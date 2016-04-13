Как близкие поддерживают нас в круге света. История про бабушку из Кировской области

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:47

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 410 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 05:47 by

Это давно было. Одна девушка приехала в Ленинград из Кировской области, училище закончила, устроилась работать маляром. Она была самостоятельная. Тогда многие были самостоятельными, рассчитывать на родителей не приходилось. Отец у нее погиб, а у матери было еще трое младших. И надо было пробивать дорогу в жизни самой.Марина пробивала дорогу, работала, снимала комнатку. Но потом получилось вот что: она познакомилась с моряком. Влюбилась. И оказалась в положении. Хотите - осуждайте, но вот так вышло в ее восемнадцать лет. Да еще моряк-то был с иностранного судна. Он пообещал на ломаном русском писать и слать радиограммы. И ушел в рейс. А Марина осталась, конечно.Она решила родить ребенка. Тогда можно было выжить одной с ребенком, тяжело, но можно. Да и привычка выживать была... Матери Марина написала всю правду перед тем, как лечь в роддом. Написала, что ни на что не рассчитывает, справится, просить понять и простить. И родила мальчика.А в роддоме случилась вспышка инфекции. Младенец тоже заразился. Больницу закрыли на карантин, Марину с малышом перевели в инфекционное отделение. Передачи и посещения запрещены! Хотя и так не было ни передач для нее, ни посещений.Было очень страшно и тяжело. Марина боялась, что ребенок не выживет. И одиноко было, - никто же не придет, не проведает, не передаст хотя бы записку... Девочки на работе были хорошие, дружные, но карантин ведь. Хотя к другим роженицам приходили близкие. Просто стояли под окнами больницы, махали руками, кричали по именам: "Танька! Леночка Вологодцева! Машутка!" И мамочки подходили к окну, махали в ответ. Форточку не разрешали открывать, зима была. Но хоть так общались. Это огромная поддержка!Марина вечером тоже подошла к окну. Ребенка приносили на кормление и унесли, он слабенький, так врач сказала. И так одиноко, так страшно - особенно вечером, когда в коридоре горит тусклый свет, в палате рассказывают о мужьях, о детях, а ты совсем один...На улице был фонарь - в свете фонаря летели снежинки. Луна светила. Все засыпано белым снегом. А в снегу стоит бабушка Нина! Маленькая, толстенькая, кругленькая, в своем сером пальто, перетянутом поясом - как маленький серый снеговик. В платке пуховом сером. В валенках. И машет рукой в красной варежке!Это же бабушка Нина приехала, вот это да. Она старенькая и ноги больные, но она всегда Марину любила очень, они очень были близки. Вот она узнала про все, наверное, мама ей рассказала. И приехала. И вот - стоит под фонарем и машет красной варежкой. Какое счастье! И за бабушку тревожно. Как она приехала, у нее и сердце, и ноги, и отеки - но вот же она! Марина стала махать изо всех сил. С третьего этажа. И бабушка ее увидела, конечно!Голоса не слышно, да и Марине нельзя кричать. Но они видят друг друга и друг другу машут, - бабушка Нина приехала навестить. Они долго друг другу махали, - Марина тихонько говорила бабушке разные хорошие слова. И про ребеночка говорила: хоть бы он выздоровел. Я так боюсь. Бабушка Нина, пусть он выздоровеет! - а сама плачет, слезы текут ручьем, всхлипывает, как в детстве.Потом Марина в палате сказала, что к ней бабушка приехала. Из Кировской области. Значит, все хорошо будет. И другие женщины покивали головами, согласились: конечно, хорошо! И что приехали к тебе - тоже хорошо. Все образуется, значит. И Марина уснула спокойно, первый раз за эти дни...Бабушка еще два раза приходила, все эти дни был сильный снегопад. Стояла под фонарем, ее хорошо видно было. И махала короткой ручкой в красной варежке, и улыбалась, - Марина видела, что улыбается. А потом бабушка Нина уходила - вышагнет из круга света под фонарем - и все. Не видно ее. Наверное, девочки с работы ее поселили в Марининой комнате, она же ключ оставила им.Малыш выздоровел. Выжил. Марина его назвала Димой, в честь отца, бабушкиного сына. Выписалась из больницы, приехала домой на трамвае. Тогда это нормально было. А дома телеграмму соседи отдали. "Бабушка Нина умерла. Если хочешь зпт приезжай домой, зпт проживем тчк мама".В тот день, когда Дима родился, бабушка и умерла. От сердца, быстро, села на табуретку, вздохнула и завалилась набок. А в руках у нее была фотография маленькой Марины с отцом; она в фотоальбом клеила фотографии. И говорила она про Марину перед этим. Мол, ничего. Бывает. Были бы все живы да здоровы, а так - проживем, если что. Проживем!Марина очень по бабушке плакала. Очень ее любила. Похороны уже прошли, да и куда с грудничком поедешь? И еще Марина вспомнила; когда бабушка выходила из круга света, следов от валенок не оставалось на снегу. Может, не видно было. Может, их снегом моментально засыпало. Но это не важно.Важно, что бабушка приехала, пришла - из Кировской области. Или из еще более далекой области, уму человеческому непонятной и недоступной. Есть такие области, что бы ни говорили материалисты. Таинственные, неизведанные, далекие, но спасительные и светлые, как круг под фонарем. А что за кругом - вот это совсем неизвестно. Любовь и свет - одно и то же. И любящие поддерживают нас. Даже из другой области. Так бывает.Автор: Анна Валентиновна Кирьянова.

Ключевые слова: Призрак душа бабушка добро Кирьянова

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