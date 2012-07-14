"Взгляд-луч"Итак, роддом. Лежат спеленутые детки в кюветках, отгороженных от коридора стеклянной стеной. Моя мама, стоя в коридоре, пытается угадать - какой же из спящих сверточков - ее новорожденная дочь.
На младенцах есть бирочки с фамилиями, но с такого расстояния их, конечно, не видать. А ей очень любопытно. Прям очень!
И тут один из младенцев открывает глаза и... нечто вроде мгновенного светлого луча между ними: ребенком и моей мамой. Как маленькая невидимая молния сквозь стекло. Вспыхнуло и пропало, скорее в восприятии, чем реально в воздухе.
Но тут уж мама не удержалась, зашла в отделение, хотя туда запрещено было входить.
Посмотрела - да, все точно: это я. Тут, конечно, появилась медсестра и закричала, что в отделение нельзя. "Идите, идите, мы вам ребенка потом на кормление принесем".
Но гипотеза уже получила подтверждение.
Про этот взгляд-луч я еще несколько раз слышала от разных людей, чаще в романтическом контексте - в рассказах про любовь с первого взгляда и т.п. А вы?
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:40 by TenguПросмотров: 523Комментарии: 10
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