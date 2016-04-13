Как близкие поддерживают нас в круге света. История про бабушку из Кировской области

Как близкие поддерживают нас в круге света. История про бабушку из Кировской областиЭто давно было. Одна девушка приехала в Ленинград из Кировской области, училище закончила, устроилась работать маляром. Она была самостоятельная. Тогда многие были самостоятельными, рассчитывать на родителей не приходилось. Отец у нее погиб, а у матери было еще трое младших. И надо было пробивать дорогу в жизни самой.
Марина пробивала дорогу, работала, снимала комнатку. Но потом получилось вот что: она познакомилась с моряком. Влюбилась. И оказалась в положении. Хотите - осуждайте, но вот так вышло в ее восемнадцать лет. Да еще моряк-то был с иностранного судна. Он пообещал на ломаном русском писать и слать радиограммы. И ушел в рейс. А Марина осталась, конечно.
Она решила родить ребенка. Тогда можно было выжить одной с ребенком, тяжело, но можно. Да и привычка выживать была... Матери Марина написала всю правду перед тем, как лечь в роддом. Написала, что ни на что не рассчитывает, справится, просить понять и простить. И родила мальчика.
А в роддоме случилась вспышка инфекции. Младенец тоже заразился. Больницу закрыли на карантин, Марину с малышом перевели в инфекционное отделение. Передачи и посещения запрещены! Хотя и так не было ни передач для нее, ни посещений.
Было очень страшно и тяжело. Марина боялась, что ребенок не выживет. И одиноко было, - никто же не придет, не проведает, не передаст хотя бы записку... Девочки на работе были хорошие, дружные, но карантин ведь. Хотя к другим роженицам приходили близкие. Просто стояли под окнами больницы, махали руками, кричали по именам: "Танька! Леночка Вологодцева! Машутка!" И мамочки подходили к окну, махали в ответ. Форточку не разрешали открывать, зима была. Но хоть так общались. Это огромная поддержка!
Марина вечером тоже подошла к окну. Ребенка приносили на кормление и унесли, он слабенький, так врач сказала. И так одиноко, так страшно - особенно вечером, когда в коридоре горит тусклый свет, в палате рассказывают о мужьях, о детях, а ты совсем один...
На улице был фонарь - в свете фонаря летели снежинки. Луна светила. Все засыпано белым снегом. А в снегу стоит бабушка Нина! Маленькая, толстенькая, кругленькая, в своем сером пальто, перетянутом поясом - как маленький серый снеговик. В платке пуховом сером. В валенках. И машет рукой в красной варежке!
Это же бабушка Нина приехала, вот это да. Она старенькая и ноги больные, но она всегда Марину любила очень, они очень были близки. Вот она узнала про все, наверное, мама ей рассказала. И приехала. И вот - стоит под фонарем и машет красной варежкой. Какое счастье! И за бабушку тревожно. Как она приехала, у нее и сердце, и ноги, и отеки - но вот же она! Марина стала махать изо всех сил. С третьего этажа. И бабушка ее увидела, конечно!
Голоса не слышно, да и Марине нельзя кричать. Но они видят друг друга и друг другу машут, - бабушка Нина приехала навестить. Они долго друг другу махали, - Марина тихонько говорила бабушке разные хорошие слова. И про ребеночка говорила: хоть бы он выздоровел. Я так боюсь. Бабушка Нина, пусть он выздоровеет! - а сама плачет, слезы текут ручьем, всхлипывает, как в детстве.
Потом Марина в палате сказала, что к ней бабушка приехала. Из Кировской области. Значит, все хорошо будет. И другие женщины покивали головами, согласились: конечно, хорошо! И что приехали к тебе - тоже хорошо. Все образуется, значит. И Марина уснула спокойно, первый раз за эти дни...
Бабушка еще два раза приходила, все эти дни был сильный снегопад. Стояла под фонарем, ее хорошо видно было. И махала короткой ручкой в красной варежке, и улыбалась, - Марина видела, что улыбается. А потом бабушка Нина уходила - вышагнет из круга света под фонарем - и все. Не видно ее. Наверное, девочки с работы ее поселили в Марининой комнате, она же ключ оставила им.
Малыш выздоровел. Выжил. Марина его назвала Димой, в честь отца, бабушкиного сына. Выписалась из больницы, приехала домой на трамвае. Тогда это нормально было. А дома телеграмму соседи отдали. "Бабушка Нина умерла. Если хочешь зпт приезжай домой, зпт проживем тчк мама".
В тот день, когда Дима родился, бабушка и умерла. От сердца, быстро, села на табуретку, вздохнула и завалилась набок. А в руках у нее была фотография маленькой Марины с отцом; она в фотоальбом клеила фотографии. И говорила она про Марину перед этим. Мол, ничего. Бывает. Были бы все живы да здоровы, а так - проживем, если что. Проживем!
Марина очень по бабушке плакала. Очень ее любила. Похороны уже прошли, да и куда с грудничком поедешь? И еще Марина вспомнила; когда бабушка выходила из круга света, следов от валенок не оставалось на снегу. Может, не видно было. Может, их снегом моментально засыпало. Но это не важно.
Важно, что бабушка приехала, пришла - из Кировской области. Или из еще более далекой области, уму человеческому непонятной и недоступной. Есть такие области, что бы ни говорили материалисты. Таинственные, неизведанные, далекие, но спасительные и светлые, как круг под фонарем. А что за кругом - вот это совсем неизвестно. Любовь и свет - одно и то же. И любящие поддерживают нас. Даже из другой области. Так бывает.
Автор: Анна Валентиновна Кирьянова.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:47
Сегодня, 05:47 by shiny_pumpkin_of_little_starsПросмотров: 410Комментарии: 4
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