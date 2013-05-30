Глаза на стене

Глаза на стенеВ детстве, когда мне было 8 лет, из-за смены места жительства, мы некоторое время жили у маминой бабушки в маленьком посёлке. Это был небольшой пятистенный дом, с двумя жилыми комнатами. В одной комнате-столовой была большая русская печка, на ней спала бабушка, а в другой - большой комнате - расположили три наши кровати вдоль двух стен. По стенам развешаны ковры.
Отец работал в другом городе на стройке, и мама спала с младшим полугодовалым братом. Их кровать была рядом с моей. Старшая сестра спала в кровати у противоположной стены.
Однажды ночью, когда было далеко за полночь, я вдруг проснулась от того, что кто-то пристально смотрит на меня. Было очень неуютно. Я села в кровати и огляделась. На ковре, который висел на противоположной стене, над кроватью сестры, появились два огромных глаза. Они были настолько большими, как если б лицом человека был целый ковёр.
Они были синего цвета и, не моргая, глядели на меня. Я оцепенела от ужаса. Потом минуты две спустя, я, не отрывая от них взгляда, слезла с высокой железной кровати и сделала несколько шагов в сторону к матери.
И в этот момент глаза посмотрели вниз на сестру, потом опять на меня и "закрылись". То есть пропали. Я постояла ещё немного у маминой постели и вернулась в свою. Натянула на голову одеяло и слушала стук своего сердца.
Уснула только под утро.
А утром мы узнали, что умерла наша другая бабушка, папина мама.
Я никому никогда об этом не рассказывала. Но помню об этом так же четко, как будто это было вчера.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26 by User163Просмотров: 279Комментарии: 3
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