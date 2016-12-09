Дом новых людей принимает

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:39

Mimoranenubit Просмотров: 385 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 10:39 by

Здравствуйте, дорогие читатели, хочу поделиться с вами рассказом о доме, в котором живут бабушка и дедушка моего мужа.Начну с того, что дом куплен был в 90х годах, времени на обустройство этого дома не было, поэтому использовали его раньше в основном как дачу. Расположен он у горы, а окна дома выходят прямо на непроглядную глубину леса.Когда моя свекровь была беременна моим мужем, решили родственники заняться облагораживанием территории и обустройством дома; так как жили родители в одной квартире с дедом и бабушкой, решили они переехать в дом, а квартиру оставить моему свекру и свекрови, пополнение в семье все-таки.Спешу отметить тот факт, опережая события, что в доме до моей семьи раньше никто не жил. Родился мой муж; дед и бабушка переехали в дом, семья росла, а вместе с ней и дом. Сам по себе дом большой, места хватает всем. Очень уютный, светлый и просторный, но есть все же одно НО. Есть в том доме одна комната, казалось бы, ничего необычного: кровать, большой шкаф, тумба, но находиться в ней неуютно даже днем. А ночью чаще всего именно в той комнате у каждого члена семьи хоть раз в жизни что-то случалось. Обычно это кошмары, но бывают и сонные параличи, или же просто нелогичные происшествия.

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