"Взгляд-луч"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 523 Комментарии: 10 +13 Сегодня, 15:40 by

Итак, роддом. Лежат спеленутые детки в кюветках, отгороженных от коридора стеклянной стеной. Моя мама, стоя в коридоре, пытается угадать - какой же из спящих сверточков - ее новорожденная дочь.На младенцах есть бирочки с фамилиями, но с такого расстояния их, конечно, не видать. А ей очень любопытно. Прям очень!И тут один из младенцев открывает глаза и... нечто вроде мгновенного светлого луча между ними: ребенком и моей мамой. Как маленькая невидимая молния сквозь стекло. Вспыхнуло и пропало, скорее в восприятии, чем реально в воздухе.Но тут уж мама не удержалась, зашла в отделение, хотя туда запрещено было входить.Посмотрела - да, все точно: это я. Тут, конечно, появилась медсестра и закричала, что в отделение нельзя. "Идите, идите, мы вам ребенка потом на кормление принесем".Но гипотеза уже получила подтверждение.Про этот взгляд-луч я еще несколько раз слышала от разных людей, чаще в романтическом контексте - в рассказах про любовь с первого взгляда и т.п. А вы?

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