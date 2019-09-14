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Истории из жизни

Три фигуры

История будет коротенькая.

В одно время я очень увлекалась рассказами о всяких сущностях, домовых и прочих. Соответственно выпытывала у родных - не знают ли они чего случаем, или, быть может, с ними случалось что-то подобное. В свою очередь мама поведала мне рассказ.

Была у нее двоюродная бабушка, звали ее Тася, было ей на тот момент лет 7, может, маленькая была. И вот спит она и сквозь сон слышит шум, шорох, глаза открывает, а у нее в ногах три фигурки стоят - большая, средняя и маленькая.
Считается, что нужно спрашивать в таком случае - к худу или к добру. Что она и сделала.
Они все разом протяжным голосом сказали «хууууу» и исчезли.
Через какое-то время умерла бабушка моей прабабушки Таси, затем тетя, а последней - ее маленькая сестренка.

Вчера, 13:53 by MimoranenubitПросмотров: 660Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Прабабушка три фигуры к худу или к добру авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 16:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 993
*пытается согнать с себя мурашки*
У меня папа что-то подобное перед смертью своего отца испытал. Папа его называет хозяин {деревенского дома}, и этот хозяин на него периодически наваливается и душит. Перед важными событиями.
На самом деле очень жутко. Я после таких историй боюсь спать на спине. Почему-то кажется, что так ты более уязвим для подобного.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Tigger power
Вчера, 16:37
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2847|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 824
Коротко но ужасно, лучше и не спрашивать, если втроем придут +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:40
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5485|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 661
... Жутковато, а особенно , мне жалко сестрёнку маленькую..
Плюс..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#4 написал: Фингал
Вчера, 16:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 137
мне кажется подобное спрашивать лучше у врача
а то мнительный человек может и....
Зарегистрирован: 11.08.2019
#5 написал: Kinigos
Вчера, 17:44
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (321|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 503
Цитата: Jako tako
оюсь спать на спине. Почему-то кажется, что так ты более уязвим для подобного

В позе на спине чаще сонные параличи случаются.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: Mimoranenubit
Вчера, 17:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1
Цитата: Red Scorpion
... Жутковато, а особенно , мне жалко сестрёнку маленькую..
Плюс..

У сестренки была водянка головного мозга,могла передвигаться только по стеночке облокачиваясь головой на стену
Зарегистрирован: 27.12.2021
#7 написал: Jako tako
Вчера, 17:52
0
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Репутация: (196|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 993
Цитата: Kinigos
В позе на спине чаще сонные параличи случаются.

Значит, правильно, что не сплю ))
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#8 написал: andreyydok
Вчера, 18:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 25
маленькая и смелая )))
Зарегистрирован: 27.12.2021
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