Как я у подруги ночевала

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 133 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 09:28 by

Всем доброго времени суток, уважаемые читатели 4stor!Если вы читали мои предыдущие публикации, то вы знаете, что я отношусь скорее к разряду скептиков, нежели верующим во все и во вся. И так же вы могли отметить, что странные случаи я собираю по крупицам. И вот сейчас дошло время написать то, что случилось в 2013 году со мной и с моей коллегой по старой работе. Коллегу зовут Анастасия, имя изменено, естественно. Начну с предыстории, постараюсь быть краткой.Познакомились мы с Настей на старой работе, в одном интернет-магазине наручных часов. Этот магазин принадлежал подруге моей матери. Настю взяли вторым сотрудником. От нее чувствовался негатив по отношению ко мне. Видимо, она посчитала, что я получила работу по знакомству. Прошел год, потом два и однажды мы встретились после работы на ярмарке на Школьной улице, именно там находился наш офис. Ярмарка была приезжая, фрукты, овощи, зелень, рыбка и прочая снедь. Она меня окликнула. Мы разговорились. И тут она достала из пакета пучок мяты веником и говорит " я купила два по скидке, забери себе один, что-то я пожадничала". А я и забрала и предложила отдать деньги, а она отказалась. С тех пор лед начал таять. Мы стали больше разговаривать в офисе, я ее угощала кофе, а она меня пирожными. Настя оказалась совсем бесхитростной и, как она сама говорила, долго не понимала ситуацию и не знала, как относиться к такому "кумовству". Прошло еще полтора года и мы сдружились. Часто гуляли вместе, ходили в кино или просто в кафе. Она меня познакомила со своим парнем, назовем его Игорь. Все было хорошо, пока нашу фирму не аннулировали. Начальница решила заниматься другой деятельностью и всех уволила. Но мы продолжали общаться, благо, она живет совсем близко.Как-то мы потерялись аж на 3 месяца и я узнаю от общих знакомых, что ее молодой человек скончался. Стало плохо с сердцем и его забрала скорая, но до больницы он не доехал. В этот же день я позвонила Настюшке. На конце провода слезы, сопли, проклятия в адрес СМП, самого Игоря, его друзей, родных, себя и меня, что так надолго пропала. Мы встретились.Гуляли долго. Говорили много. Столько всего произошло. Заметила у нее синяки под глазами, уставшее лицо. Неудивительно. Так прошло еще полгода. Мы с мужем брали ее на все мероприятия, будь то кафе, кино, даже в музей ходили и она вроде даже развеялась. А один раз она позвала меня отметить ее день рождения у себя дома. Муж не смог поехать со мной, ее мама была на работе и вернулась поздно. Мы с ней выпили по паре бутылок пива и заказали суши. Очень уж хотелось чего-то такого!! Ближе к вечеру мы включили фильм (как сейчас помню "Золушка" с Эмили Браунинг). Так и прозевали время. Настя предложила мне остаться у нее на ночь. Троллейбусы (именно они тогда курсировали по Нижегородской улице) уже не ходили, время второй час ночи, ну я и осталась, предупредив своих. Заснули мы с Настюхой примерно на половине фильма. Кровать двуспальная, одеяло общее. Тут они спали вместе с Игорем. И снится мне какое-то светло-бежевое место. Столик такой, как в красивых парижских кафешках, деревья желтые все, осень. Ко мне официант подходит, тощенький такой, низенький и так зло сверкает глазами из-под бровей. Стало не по себе. Почему-то начала ощущать, что за спиной опасность. Поворачиваюсь, на подоконнике нашей комнаты сидит толстый кот Плюша. Настин кот. Отмечу, что Настасья закоренелая кошатница, я наоборот - собачница. И этот кот, который только сегодня обнимал меня вечером за шею и утыкался в ухо носом, кидается мне в волосы. Да так страшно царапает и орет, что я визжу от боли и страха. На этом моменте я подрываюсь на кровати и сонно оглядываю всю комнату. Ничего не изменилось с вечера, все на местах. И тут я вижу и ощущаю, что кто-то тянет наше большое одеяло вниз, к краю кровати. Вижу, как оно сползает по Настиному халату и в последний момент его с силой дергают вниз. Я пулей несусь к выключателю, и выворачиваю свет, бужу Настю. Она так же вскакивает. На пальцах объясняю ситуацию, она наклоняется под кровать в поисках одеяла и видит, что оно свернуто в комок ровнопосередине. Кошек в комнате не было. Мы, две лошади, скачем в спальню ее мамы, которая пришла поздно, будим ее, и, так же на пальцах, все объясняем. Дальше кухня, кофе, сигареты и мы - две дуры и ее мама с синяками под глазами. На голове у меня царапины, одеяло так же под кроватью. Кошки как спали, так и спят.С тех пор прошло много времени, но мы смеемся, что Игорь посчитал меня за ухажера и стал выживать. С тех пор на ночь у нее не остаюсь.Примечание. Тем столиком оказалось летнее кафе в Киеве, куда ездила Настя отдыхать с Игорем в 2011 году.Кот Плюша, подобрыш, до сих пор меня обожает и всегда норовит залезть погреться.Настя пока так никого и не нашла.

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