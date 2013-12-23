Переезд в новую квартиру

Forstor Просмотров: 172 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 09:28 by

Мне было тогда 11 лет, мама съезжала от отца в новую квартиру. Первый год был очень сложным для нас, квартира к зиме была не готова, мы спали практически в куртках и под двумя одеялами. Зато летом квартира была прохладная, когда на улице стоит жара +50, в квартире собственная температура была +25( по нашим меркам это очень прохладно).Квартира мне очень нравилась, она была светлая, уютная , я сразу полюбила эту квартиру. Со временем мы ее обжили, сделали ремонт, устранили все недочеты.Однажды я заметила, что у мамы под матрасом лежит нож, мне это обстоятельство показалось очень странным, я спросила у мамы, зачем ей нож под матрасом, но что получила ответ, что, оказывается, периодически на маму кто-то будто взбирается и душит по ночам, а этот нож оберегает ее. Я очень удивилась этому, ведь я в этой квартире себя ощущаю как рыба в воде, она настолько мне нравится, я даже по ночам без света по квартире передвигаюсь, чего раньше я никогда не делала.И вот однажды ко мне в гости приехала моя лучшая подруга с ночевкой. Мы весь день дружно гуляли, общались, а ближе к вечеру рассорились. Она заявила, что поедет домой, время уже было часов 9, ближе к 10, ей 13 лет, мама моя, конечно же, не пустила никуда и предложила ей переночевать в моей комнате, а я уже с мамой в спальне останусь, на том и сошлись. Утром я просыпаюсь и вижу, что подруга спит на матрасах на полу, а не в моей комнате.Мне стало интересно, все обиды позабыты, надо срочно узнать, как она очутилась в спальне, когда ложилась спать в моей комнате. Оказалось, ночью подруга стала засыпать и сквозь дремоту чувствует, что с неё одеяло сползло, она стала его на себя натягивать и тут уже совершенно отчетливо понимает, что с неё начинают это одеяло стаскивать. Она, конечно, перепугалась, и как только представилось возможным, сразу прибежала к маме , так ее и переселили в спальню к нам.Был так же случай с моим братом. Мы с мамой часто ездили к ее подруге с ночевкой после баньки, но квартиру опасно оставлять одну на ночь без присмотра. Она располагалась на первом этаже и без решёток. Мама просила моего старшего брата (соответственно, её сына) остаться на ночь. Ему тогда было лет 17. И вот мы возвращаемся домой от подруги мамы, а брат заявляет, что больше в этой квартире он ночевать не останется, по его словам в квартире творится какая-то чертовщина.Выяснилось, что ночью он сидел в какой-то из комнат и стал слышать в другой комнате звуки, похожие на шаги, его это взбудоражило, кровь застыла, дыхание замерло, он стал прислушиваться и понимает, что ему не показалось, шаги слышны отчетливо, потом появились звуки кухонной утвари, будто роются в столовых приборах. Он в эту же секунду вскочил, включил везде свет, позвонил другу и попросил его прийти . Друг тут же пришел, так они до утра и сидели. Но традиция есть традиция, мы в очередной раз идём с ночевкой, а брата оставляем в квартире. Теперь уже брат либо приходил, но ненадолго, либо с друзьями, которые тоже подтверждали, что слышали, что в квартире есть посторонние звуки.Тот, кто нам продал эту квартиру, был знакомым брата, который ему рассказал, что когда они проживали в ней, было все то же самое, и там действительно происходят странные события.Но я эту квартиру полюбила всей душой, и даже спустя 10 лет она мне снится часто, будто она всё ещё моя.

Ключевые слова: Квартира одеяло шаги чертовщина авторская история

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