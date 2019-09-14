Три фигуры

Mimoranenubit Просмотров: 660 Комментарии: 8 +13 Вчера, 13:53 by

История будет коротенькая.В одно время я очень увлекалась рассказами о всяких сущностях, домовых и прочих. Соответственно выпытывала у родных - не знают ли они чего случаем, или, быть может, с ними случалось что-то подобное. В свою очередь мама поведала мне рассказ.Была у нее двоюродная бабушка, звали ее Тася, было ей на тот момент лет 7, может, маленькая была. И вот спит она и сквозь сон слышит шум, шорох, глаза открывает, а у нее в ногах три фигурки стоят - большая, средняя и маленькая.Считается, что нужно спрашивать в таком случае - к худу или к добру. Что она и сделала.Они все разом протяжным голосом сказали «хууууу» и исчезли.Через какое-то время умерла бабушка моей прабабушки Таси, затем тетя, а последней - ее маленькая сестренка.

Ключевые слова: Прабабушка три фигуры к худу или к добру авторская история

Другие, подобные истории: