Домовой

p.s. Домовой может принимать, в принципе, любые обличия, думаю, он попытался принять облик хозяина дома, моего прадеда. К сожалению - к худу.

Yasna Просмотров: 70 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:08 by

Вспомнилось уже после того, как опубликовали мою историю про бабушкиного брата.Со слов бабушки:Было этот как раз в тот период, когда папка ушёл на фронт Орловско-Курской дуги. Тогда же все новости очень сильно запаздывали. Могла и на живого похоронка прийти. А узнать хотелось жив ли папка, что с ним (моей бабушке на тот момент было где-то лет 5).И вот как-то вечерком мамка (бабушка её всегда так называет, когда вспоминает о ней) убиралась в хате, одна была.Чувствует - взгляд какой-то, поворачивается и видит, что в углу хаты тёмная высокая фигура стоит. Страшно стало, но вспомнила, что надо спросить "к худу или к добру". И спросила. Фигура промычала-прорычала "к хууу..." и пропала.Мамка так и села. Увы - папа вернулся с фронта искалеченным на всю жизнь, хоть и живой.Получили новости называется.

Ключевые слова: ВОВ прадед домовой бабушка авторская история

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