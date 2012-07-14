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Истории из жизни

"Взгляд-луч"

Итак, роддом. Лежат спеленутые детки в кюветках, отгороженных от коридора стеклянной стеной. Моя мама, стоя в коридоре, пытается угадать - какой же из спящих сверточков - ее новорожденная дочь.

На младенцах есть бирочки с фамилиями, но с такого расстояния их, конечно, не видать. А ей очень любопытно. Прям очень!

И тут один из младенцев открывает глаза и... нечто вроде мгновенного светлого луча между ними: ребенком и моей мамой. Как маленькая невидимая молния сквозь стекло. Вспыхнуло и пропало, скорее в восприятии, чем реально в воздухе.

Но тут уж мама не удержалась, зашла в отделение, хотя туда запрещено было входить.

Посмотрела - да, все точно: это я. Тут, конечно, появилась медсестра и закричала, что в отделение нельзя. "Идите, идите, мы вам ребенка потом на кормление принесем".

Но гипотеза уже получила подтверждение.

Про этот взгляд-луч я еще несколько раз слышала от разных людей, чаще в романтическом контексте - в рассказах про любовь с первого взгляда и т.п. А вы?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:40 by TenguПросмотров: 523Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Взгляд луч роддом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:46
+1
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Комментариев: 2 262
Знающие люди, объясните, что это за странное явление? Ибо я вообще не в теме. frowning
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:47
+3
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Комментариев: 3 202
А почему бы и нет? Я верю в такую связь, и верила. Так свою девочку спасала (без подобных взглядов, естественно).
Единственное непонятное, а кюветки это что? Кувезы что ли подразумевались.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 16:11
+2
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Мне кажется,у молодых мам так гормоны шалят,что ещё и не такое может привидеться.
Но с другой стороны,мы спокойно воспринимаем тот факт,что женщина может в себе вырастить целого живого человека,вытолкать из себя и не умереть. Почему это всегда всеми воспринимается как данность? ( нет,я не яжмамо,я не считаю,что им все должны,раз они родили),но все же,сама репродуктивная система человека - это чудо,покруче разных лучей,серьёзно.
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#4 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 16:18
+4
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Публикаций: 33
Комментариев: 269
Что такое взгляд -луч, я не знаю, но подобное явление действительно существует. Какая-то интуитивная связь между людьми, причем не обязательно родственниками.
Я замечала, например, вот что. Иногда бывает так, что мне нужно встретиться по делам с незнакомыми людьми. Встречаемся мы в людных местах, где толпы народу ходят. Но, я никогда не ошибусь - издалека замечаю того человека, который мне нужен, хотя понятия не имею, как он выглядит.
Это не похоже на луч, скорее я ощущаю толчок внутри себя, если вы меня понимаете.
Также я могу угадать машину, в которой кто-нибудь меня ждет, хотя бы на стоянке стояло множество машин, а я не знаю ни номера, ни марки
Зарегистрирован: 23.04.2014
 
#5 написал: Tengu
Сегодня, 16:56
+1
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Репутация: (22|0)
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Цитата: зелёное яблочко
Единственное непонятное, а кюветки это что? Кувезы что ли подразумевались.


А)) Да вот фиг его знает, почему мама так их обозвала в своем рассказе - может, это просторечное название такое... Имелись в виду отдельные боксы для младенцев, типа ячеек.

Цитата: Шарлотта Корде
Это не похоже на луч, скорее я ощущаю толчок внутри себя, если вы меня понимаете.


Понимаем.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 17:04
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Верю конечно, было, но как вы заметили в романтическом контексте. Очень хотелось чтобы один человек обернулся и я мысленно крикнула - обернулся моментально с ошеломленным видом) так что есть такое дело)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#7 написал: Tengu
Сегодня, 17:05
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Комментариев: 717
Цитата: Tigger power
Верю конечно, было, но как вы заметили в романтическом контексте.


Вот и у меня в романтическом. А бывает, видимо, по-разному.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#8 написал: Долгопят
Сегодня, 17:11
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Комментариев: 2 420
я своих по ору определяла- могучий бас- это мои младенцы kissing_heart Не было в моей жизни лучей...пока
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:00
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Интересное явление, лучик в мозгу промелькнул и на те пожалуйста, связь есть. blush +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#10 написал: lx3311
Сегодня, 18:58
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Публикаций: 5
Комментариев: 75
не знаю что за лучики, а вот очень похожую способность можно заметить наблюдая за глухонемыми, сам видел, в автобусе ехала компания глухонемых (по языку жестов понял кто это) так вот расположились они парами друг за другом, двое спереди, двое за ними, так вот только кто-то из сидящих сзади поднимал взгляд на сидящих впереди, так тут-же тот поворачивался, причём поворачивался именно тот на кого смотрели и поворачивался именно к тому кто смотрел.....по наблюдай-те при случае.
Зарегистрирован: 4.11.2017
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