Три фигуры

Три фигурыИстория будет коротенькая.
В одно время я очень увлекалась рассказами о всяких сущностях, домовых и прочих. Соответственно выпытывала у родных - не знают ли они чего случаем, или, быть может, с ними случалось что-то подобное. В свою очередь мама поведала мне рассказ.
Была у нее двоюродная бабушка, звали ее Тася, было ей на тот момент лет 7, может, маленькая была. И вот спит она и сквозь сон слышит шум, шорох, глаза открывает, а у нее в ногах три фигурки стоят - большая, средняя и маленькая.
Считается, что нужно спрашивать в таком случае - к худу или к добру. Что она и сделала.
Они все разом протяжным голосом сказали «хууууу» и исчезли.
Через какое-то время умерла бабушка моей прабабушки Таси, затем тетя, а последней - ее маленькая сестренка.
Вчера, 13:53 by MimoranenubitПросмотров: 660Комментарии: 8
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