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Истории из жизни

Дом новых людей принимает

Здравствуйте, дорогие читатели, хочу поделиться с вами рассказом о доме, в котором живут бабушка и дедушка моего мужа.

Начну с того, что дом куплен был в 90х годах, времени на обустройство этого дома не было, поэтому использовали его раньше в основном как дачу. Расположен он у горы, а окна дома выходят прямо на непроглядную глубину леса.

Когда моя свекровь была беременна моим мужем, решили родственники заняться облагораживанием территории и обустройством дома; так как жили родители в одной квартире с дедом и бабушкой, решили они переехать в дом, а квартиру оставить моему свекру и свекрови, пополнение в семье все-таки.

Спешу отметить тот факт, опережая события, что в доме до моей семьи раньше никто не жил. Родился мой муж; дед и бабушка переехали в дом, семья росла, а вместе с ней и дом. Сам по себе дом большой, места хватает всем. Очень уютный, светлый и просторный, но есть все же одно НО. Есть в том доме одна комната, казалось бы, ничего необычного: кровать, большой шкаф, тумба, но находиться в ней неуютно даже днем. А ночью чаще всего именно в той комнате у каждого члена семьи хоть раз в жизни что-то случалось. Обычно это кошмары, но бывают и сонные параличи, или же просто нелогичные происшествия.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39 by MimoranenubitПросмотров: 385Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Дом комната кошмары сонный паралич родственники авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:07
+2
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Репутация: (2847|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 825
Свекровь, муж, родители, дедушки с бабушкой, родственники, я честно долго въезжала, кто куда переехал, но это оказалось не главное в итоге)) бывают такие странные помещения +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:03
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Скорее всего, какая-то аномалия под этой комнатой. А вот что именно - сложно сказать. В астрале бы хорошо эту комнату посмотреть. Плюс.
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#3 написал: Tengu
Сегодня, 12:35
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Комментариев: 1 242
Ну простите, это же вступление к рассказу, а не сам рассказ!
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 14:03
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Публикаций: 2
Комментариев: 996
Как будто история по какой-то причине на середине оборвалась. Может так и есть?
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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