Тётя Люба говорила...Привели в чувство - откуда такие богатства никто не понимал, а он такой опохмелился и говорит... в третий раз когда жена пришла, он двери не открыл, чуял неладное, так всю ночь она под дверью рыдала, достал бутылку, пил, спать пытался, а она ревёт и ревёт, говорит, и по имени зовёт... ну под этим делом не выдержал, открыл, а ему в ноги поросёнок маленький прошмыгнул - и за печку, ну он говорит и понял, что за дела, начал Отче Наш читать, а оттуда из-за печи, что-то такое как выбежит, ну он его ухватил и не отпускал, злой был, говорит, что донимает нечисть, уже и не страшно было... хотел ему шею свернуть, а оно по всей хате давай его таскать, ну и в итоге золото пообещал, только отпустить просил... как только отпустил черта, так мужик этот без чувств и упал. Ну не верить ему было дело такое себе, т.к мешок стоял реальный, тогда люди к таким вещам относились спокойнее... слухи быстро разошлись по деревне, и через несколько дней золото забрали приехали люди какие-то, кто-то из гос.служащих, и мужика тоже этого, а пока его не было, дом его загорелся сам собой, выгорело всё... ну и больше никто не видел этого дядьку. Вроде как была альтернативная версия происхождения этого золота, что клад выкопал он где-то, так было проще думать, да только все знали эту историю с чертом, свидетелей было несколько человек, кто к нему домой пришел тогда, когда он пропал... не говорили об этом между собой люди, время такое было, крестились да и всё... да и обсуждать боялись особо историю эту. Вот такой деревенский хоррор.С ув. Geezmo13.

Ключевые слова: Мужик чёрт золото авторская история

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