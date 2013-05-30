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Истории из жизни

Глаза на стене

В детстве, когда мне было 8 лет, из-за смены места жительства, мы некоторое время жили у маминой бабушки в маленьком посёлке. Это был небольшой пятистенный дом, с двумя жилыми комнатами. В одной комнате-столовой была большая русская печка, на ней спала бабушка, а в другой - большой комнате - расположили три наши кровати вдоль двух стен. По стенам развешаны ковры.

Отец работал в другом городе на стройке, и мама спала с младшим полугодовалым братом. Их кровать была рядом с моей. Старшая сестра спала в кровати у противоположной стены.

Однажды ночью, когда было далеко за полночь, я вдруг проснулась от того, что кто-то пристально смотрит на меня. Было очень неуютно. Я села в кровати и огляделась. На ковре, который висел на противоположной стене, над кроватью сестры, появились два огромных глаза. Они были настолько большими, как если б лицом человека был целый ковёр.

Они были синего цвета и, не моргая, глядели на меня. Я оцепенела от ужаса. Потом минуты две спустя, я, не отрывая от них взгляда, слезла с высокой железной кровати и сделала несколько шагов в сторону к матери.

И в этот момент глаза посмотрели вниз на сестру, потом опять на меня и "закрылись". То есть пропали. Я постояла ещё немного у маминой постели и вернулась в свою. Натянула на голову одеяло и слушала стук своего сердца.

Уснула только под утро.

А утром мы узнали, что умерла наша другая бабушка, папина мама.

Я никому никогда об этом не рассказывала. Но помню об этом так же четко, как будто это было вчера.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26 by User163Просмотров: 279Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Глаза на стене ковёр бабушка дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (92|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 230
Плюсанул. Глаза имели свойство сознания, раз смотрели ещё на сестру. И это были именно глаза, поскольку смотрели на сестёр попеременно. В каждом человеке есть что-то, что позволяет заглянуть за ширму нашего скучного мира - большинство историй на этом сайте доказательство этому. Только эти истории совершенно ничего не значат, ибо это что-то имеет функцию случайности, поэтому наше дело - превратить случайность в привычную закономерность. За историю спасибо. Думаю, что в вашем ковре был портал в параллельный мир. Его сделал один из ваших близких родственников, он неосознанно ходил туда к себе в другой мир в своих снах, думаю это была бабушка.
Что делать с этим вам? Мне кажется, надо развиваться. Окружающим людям не расскажешь, врачу тоже - из этих господ никто вас не поймёт. Тогда вперёд..., труба зовёт. Просто если в этой области вы сможете чего-то достичь, тогда при любом раскладе негатива (невыносимые условия, потеря перспективы и целей в нашем тошнотворном мире) вы сможете шагнуть в параллельный мир. Хотя, кто знает лучше, конечно, бы было путешествовать туда и обратно. За то какие бы перспективы открылись пред вами... . sun
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: User163
Сегодня, 11:49
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 15
Цитата: Eifersucht
Плюсанул. Глаза имели свойство сознания, раз смотрели ещё на сестру. И это были именно глаза, поскольку смотрели на сестёр попеременно. В каждом человеке есть что-то, что позволяет заглянуть за ширму нашего скучного мира - большинство историй на этом сайте доказательство этому. Только эти истории совершенно ничего не значат, ибо это что-то имеет функцию случайности, поэтому наше дело - превратить случайность в привычную закономерность. За историю спасибо. Думаю, что в вашем ковре был портал в параллельный мир. Его сделал один из ваших близких родственников, он неосознанно ходил туда к себе в другой мир в своих снах, думаю это была бабушка.
Что делать с этим вам? Мне кажется, надо развиваться. Окружающим людям не расскажешь, врачу тоже - из этих господ никто вас не поймёт. Тогда вперёд..., труба зовёт. Просто если в этой области вы сможете чего-то достичь, тогда при любом раскладе негатива (невыносимые условия, потеря перспективы и целей в нашем тошнотворном мире) вы сможете шагнуть в параллельный мир. Хотя, кто знает лучше, конечно, бы было путешествовать туда и обратно. За то какие бы перспективы открылись пред вами... . sun

Спасибо Вам. Вы меня поняли. Я действительно сверхчувствительный человек. Но очень много я в жизни не могу пока объяснить.
Зарегистрирован: 14.12.2021
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 14:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 996
Вечно какие-то проблемы с этими старыми деревенскими домами
А мне вдруг вспомнились страшилки про светящиеся ковры с изображением Мао Цзэдуна.
По истории, можно было бы списать на сон или пограничное со сном состояние, если бы не последовавшие за видением события. Интересно. Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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