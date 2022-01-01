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Истории из жизни

Домовой

Вспомнилось уже после того, как опубликовали мою историю про бабушкиного брата.

Со слов бабушки:
Было этот как раз в тот период, когда папка ушёл на фронт Орловско-Курской дуги. Тогда же все новости очень сильно запаздывали. Могла и на живого похоронка прийти. А узнать хотелось жив ли папка, что с ним (моей бабушке на тот момент было где-то лет 5).

И вот как-то вечерком мамка (бабушка её всегда так называет, когда вспоминает о ней) убиралась в хате, одна была.
Чувствует - взгляд какой-то, поворачивается и видит, что в углу хаты тёмная высокая фигура стоит. Страшно стало, но вспомнила, что надо спросить "к худу или к добру". И спросила. Фигура промычала-прорычала "к хууу..." и пропала.

Мамка так и села. Увы - папа вернулся с фронта искалеченным на всю жизнь, хоть и живой.
Получили новости называется.

p.s. Домовой может принимать, в принципе, любые обличия, думаю, он попытался принять облик хозяина дома, моего прадеда. К сожалению - к худу.

Сегодня, 09:08 by YasnaПросмотров: 70Комментарии: 0
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Ключевые слова: ВОВ прадед домовой бабушка авторская история

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