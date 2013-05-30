Глаза на стене

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:26

User163 Просмотров: 279 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 10:26 by

В детстве, когда мне было 8 лет, из-за смены места жительства, мы некоторое время жили у маминой бабушки в маленьком посёлке. Это был небольшой пятистенный дом, с двумя жилыми комнатами. В одной комнате-столовой была большая русская печка, на ней спала бабушка, а в другой - большой комнате - расположили три наши кровати вдоль двух стен. По стенам развешаны ковры.Отец работал в другом городе на стройке, и мама спала с младшим полугодовалым братом. Их кровать была рядом с моей. Старшая сестра спала в кровати у противоположной стены.Однажды ночью, когда было далеко за полночь, я вдруг проснулась от того, что кто-то пристально смотрит на меня. Было очень неуютно. Я села в кровати и огляделась. На ковре, который висел на противоположной стене, над кроватью сестры, появились два огромных глаза. Они были настолько большими, как если б лицом человека был целый ковёр.Они были синего цвета и, не моргая, глядели на меня. Я оцепенела от ужаса. Потом минуты две спустя, я, не отрывая от них взгляда, слезла с высокой железной кровати и сделала несколько шагов в сторону к матери.И в этот момент глаза посмотрели вниз на сестру, потом опять на меня и "закрылись". То есть пропали. Я постояла ещё немного у маминой постели и вернулась в свою. Натянула на голову одеяло и слушала стук своего сердца.Уснула только под утро.А утром мы узнали, что умерла наша другая бабушка, папина мама.Я никому никогда об этом не рассказывала. Но помню об этом так же четко, как будто это было вчера.

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